Después de una larga batalla de parte de su madre y familia‚ se pudo hacer justicia en el caso del asesinato de la niña Sofía Valentina Yánez Romero. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia desestimó un recurso que pretendía anular la condena de 30 años de prisión impuesta a Carlos Gabriel Herrera Milazzo, quien fue hallado culpable de abusar sexualmente de su hijastra y luego arrojarla desde un piso 7, lo que le causó la muerte a la niña de 12 años. Los magistrados igualmente confirmaron la condena de 12 años‚ por complicidad‚ contra la madre de Carlos Gabriel, identificada como Lorena Mercedes Milazzo Istúriz.

Dichas decisiones están contenidas en la sentencia 222 redactada por la magistrada Elsa Gómez y convalidada por sus colegas de la Sala Penal, Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno. En esa sentencia se dictamina que los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2022 en el bloque 40, urbanización Menca de Leoni, Guarenas (Miranda).

En ese inmueble vivía Carlos Herrera con su hijastra de 12 años de edad, cuya madre Erlymar Romero Hernández‚ había migrado a Estados Unidos para hacer un piso económico y poder llevarlos consigo. Desde esa separación, su padrastro comenzó a abusar de la menor. Para el día 24 de enero, el sujeto después de abusar de la niña‚ quien al tratar de defenderse‚ él victimario le golpea la cabeza con un objeto‚ rombo‚ macizo que la derriba y le causa muerte cerebral. Él creyó que estaba muerta y procedió a lanzar el cuerpo aún con vida desde la ventana de la habitación (piso 7) para luego decir que la niña se había suicidado, refiere la investigación.

Para el momento del hecho se encontraba presente en el apartamento Lorena Milazzo, madre de Carlos Herrera, quien limpió los rastros de sangre y con ello desviar la responsabilidad de su hijo.

Por esos hechos, madre e hijo fueron imputados: él, por femicidio agravado y abuso sexual a niña con penetración en grado de continuidad. Ella, por omisión en el delito de femicidio agravado.

El largo juicio contra Herrera y su madre comenzó el 25 de noviembre de 2022 en el Tribunal 1.° de Juicio de Miranda, extensión Barlovento, donde la madre comenzó una extenuante lucha para conseguir la condena‚ debido a que los acusados‚ según narra la progenitora de Sofía contaban con la complicidad de la comisario y algunos funcionarios del CICPC de Guarenas‚ lo que hizo ralentar el caso.

Afortunadamente la actuación del Fiscal Andrés Navarro y la DIP de la Policia Nacional Bolivariana de Maripérez pudo resolver el caso que culminó el 28 de julio de 2023 cuando le impusieron a él la pena máxima y a ella 12 años. Dicha condena fue ratificada por la Corte de Apelaciones el 1.° de agosto de 2024, razón por la cual acudieron a la Sala Penal, donde consignaron un recurso de casación.

La única denuncia en ese recurso refiere que el Ministerio Público (MP) no debió informarle a la víctima indirecta (madre de la niña) los resultados del juicio, porque esa es una labor del tribunal, según criterio de los condenados.

Los magistrados rechazaron tal denuncia y recordaron que entre las atribuciones del MP está la de ‘’velar por los intereses de la víctima en el proceso y ejercer su representación cuando se le delegue o en caso de inasistencia de esta al juicio…".

Al declarar desestimado el recurso de casación, los magistrados dejaron incólumes las condenas impuestas a Carlos Herrera y a su madre Lorena Milazzo.

Los hechos:

Narra la madre de Sofía que la noche en que murió su hija‚ la llamó antesa EEUU‚ pero que ella se encontraba atendiendo en ese momento a una hermana‚ y cuando la llama de vuelta‚ ya estaba dormida‚ al día siguiente la llaman para iformarle que su hija había tenido un accidente‚ que se había lanzado desde el 7mo piso‚ ella viaja inmediatamente al país y ya Carlos Gabriel Herrera Milazzo se había encargado de todo los servicios fúnebres‚ le lavó toda la ropa‚ cuando ella le había pedido que no lo hiciera‚ le llamó la atención que se negara a cargar el ataud y que no mostrara ninguna lágrima‚ mientras su progenitora‚ Lorena Milazzo se mantenía alejada de ella‚ no se le acercaba. Cuando iban a enterrar a la niña‚ recibe una llamada donde le informan que Carlos Gabriel Herrera Milazzo había sido detenido por ser sospechoso de la muerte de su hija‚ junto a la complicidad de su madre Lorena Milazzo de Herrera.

A partir de allí comenzó una larga lucha‚ comenzando con las obstrucciones de la Comisaría del CICPC de Guarenas quien impedía el flujo del debido proceso‚ cuando las evidencias de la planimetría de la caída de Sofía‚ los restos de sangre que habían sido ocultados con pintura y los signos de abuso sexual que presentaba el cuerpo de Sofía‚ no dejaban lugar a dudas del terrible crimen que cometieron con esta pequeña‚ a quien junto a su pequeño hijo‚ pensó dejaba en las mejores manos y no en manos de unos asesinos.

A pesar de todas las evidencias‚ trataron de desviar el caso‚ hasta que hoy se pudo confirmar las condenas para hacer justicia con Sofía Valentina Yánez Romero.

