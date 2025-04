Llegan a Venezuela otros 178 migrantes deportados desde EEUU

Arribó nuevo avión con migrantes venezolanos desde EEUU Credito: UR

11-04-25.-Un avión con 178 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos aterrizó la tarde de este jueves en el país, en el marco de Plan Vuelta a la Patria impulsado por el gobierno nacional.



El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, recibió personalmente a los connacionales, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Un total de 172 hombres y 6 mujeres aterrizaron en el avión de la aerolínea Conviasa



El funcionario señaló que uno de los migrantes retornados presenta una alerta roja de Interpol, aunque aclaró que la misma fue solicitada por Venezuela.



Cometió un asesinato, se fue huyendo de Venezuela, nosotros lo solicitamos, es una investigación venezolana, no tiene nada que ver con ello. Es una investigación hecha por nosotros por nuestras autoridades", aseguró.



Cabello insistió en que el Gobierno de El Salvador mantiene "secuestrado a un lote de venezolanos" en alusión a más de 200 nacionales deportados bajo la acusación de ser presuntamente integrantes de la banda Tren de Aragua.



Ninguno de esos ha cometido delito en El Salvador ni uno solo. No tienen delito en El Salvador, jamás habían pisado El Salvador, pero los tiene secuestrado el fascista de Bukele. Tienen a los venezolanos como un negocio como si se tratara de mercancía", indicó.



Aseguró que el gobierno nacional se mantiene realizando todos los esfuerzos para traer a todos los venezolanos que se encuentran fuera del país. "Esta historia tiene que terminar en que los venezolanos se reencuentren en familia".



Adelantó que el viernes 11 de abril debería arribar otro grupo de connacionales desde Estados Unidos y "se está preparando un nuevo vuelo desde México, pero tenemos la limitante de aviones que es un tema”.



Es un gran esfuerzo, recordemos que no es solo el viaje, sino que los aviones requieren mantenimiento, dijo.



Este es el vuelo número 12 del Plan Vuelta a la Patria, con lo que se alcanza la cifra de 2366 connacionales que han podido retornar a suelo venezolano.

