INAMEH reporta lluvias y nubosidad se prevén en gran parte del territorio nacional

Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportan el desarrollo de mantos nubosos con lluvias variables en gran parte de Venezuela, reseñó una publicación realizada en el canal de Telegram de la institución.

Del mismo modo, pronosticó que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado con lluvias o lloviznas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, este de Miranda, zonas montañosas de la Región Central, Falcón, los Andes y Zulia.

A partir del mediodía, el pronóstico indica un incremento de la nubosidad que generará lluvias de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas y Apure. Estas condiciones también afectarán a las regiones andina y zuliana, mientras que en el Centro Norte Costero existe la probabilidad de lloviznas aisladas. La inestabilidad climática responde al tránsito de sistemas nubosos que mantienen la humedad sobre el territorio nacional.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el cielo se mantendrá mayormente con nubosidad fragmentada y periodos de escasa cobertura nubosa. Los expertos no descartan la ocurrencia de lluvias dispersas durante la madrugada y hacia el final de la tarde.