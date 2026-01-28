Rubio advierte que están dispuestos a «usar la fuerza» para que Delcy Rodríguez coopere con USA

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió este miércoles que la administración Trump empleará la fuerza militar si la presidenta interina Delcy Rodríguez no coopera plenamente con Washington. El funcionario confía en que el interés propio de la mandataria la impulse a cumplir los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

Rubio reveló que Rodríguez ya se comprometió a abrir el sector energético venezolano exclusivamente a las corporaciones estadounidenses. Según el secretario, la presidenta brindará acceso preferencial a la producción y destinará las ganancias petroleras a la compra masiva de productos norteamericanos.

«Estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan», declaró Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El funcionario subrayó que el gobierno no eludirá su misión en el hemisferio, aunque espera evitar el uso de las armas, reseñó Bloomberg.

Esta comparecencia representa la primera aparición de Rubio tras la incursión del 3 de enero que logró la captura de Nicolás Maduro en Caracas. El secretario calificó la misión como un éxito policial rotundo, destacando que se realizó sin bajas para las fuerzas de los Estados Unidos.

Mientras Maduro se declara inocente desde una prisión en Nueva York, los legisladores demócratas denuncian la operación como un acto de guerra ilegal. Los opositores a Trump critican que el Ejecutivo ignoró al Congreso y arriesgó al país a un compromiso de reconstrucción indefinido.

Donald Trump mantiene su enfoque en la industria petrolera venezolana y promociona un acuerdo para importar 50 millones de barriles tras la salida de Maduro. El mandatario estadounidense acusa al antiguo gobierno de robar activos y busca que las nuevas ventas beneficien a ambas naciones.

Como parte de esta presión, Estados Unidos ha interceptado siete buques de la «flota fantasma» dedicados a transportar crudo sancionado. Rubio defendió estas acciones como necesarias para desmantelar las redes ilegales que financiaban al sistema anterior antes de la transición actual.

Delcy Rodríguez respondió a estas posturas afirmando a principios de semana que Venezuela está «harta» de la interferencia constante de los Estados Unidos. La mandataria enfrenta simultáneamente el rechazo de sectores de izquierda que se oponen a su reforma de la industria petrolera nacional.