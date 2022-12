Irán ejecutó al primer manifestante condenado a muerte mientras continúan las protestas

Mohsen Shekari era activista de derechos humanos, fue acusado de "enemistad contra Dios" por haber participado de las protestas Credito: Web

08-12-22.-El Gobierno iraní ejecutó este jueves a un manifestante que había sido acusado de "enemistad contra Dios" por haber participado en las protestas contra el régimen. Esta semana el país vivió una jornada de tres días de paro cívico tras el anuncio de una posible disolución de la Policía de la Moralidad, que fue considerado como insuficiente por los manifestantes.



Irán anunció este jueves la primera ejecución de un manifestante condenado a muerte por participar en las protestas que sacuden el país desde mediados de septiembre.



Mohsen Shekari fue ejecutado a primera hora de esta mañana después de que fuese condenado a muerte el 29 de noviembre por un Tribunal Revolucionario por el cargo de "enemistad contra Dios". Se lo acusaba de "bloquear una calle y crear terror en Teherán", según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial. Es decir, cargos que se podrían aplicar a prácticamente cualquiera de los manifestantes que ha salido a las calles en los últimos 80 días.



Shekari es el primer manifestante ejecutado por su participación en las protestas que sacuden Irán desde la muerte de Mahsa Amini a mediados de septiembre, tras ser detenida por la Policía de la moral por llevar mal el velo islámico.



Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica.



Las autoridades judiciales han condenado a muerte a 11 personas hasta ahora por su participación en las movilizaciones y a un número indeterminado a penas de prisión.



Amnistía Internacional ha denunciado que al menos 28 de los 2.000 acusados por las protestas se enfrentan a penas de muerte.



En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 15.000 han sido detenidos, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.



En medio de la crisis creciente el inicio de esta semana se divulgó una información confusa que aseguraba que el Gobierno iba a disolver la Policía de la Moral como gesto para intentar de aplacar las protestas. Sin embargo, los sectores conservadores salieron a desmentirlo de inmediato, quedando el anuncio sin confirmar.



Esto no hizo más que enfurecer a los manifestantes que declararon tres días de huelga, que en los hechos se convirtió en una suerte de paro cívico con peso en algunas ciudades que vieron el comercio cerrado, y manifestaciones en distintos puntos del país.



Esta semana de protestas tuvo una jornada significativa este miércoles 7, cuando se celebró el Día del Estudiante, y la juventud salió a marchar y a expresarse en forma masiva. Universitarias y secundarias son un sector clave de las protestas y han adquirido un singular protagonismo con el correr de las semanas.



Los estudiantes de la Universidad Amir Kabir en Teherán conmemoraron su día lanzando protestas y coreando consignas contra el régimen como "¡Muerte al dictador!" o “¡Con o sin hiyab, nos dirigimos a una revolución!”. A pesar de las fuertes medidas de seguridad, los estudiantes que protestaban pudieron atravesar las líneas de seguridad del campus y de las unidades Basij del régimen. Imágenes similares, que incluyeron el amedrentamiento de la Policía, se vivieron en las principales ciudades del país.



El intento fallido y tardío de anunciar la supuesta disolución de la Policía de la Moral no sirvió para frenar las protestas que están por ingresar en su tercer mes. Por el contrario es posible que la ejecución de Shekari haga estallar nuevas manifestaciones, en un momento en que los manifestantes ya no cantan solo por justicia para Amini o contra la Policía de la Moral, sin por la caída del régimen.









