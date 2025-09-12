Efemérides 12 de septiembre: Nace Aníbal Nazoa - Mueren Aquiles Báez y Román Chalbaud

Es 12 de septiembre de 2025. Han transcurrido 255 días del año y faltan 110 días para su terminación. Hoy es viernes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 12 de septiembre:

Día Internacional de Acción contra la Migraña. Trata de sensibilizarnos acerca del dolor de los que sufren este tipo de cefaleas, brindar conocimientos útiles para aliviarlo y mejorar la calidad de vida de las personas aquejadas. La migraña es una enfermedad muy frecuente. Puede comenzar en la niñez o la adolescencia y padecerla las personas jóvenes, pues tiende a manifestarse menos a medida que pasan los años. Se da más entre personas con vínculos consanguíneos.

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Busca promover la cultura y la práctica de la solidaridad entre pueblos y países del Sur (lo que también se entiende como Tercer Mundo o "países en vías de desarrollo") que contribuya al bienestar de las poblaciones, tomando en cuenta su independencia y los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El intercambio libre y cooperativo de los países del Sur entre sí, o Sur-Sur, es visto como algo fundamental para romper el ciclo de pobreza, inestabilidad y desigualdades en el desarrollo. Implica berneficiarse, entre unos y otros países, de sus estrategias nacionales efectivas. Pero hay que señalar que en la ONU concurren los intereses de diversos Estados Parte, incluidas potencias dominantes, por lo que el apoyo de los países del Norte desarrollado, de las instituciones financieras internacionales y del sector privado, debe hacerse teniendo en cuenta que los países, en el marco del intercambio solidario, necesitan evitar cualquier forma de sometimiento solapado e imposición de auxilios financieros y planes económicos condicionados, que puedan lesionar su soberanía y hacerles quedar a merced de intereses mercantiles internacionales de los países más poderosos y de los grandes capitales. La finalidad, entonces, es que los países en desarrollo cooperen entre sí y compartan los avances económicos, sociales y políticos, teniendo en cuenta sus propias particularidades. La Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC), es agencia encargada de facilitar la cooperación Sur-Sur y triangular para el desarrollo a nivel mundial y la coordinación con todo el sistema de las Naciones Unidas. El planteamiento de la "Integración Latinoamericana" que sostenía Hugo Chávez iba en este sentido, poniendo por delante siempre la soberanía de los pueblos, aunque eso se fue perdiendo con la declinación y crisis de la revolución bolivariana.

Día Internacional del Crochet o Ganchillo. Está dedicado a honrar el arte de tejer a mano con agujas de gancho. Busca promover esta técnica artesanal, que permite crear una gran variedad de prendas, accesorios y objetos decorativos. La celebración incluye actividades como eventos de tejido grupal, talleres, concursos y exposiciones, así como campañas en redes sociales donde los entusiastas del crochet comparten sus proyectos y patrones. Las abuelitas suelen saber bastante de eso.

Día del Programador. Suele celebrarse el 13 de septiembre, pero cómo 2024 es año bisiesto se adelanta un día para coincidir con el 256º día del año, porque este número, para la Informática, es la cantidad máxima de valores distintos que se pueden representar con un byte de 8 bits. La fecha fue propuesta por el programador ruso Valentin Balt y se estableció oficialmente en 2009. Rinde homenaje a los desarrolladores de software y su impacto en la sociedad moderna, destacando su papel esencial en la llamada cuarta revolución industrial.

En 1502, se produce el primer contacto de Cristóbal Colón con las tierras centroamericanas. Sucede en el cuarto y último viaje el Almirante cuando sus cuatro naves buscan refugiarse de una tormenta en un Cabo en la desembocadura de un río (el Coco), en el actual mar Caribe, de la actual Nicaragua y Honduras, pues dicho río separa hoy en día el territorio de ambas naciones. Se cuenta que cuando Colón consiguió asegurar su flota de la tormenta que la azotaba, habría exclamado: "¡Gracias a Dios que salimos de esas honduras!" y que de allí se le dió al cabo el nombre de Gracias a Dios, y casualmente a uno de los territorios, en el margen norte del río, se le llamaría posteriormente Honduras, mientras que al sur se encuentra Nicaragua.

