Oscar D’León ofrecerá concierto en la inauguración de la Serie del Caribe

El cantautor venezolano, Oscar D'León, presentará el concierto inaugural de la Serie del Caribe junto con la Orquesta Sinfónica para interpretar sus grandes éxitos con la fanaticada.



Esta es la competencia de béisbol más importante de la región, se realizará en Caracas y La Guaira entre los días 2 y el 10 de febrero. El Evento también servirá para inaugurar el nuevo estadio de la especialidad en La Rinconada, Néstor Isaías "Látigo" Chávez.



"Estoy feliz de estar en Venezuela, en la fiesta del béisbol y feliz de poder participar con mi música, con lo que yo más o menos me he ganado la vida; voy a estar allí con la Sinfónica, una cantidad de músicos y coristas, para interpretar en vivo todos los himnos y música para bailar. No te puedo decir más nada, porque el lunes tenemos el primer ensayo; después un ensayo de cámara, y el día 2 de febrero", dijo durante una entrevista para Mundo UR.



Por primera vez en la historia del torneo, participarán equipos de ocho países: Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, México, Cuba, Curazao, Panamá y Colombia, que ganó la última edición , sostenido en Santo Domingo gracias a cinco victorias de los Caimanes de Barranquilla.



Venezuela no ha sido sede de la competición desde 2014, cuando se llevó a cabo en la isla de Margarita, y la última vez que conquistó este título fue en 2009, en México, con los Tigres de Aragua.



Venezuela ya está 100 % lista para recibir la Serie del Caribe 2023, aseguró este jueves 26 de enero el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado. La fiesta del beisbol más importante de la región se celebrará en Caracas y en La Guaira, entre el 2 y el 10 de febrero.



