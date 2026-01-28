China ratifica respaldo a Venezuela en la defensa de su soberanía

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, señaló que el uso de la fuerza contra un Estado soberano y las acciones contra su liderazgo constituyen actos de intimidación que violan gravemente el derecho internacional.

China respaldó hoy a Venezuela en la defensa de su soberanía y rechazó nuevamente el ataque militar de Estados Unidos contra Caracas, así como el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa.

Además, el vocero afirmó que tales conductas vulneran la soberanía de Venezuela y en este sentido, enfatizó el apoyo a Caracas.

Añadió que China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para defender firmemente la Carta de la ONU.

Luego del ataque militar de Washington, Beijing exigió a Estados Unidos que libere de forma inmediata al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, y a dejar de subvertir el orden en Venezuela.

China urgió al país norteamericano a resolver la cuestión con Venezuela mediante el diálogo y la negociación.

La Cancillería condenó el ataque militar de Washington contra Caracas y expresó su profunda conmoción por la manera temeraria en la que ejerció la fuerza contra un país soberano y su presidente.

«Este tipo de comportamiento hegemónico por parte de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, vulnera la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad de la región de América Latina y el Caribe», agregó la declaración de la Cancillería.

Expertos chinos coincidieron en señalar que el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela tendrá efectos negativos duraderos en las relaciones de Washington con América Latina y el Caribe.

Numerosas voces internacionales tanto líderes como presidentes, funcionarios, senadores, artistas y organizaciones del mundo han repudiado la agresión militar contra Caracas y el secuestro de Maduro.

China y Venezuela mantienen una Relación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo con una amplia cooperación multisectorial.

El canciller Wang Yi señaló anteriormente el compromiso de Beijing con el respeto al derecho internacional, al tiempo que rechazó que una sola nación actúe como «policía del mundo» y juez internacional.