En 1723 en Rusia se firma el tratado de San Petersburgo que pone fin a la guerra ruso-persa. Aprovechando las revueltas que habían estallado en Persia, el zar Pedro I el Grande ocupó el litoral que dicho país poseía en el Mar Caspio.

Se conmemora la gesta histórica del Batallón de San Patricio comandado por John O'Reiley. Eran soldados irlandeses desertores del Ejército de los Estados Unidos que se unieron a México para defender al país de los estadounidenses (1847).

En 1876 en Bruselas (Bélgica) y hasta el día 14 de septiembre se celebra una conferencia geográfica internacional con el fin de suprimir el comercio de esclavos africanos y "abrir" dicho continente a la "civilización" según los términos de los colonizadores (otra forma de comercio, dominada por las potencias coloniales, al fin y al cabo). Para ello, y formada por varios comités nacionales, se constituye la Asociación para la Civilización y Exploración del África Central.

Nace Iréne Joliot-Curie (1897), química francesa, premio Nobel de Química en 1935 por sus trabajos en la síntesis de nuevos elementos radiactivos (f. 1956). Hija de Marie Curie (Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911) y Pierre Curie (Nobel de Física en 1903), moriría también de leucemia (como su progenitora) a consecuencia de la sobre exposición radioactiva. Tiene interés conocer las actividades políticas de quienes se dedican a la ciencia, por lo que es pertinente recordar que Iréne Joliot-Curie, en 1935 fue nombrada directora de investigación de la Fundación Nacional de Ciencias (de Francia), tras serle negada su postulación en tres oportunidades por sus principios feministas, lo que también le ocurriera a su madre por ser mujer y polaca. Luego obtuvo el puesto de subsecretaria de Estado en investigación científica, pero más adelante fue apartada de la Comisión Francesa de Energía Atómica (en 1951) por ser simpatizante del Partido Comunista Francés.

En 1913 nace en Oakville (EE.UU.) el atleta afroamericano Jesse Owens, que ganará cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, lo que será un duro golpe simbólico a las intenciones del líder nazi Adolfo Hitler de utilizar los Juegos como muestra de la "superioridad aria", que proclamaba el racismo nazi.

En 1918 muere Richard Jordan Gatling, norteamericano, entre cuyos inventos se encuentran una segadora de arroz, una trilladora de trigo y la ametralladora que llevó su nombre y cuya patente fue comprada más tarde por la Colt Fire Arms Company (marca de armas).

En 1921 en Lvov, actual Ucrania, nace el escritor polaco de ciencia ficción, Stanislav Lem. Entre sus libros más leídos y populares se encuentran Ciberíada y Solaris, que se han traducido a cuarenta lenguas con venta contabilizada en unos 27 millones de ejemplares. Solaris incluso fue llevada al cine en tiempos de la URSS.

Nace Aníbal Nazoa (1928), poeta, periodista, humorista y escritor venezolano, cuya obra proyecta los valores de la cultura popular de Venezuela (falleció en18 de agosto de 2001) Considerado como gran difusor literario de la Venezuela siglo XX, en el ámbito popular, con una obra humorística y crítica. El escritor, también venezolano Luis Britto García, comentó sobre él que "concilió erudición con gracia, ternura con acidez, compromiso con libertad de conciencia, densidad con levedad, altura con profundidad". Anibal era hermano de otro insigne escritor y poeta: Aquiles Nazoa (1920-1976). Fundó el semanario humorístico "El Morrocoy Azul. Formó parte del semanario literario-satírico Fantoches y de otras publicaciones de humor, como El tocador de Señoras, Dominguito, El Fóroro, La Sáparapanda, La Pava Macha, El Infarto... Colaboró en revistas humorísticas y también de opinión, como El Gallo Pelón, Cascabel, Elite, Momento y Semana. También en diarios como El Nacional (desde 1955 hasta 1991), en las las columnas Aquí hace Calor y Puerta de Caracas, cuyas crónicas hacen parte de dos antologías homónimas publicadas en 1969 y 2007. Obras incompletas (1969), Las artes y los oficios (1973) y La palabra de Hoy (1981) son otras de sus publicaciones que recogen su abundante obra. Uno de sus poemas hecho canción, fue interpretado por varios artistas nacionales e internacionales: Punto y Raya (fue musicalizado e interpretado por Soledad Bravo y luego por la española Rosa León, donde señalaba la injusta división de la humanidad por las fronteras. En las efemérides de esta fecha, versión 2021 incluimos al final el texto del poema: https://www.aporrea.org/cultura/n367719.html

