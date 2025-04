Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) denuncia que EEUU intenta enviar a más venezolanos a El Salvador

19-04-25.-El Gobierno de Estados Unidos intenta expulsar a más migrantes venezolanos a El Salvador, según denunció este viernes 18 de abril la organización Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU), que presentó varios recursos de emergencia, incluyendo ante el Supremo de Estados Unidos, para impedir el traslado de los hombres.



En las demandas, ACLU le solicita a las cortes que intervengan para evitar que los migrantes no sean expulsados del país bajo la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha usado en tiempos de guerra.



La organización argumenta que el Gobierno está ignorando una decisión del Supremo al querer expulsar a los migrantes sin «notificar (a sus abogados) o darles una oportunidad de ser escuchados».



La ACLU obtuvo el aviso que han recibido algunos migrantes venezolanos para informarles que EEUU planea deportarlos. La organización dice que las deportaciones podrían darse la noche de este viernes o mañana 19 de abril.



ACLU asegura que, según información entregada por familiares de los detenidos en un centro en Ansen (Texas), el Gobierno busca enviar a los migrantes al país centroamericano esta noche o mañana.



Los migrantes, detalla el recurso, están siendo acusados por los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de formar parte de la pandilla Tren de Aragua y les entregaron documentos en inglés para que firmaran y aceptaran su expulsión.



«Es necesaria una intervención de emergencia para (…) prevenir un daño irreparable y permanente a los demandantes», indicó ACLU en el recurso ante el Supremo.



La semana pasada, los magistrados del Supremo emitieron un fallo que permite al Gobierno continuar con las expulsiones de migrantes a una megacárcel en El Salvador, siempre y cuando se les notifique del traslado y se les dé la oportunidad de impugnar la decisión dentro de un periodo «razonable».



El Gobierno de EEUU llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos hacia el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.



Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.



En total, Estados Unidos ha enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a esta cárcel, acusándolos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.



Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, 90% de los más de 200 hombres que EEUU tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.