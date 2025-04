(VIDEO) Futbolista venezolana Deyna Castellanos no pudo viajar con la Vinotinto femenina por crisis migratoria en EEUU

11-04-25.-La futbolista venezolana Deyna Castellanos, de las Portland Thorns de la NWSL, explicó que no ha acudido a la última convocatoria de la selección de su país, la Vinotinto femenina, por miedo a no poder regresar a Estados Unidos dentro del nuevo contexto político y migratorio bajo la Presidencia de Donald Trump."Estoy triste de no haber podido ir con la selección, pero creo que quedarme fue la decisión correcta. No sé cuándo será seguro viajar. En Venezuela la situación política es muy compleja y yo tengo responsabilidades aquí", expresó Castellanos.También destacó: "Tengo contrato aquí y, claro, puedo viajar, pero sin saber si podré regresar y eso es bastante aterrador, no solo para mí, sino para varias jugadoras en la liga (NWSL)".Una situación similar sufrieron cuatro jugadoras de Zambia, que tampoco viajaron con su selección para evitar problemas en su retorno al país norteamericano.