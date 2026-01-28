Venezuela y China reiteran cooperación en defensa del derecho internacional

El canciller de la República, Yván Gil, sostuvo un encuentro productivo con el embajador de la República Popular China en Venezuela, Lan Hu, en el que reafirmó la importancia de trabajar conjuntamente para salvaguardar el derecho internacional

A través de su canal de Telegram, Gil reafirmó que el derecho internacional es la base fundamental para garantizar "un mundo de paz, justicia, donde respeto a la soberanía y se promueva el libre desarrollo económico y político de los pueblos".

Asimismo, indicó que el encuentro fue oportuno para ratificar la sólida amistad y cooperación entre China y Venezuela en el marco de la "Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo", consolidada entre ambos países en 2023.

Venezuela y China han profundizado sus vínculos en diversas áreas de interés mutuo, apoyándose en un diálogo constante y en el respeto recíproco de sus prioridades soberanas, en consonancia con el marco de su asociación estratégica.