Se funda el Liceo Fermín Toro en Caracas (1936). Diseñado por Cipriano Domínguez. Arquitectura Latinoamericana. Fundado al finalizar la dictadura de Juan Vicente Gómez, en 1936. El Liceo pasó por muchos puntos de la capital hasta que se asentó finalmente en El Silencio en 1946. Fue particularmente conocido por sembrar la base de la Juventud Comunista de Venezuela, al impartir clases de las obras de Max y Lenin.

Muere Hans Spemann (1941), embriólogo alemán, premio Nobel de Medicina en 1935 por el descubrimiento del efecto hoy llamado "inducción embriológica" (n. 1869).

La Unión Soviética lanza la Luna 2, segunda nave espacial del programa Luna y primera sonda en llegar a la superficie lunar (1959).

Muere Steve Biko (1977). Fue un activista de los derechos civiles, líder del antiapartheid, sindicalista, político, periodista, médico y escritor sudafricano. Participó en la Unión Nacional de Sudáfrica, NUSAS. Fundó la Asociación de Estudiantes. Sudáfricanos SASO de la que fue designado presidente. SASO fue una de las primeras organizaciones de la "Conciencia Negra". Por su activismo social y político fue perseguirdo, encarcelado, torturado y asesinando. Steve Biko se convirtió en un símbolo del movimiento negro y por la igualdad de derechos.

En 1984, muere en Caracas, Venezuela el profesor y lingüista Ángel Rosenblat, autor de "El castellano de España y el castellano de América", "Buenas y malas palabras" y de "Sentido mágico de la palabra". Nació en Polania en 1902.

En 1992 Estados Unidos lanza al espacio el transbordador Endeavour, en misión conjunta de la NASA con Japón e Israel para realizar experimentos con seres vivos. El transbordador debe su nombre a HM Bark Endeavour, el barco que comandó en el siglo XVIII el explorador James Cook; el nombre también es en honor del Endeavour, el módulo de mando del Apolo 15. El transbordador Endeavour ha volado en 25 misiones, permaneciendo 296 días en el espacio, transportó a 148 astronautas, completando 4.671 órbitas, y recorriendo un total de 197.761.262 kilómetros.

En 1998 en Irlanda, el ejército británico abandona Belfast y regresa a sus acuartelamientos, tras 29 años de patruje dirigido a contener a la población nacionalista irlandesa en la provincia administrada por la corona de Gran Bretaña o Reino Unido. En 1972 los británicos mantenían a unos 27.000 militares desplegados en ese territorio. Más de 300.000 militares británicos sirvieron en Irlanda del Norte durante la operación de su ejército, habiendo perecido unos 651 soldados, además de producirse unos 6.000 heridos en sus tropas durante los enfrentamientos con los independentistas, que obviamente también sufrieron sus bajas. Todo ello derivaba de la campaña guerrillera con la que en 1922 la mayoría de Irlanda obtuvo su libertad del dominio británico, quedando en su posesión lo que se conoce como Irlanda del Norte, donde se impusieron los unionistas protestantes y probritánicos, que permanecieron bajo administración del Reino Unido. Durante décadas se ha extendido el conflicto contra la población y el activismo nacionalista republicano, de religión predominantemente católica, en Irlanda del Norte, sin que tuviesen igualdad de derechos; situación que llegó a altos niveles de violencia y fue ordenada la incursión militar en las calles norirlandesas en 1969.

