(VIDEO) Estudiantes de UCV confrontan a Delcy Rodríguez por la libertad de los presos políticos

28-01-26.-Miguelángel Suárez, presidente de la FCU-UCV, lideró a un grupo de estudiantes que abordó directamente a Delcy Rodríguez este martes. Los jóvenes exigieron a la funcionaria la liberación inmediata de quienes consideran prisioneros por motivos políticos en Venezuela.



Durante el tenso encuentro, el dirigente apeló a la sensibilidad de la presidenta encargada ante el dolor de las familias. Suárez la instó a «ponerse la mano en el corazón» por las vigilias que mantienen los parientes en las cárceles y por la crisis de los profesores.



El representante estudiantil increpó a Rodríguez mencionando la existencia de «más de 800 presos políticos» en el territorio nacional. Ante la presión de los datos, la mandataria interrumpió constantemente a Suárez para exigirle que la dejara hablar durante la protesta.



Rodríguez calificó la interpelación de los universitarios como una «manipulación» diseñada para perjudicar la imagen del Gobierno. La funcionaria desvió el foco de la discusión hacia supuestas extorsiones de ONG que, según sus palabras, «se va a acabar» próximamente.



La presidenta vinculó la retórica de los estudiantes con la reciente «agresión militar» de Estados Unidos contra la nación sudamericana. Afirmó que este tipo de discursos le han costado «muy caro» al país y justificó así su rechazo a las peticiones del grupo.



Los estudiantes no abandonaron su postura crítica a pesar de la actitud defensiva que mostró la mandataria en el recinto. Los representantes de la FCU insistieron en visibilizar a las madres que esperan respuestas concretas en las afueras de los centros de reclusión.

