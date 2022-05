Unos 180 docentes nacionales en Barquisimeto son afectados por un descuento inconsulto

Credito: RFA

13-05-22.-Unos 180 docentes nacionales en la ciudad de Barquisimeto denunciaron que la zapatería D’Lety, está ubicada en el centro de la ciudad, les hizo unos descuentos sin estar afiliados a su caja de ahorro y sin la autorización de ellos.



Al darse cuenta de esta irregularidad los afectados acudieron a dicha empresa y hasta el momento no les han reembolsado su dinero.



Zulma Figueroa, docente nacional afectada, declaró que “somos un grupo de profesores que estamos siendo afectados de un descuento desde la quincena del mes de abril, ya son tres quincenas y nosotros pensábamos que era CATEDEL, la caja de ahorro donde estamos afiliados y resulta que no es”.



Por tal razón, los docentes hicieron el llamado a la caja de ahorro y ellos realizaron una investigación de manera legal y desde CATEDEL se dieron cuenta que la empresa que le estaba haciendo los descuentos es la zapatería D’Lety.



En la zapatería no dan explicaciones

Los educadores se dirigieron desde el pasado martes 10 de mayo a la zapatería y allí todos los días se encuentran algunos haciendo cola para colocar el reclamo y se les devuelva el dinero.



Además Figueroa dijo que “las muchachas que trabajan en el lugar nos dicen que gustosamente nos devolverán el dinero pero hasta el jueves no nos ha caído el dinero y el día de hoy (viernes) nos dicen que tienen que esperar que caiga el dinero a su cuenta, pero desde el mes pasado nos están cobrando”.



Zulma agregó que la zapatería aparte tiene un seguro y también le hicieron un descuento de 7 bolívares más 4 bolívares por gastos administrativos, cuando no se habían afiliado a esa empresa y sin embargo le pasaron la nómina al banco Bicentenario.



Ante esta situación los dirigentes hacen un llamado de atención a los docentes afectados para que acudan hasta la zapatería a hacer valer sus derechos y a los responsables de la zapatería D’Lety para que les reembolsen su dinero, el cual fue tomado sin su consentimiento.

