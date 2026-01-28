Gaceta Oficial 43.293 lunes 12 de enero 2026

Gaceta Oficial 43293, lunes 12 de enero de 2026.

Official Gazette 43293, Monday, January 12, 2026.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a las ciudadanas y al ciudadano que en ella se mencionan, como Directoras y Director de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) que en ella se especifican, todos ellos adscritos a la Dirección Estadal de Salud del estado Amazonas.

Resolución que designa a las ciudadanas y al ciudadano que en ella se indican, como Directoras y Director de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) que en ella se señalan, todos ellos adscritos a la Corporación de Salud del estado Aragua (CORPOSALUD ARAGUA).

Resolución que designa a las ciudadanas y al ciudadano que en ella se mencionan, como Directoras y Director de las Clínicas Populares que en ella se especifican, todos ellos adscritos a la Corporación de Salud del estado Aragua (CORPOSALUD ARAGUA).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

IPOSTEL

Providencia que designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes de la Comisión de Contrataciones Públicas del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL), de carácter permanente.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y AGRICULTURA URBANA

Resolución que designa a Manuela Sánchez Avilán, como Directora General de la Oficina de Gestión Humana, del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Sandy Rafael Galué, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Trigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo y competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.

Resolución que traslada a Willeidy Maríafernanda Padilla Fernández, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia de Juicio Oral y sede en San Felipe.

Resolución que traslada a Ely Jesús Omaña López, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Sexagésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que traslada a Manuel Páez Contreras, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Centésima Cuadragésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Carla Julibeth Pereira Camacho, en la Fiscalía Sexagésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.