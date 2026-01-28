El ICE detiene en Georgia a venezolano que tuvo un transplante de corazón

Venezolano Jimmy Rolando Paz Pereira Credito: Web

28-01-26.-Jimmy Rolando Paz Pereira, un inmigrante venezolano de 49 años, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en una calle de Kennesaw, Georgia, mientras entregaba un pedeido el pasado sábado.



Según una nota de MGNews, dos camionetas con vidrios polarizados activaron luces azules similares a las de los vehículos policiales, lo que obligó a Paz Pereira a detenerse. Obedeció, creyendo que eran funcionarios de la policía local, pero los agentes lo detuvieron para iniciar un proceso de deportación a pesar de poseer un permiso de trabajo válido.



El hijastro de Paz Pereira, Leonard Cárdenas, contactó a los medios locales después del arresto, y visitó las instalaciones del ICE en 180 Ted Turner Drive, Atlanta, para entregar medicamentos esenciales, explicando que Paz Pereira se había sometido a un trasplante de corazón y requiere cuidados diarios meticulosos.



Paz Pereira toma aproximadamente 15 medicamentos dos veces al día para prevenir el rechazo del corazón transplantado, se somete a cateterismos anuales, análisis de sangre regulares y recibe tratamiento continuo en el Hospital Universitario Emory.



A su hijastro se le permitió entregar los medicamentos, pero no pudo confirmar que se administraron antes del traslado de Paz Pereira.



Cárdenas expresó su frustración, afirmando que Paz Pereira no tiene antecedentes penales, que sus documentos están en regla y que los funcionarios de ICE solo mencionaron la necesidad de que firmara los documentos de autodeportación voluntaria. Sin otros familiares en Estados Unidos y con recursos limitados para representación legal, la familia enfrenta desafíos significativos.



No tenemos dinero como para pagar abogados, pero se hará todo lo posible, ya que a él constantemente le hacen anualmente cateterismo y cada cierto tiempo exámenes de sangre para ver si hay algún rechazo del corazón”, aseveró.



Este incidente pone de relieve la preocupación constante sobre la atención médica para los detenidos con afecciones graves bajo custodia de ICE. Las ONG de ayuda al migrante realizaron varios informes con fuentes que indican frecuentes quejas de atención médica inadecuada en los centros de detención, aunque ICE sostiene que mantiene protocolos para las necesidades de salud