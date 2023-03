(AUDIO) ¿Qué necesita Venezuela para avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol?

La selección de Venezuela obtuvo dos triunfos en sus primeros dos juegos del Clásico Mundial de Beisbol y está primero en el Grupo D. El conjunto venezolano derrotó 5-1 a República Dominicana y 9-6 a Puerto Rico lo que los acerca a la clasificación a los cuartos de final.



A Venezuela aún le restan dos encuentros de la primera ronda. El primero ante Nicaragua el martes 14 de marzo y luego el miércoles 15 de marzo ante Israel, ambos juegos se llevarán a cabo a las 12:00 pm en el Loan Depot Park de Miami, Estados Unidos.



Venezuela está en una posición favorable en el grupo debido a que en un posible caso de empate con República Dominicana o Puerto Rico, el equipo criollo tiene la ventaja por haber ganado sus enfrentamientos directos.



Por lo tanto, si el equipo venezolano gana un encuentro de los dos restantes asegura su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial. El único equipo que puede quitar a Venezuela del primer lugar es Israel, que tiene récord de 1-0 y se enfrentará a Puerto Rico en la segunda jornada este martes 13 de marzo.



Escenarios en los cuartos de final



Si Venezuela clasifica en el primer lugar del Grupo D, se enfrentaría al segundo lugar del Grupo C que está en disputa entre México, Colombia, Canadá y Estados Unidos. Clasificar de primero en el Grupo D también influye para definir los enfrentamientos semifinales.



De ganar en los cuartos de final, el primero del Grupo D se enfrentaría al ganador del duelo entre Cuba y Australia, y no al de Japón ante Italia. Hasta ahora, Japón es el único equipo que terminó invicto en la primera ronda del Clásico Mundial.



Los cuartos de final se jugarán entre el miércoles 15 de marzo y el sábado 18 de marzo.



Pitchers ante Nicaragua e Israel



Omar López, manager de Venezuela, anunció que Eduardo Rodríguez será el lanzador ante Nicaragua para el enfrentamiento del martes 14 de marzo.



El zurdo de los Tigres de Detroit tuvo tres aperturas en los entrenamientos primaverales en las que lanzó 8.1 innings sin carreras, permitió 7 hits y ponchó a 10 bateadores. En 2022, tuvo récord de 5 victorias y 5 derrotas con efectividad de 4.05 en 91 entradas de labor.



Nicaragua ha perdido sus tres encuentros ante Puerto Rico, Israel y República Dominicana que los deja fuera del torneo. El conjunto nicaragüense solo ha podido conseguir tres anotaciones en los tres encuentros y no más de una carrera por juego.



Por su parte, el zurdo Jesús Luzardo será el abridor ante Israel. El joven de los Marlins de Miami lanzó 2 innings en el Spring Training y permitió una carrera con un ponche. Israel derrotó 6-1 a Nicaragua en su debut en la historia del Clásico Mundial de Beisbol.



Venezuela buscará llegar a los cuartos de final y superar la actuación de 2017 cuando perdieron en segunda ronda tres juegos consecutivos. La mejor actuación del combinado venezolano fue el tercer lugar que obtuvo en 2009.

Siga en vivo el encuentro entre Venezuela y Nicaragua