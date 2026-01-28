Petro dice que EEUU debe devolver a Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero contra Caracas, en el que fue secuestrado el mandatario y la primera dama y diputada, Cilia Flores.

Así lo manifestó el presidente colombiano en un acto en Bogotá, donde sostuvo que América Latina tiene una concepción distinta de la justicia frente a la tradición anglosajona y europea, refiere la agencia EFE.

Petro tiene previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de febrero en la Casa Blanca; añadió que «bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Maduro» sino contra el país.

El pasado sábado 3 de enero de 2026, Venezuela fue víctima de un ataque militar por parte de los Estados Unidos en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, que concluyó con el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.

Posterior a su secuestro, el jefe de Estado y su esposa fueron trasladados el lunes 5 de enero a un tribunal federal de Manhathan donde se desarrolló una audiencia ilegal por el juez federal Alvin K. Hellerstein.

El presidente Nicolás Maduro y la primera dama, la diputada Cilia Flores, se declararon inocentes de todos los cargos ilegales y sin fundamentos, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. «Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra», fueron sus palabras.

«Soy inocente, no culpable, soy un hombre decente, sigo siendo presidente de mi país», dijo el mandatario, quien habló a través de un intérprete ante el juez Alvin Hellerstein.

Al respecto, Venezuela recibió el apoyo de países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Un ataque que vulneró los principios de la Carta de las Naciones Unidas y toda la legislación internacional.

Estados Unidos no respetó las normas del derecho internacional durante su operación militar en Venezuela, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres. «Estados Unidos no cumplió con el derecho internacional en su operación en Venezuela», declaró su representante durante la sesión; asimismo, agregó que el futuro de Caracas sigue siendo incierto y plantea serias preocupaciones.

Ante la ausencia temporal del presidente Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia de la República.

Venezuela ha recibido manifestaciones de solidaridad tras ataque estadounidense. Distintos Gobiernos del mundo han expresado su repudio a los ataques de EEUU contra Venezuela; de igual manera, en diferentes ciudades del mundo se han desarrollado manifestaciones en apoyo al presidente Maduro y la primera dama, Cilia Flores, exigiendo su liberación.

Asimismo, el pueblo venezolano se mantiene activo en las calles en rechazo a la agresión militar de EEUU exigiendo la liberación de la pareja presidencial.