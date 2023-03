(VIDEO) Venezuela vence a Puerto Rico y es líder del Grupo D en el Clásico Mundial 2023

13-03-23.-La selección de Venezuela se colocó este domingo entre los candidatos al título del Clásico Mundial de Béisbol 2023 al vencer a Puerto Rico 9-6 y poner su récord en 2-0 en el Grupo D, el denominado "de la muerte" por la mayoría de los fanáticos del béisbol.Ahora Venezuela tiene un pie dentro de los cuartos de final del torneo y con una victoria ante Nicaragua o Israel estaría comprando su boleto a la segunda ronda.Salvador Pérez, fue la gran figura ofensiva de Venezuela al irse de 4-4 con cinco carreras remolcadas, tres anotadas, doble y jonrón, quedando a ley de un triple de batear la escalera en un partido crucial.Anthony Santander conectó jonrón por segundo juego en fila, Salvador Pérez se erigió como la figura ofensiva con una noche extraordinaria en la que también disparó un cuadrangular, ambos de tres carreras, batazos que construyeron una ventaja con la que Venezuela pudo maniobrar un juego cardiaco en el que vencieron por 9-6 a Puerto Rico este domingo 12 de marzo en el loanDepot Park de Miami.Otro héroe de la victoria venezolana fue el abridor Pablo López, quien trabajó por 4.2 innings, en los cuales ponchó a seis, no dio boletos y permitió dos hits y una sola carrera limpia, producto de un jonrón de Eddie Rosario en la segunda entrada.Sin embargo, no todo fue fácil para Venezuela, ya que Puerto Rico no se iría sin pelear. Los locales en el loanDepot park de Miami produjeron cuatro rayitas en el sexto inning y una más en el octavo para quedar a las puertas de la remontada.