En 2008 se suicida David Foster Wallace, profesor y escritor estadounidense, reconocido principalmente por su novela "La Broma Infinita", considerada entre las mejores novelas en lengua inglesa, así como una de las más importantes del siglo XX. Sufría de depresión cuando se ahorcó en su habitación. Publicó libros de cuentos como "La niña del pelo raro" y "Extinción". Dejó una novela por publicar de manera póstuma: "El rey pálido", que fue finalista del Premio Pulitzer en 2011. También escribió varios libros de ensayos y crónicas, entre los que destacan "Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer", "Hablemos de langostas" y "El tenis como experiencia religiosa".

En 2011, un día como hoy, fuerzas leales al líder libio Muammar Al Gadafi mantenían fuerte resistencia en las ciudades de Bani Walid y Sirte, tras los cruentos bombardeos y ataques de la OTAN y de grupos procoloniales que intentaban tomar el control en las localidades donde persistían seguidores del gobierno libio. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n188382.html

En 2015, la selección venezolana conquista Campeonato FIBA de las Américas del Preolímpico de Baloncesto.

En 2018, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, cuestionó al presidente estadounidense, Donald Trump, por afirmar que la respuesta ante el huracán María fue "increíble" y dijo que los habitantes de la isla carecen de "ciertos derechos inalienables de los que gozan" en Estados Unidos, según reseñatron agencias de noticias. Declaró Roselló que: "Ninguna relación entre una colonia y el gobierno federal puede ser nunca calificada como ‘exitosa’ porque los puertoriqueños carecen de ciertos derechos inalienables que gozan nuestros compatriotas en Estados Unidos", dijo. El presidente Donald Trump había felicitado a su propio gobierno por su "increíble" respuesta ante la emergencia generada por el huracán María, que el año anterior dejara casi 3.000 fallecidos en Puerto Rico. Esto también desató la protesta de la alcaldesa de San Juan (de Puerto Rico), Yulín Cruz, que comentó: "¿Un éxito? ¿La respuesta federal en Puerto Rico según Trump fue un éxito? Si él piensa que la muerte de 3.000 personas es un éxito, que Dios nos ayude a todos". Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n331319.html

En 2019, el presidente Maduro asegura que: "desde Colombia están preparando 10 planes para matarme". Denunció que lo hacían con el respaldo del gobierno de Estados Unidos (EEUU). "El imperialismo norteamericano y el presidente de Colombia, Iván Duque, me quieren matar. Desde Colombia están preparando 10 planes para matarme", alertó en esa oportunidad el jefe de Estado. Y agregó: "Nosotros sí tenemos pruebas y la vamos a presentar frente el Consejo de Seguridad con video, fotos, con todo los testimonios en cómo el gobierno de Colombia esta preparando terroristas para hacer ataques terroristas, objetivos militares, civiles, institucionales para tratar de asesinar al presidente Maduro desde el gobierno de Colombia. Tenemos las pruebas", Al decir esto, recalcó al mismo tiempo el compromiso del Gobierno Nacional de consolidar la paz y mejorar las relaciones entre ambas naciones, pese a que responsabilizó a la administración de Duque de haber generado los escenarios para crear caos y desestabilización en Venezuela: "Iván Duque mírame, solamente te digo en nombre de Venezuela y la Fuerza Armada Bolivariana, no te metas con Venezuela". El ministro para Relaciones Exteriores para ese momento, Jorge Arreaza informó que el gobierno venezolano presentaría ante la ONU las pruebas sobre los actos terroristas gestados desde Colombia contra Venezuela.Ver: www.aporrea.org/actualidad/n346691.html. Aún no había llegado al gobierno colombiano Gustavo Petro.

En 2022 se produce el fallecimiento del músico, compositor y arreglista venezolano Aquiles Báez. Ver: www.aporrea.org/cultura/n376568.html Documental y temas de Aquiles Báez.

En 2023, falleció el dramaturgo y director de teatro, cine y televisión, Román Chalbaud. Ver detalles de su trayectoria artística y obras: www.aporrea.org/cultura/n386161.html