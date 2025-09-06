Efemérides 6 de septiembre: Día del Sexo Oral - EEUU reconoce tener cárceles secretas – Bolívar escribe Carta de Jamaica

Es 6 de septiembre de 2025. Han transcurrido 247 días del año y faltan 118 días para su terminación. Hoy es sábado.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 6 de septiembre:

Día Mundial de las Aves Playeras , cuyas poblaciones se han venido reduciendo en el mundo debido al deterioro y pérdida de sus hábitats naturales, por lo que la fijación de este día pretende contribuir a forjar conciencia sobre las amenazas que sobre ellas se ciernen, proteger sus rutas migratorias y lugares de refugio, alimentación o vida reproductiva. Tal día fue establecido desde 2012 y se relaciona con lo que llevó a la comunidad científica a promover la creación de una red de sitios clave para su protección ecológica: la Red Hemisférica Reservas de Aves Playeras (WHSRN), en las Américas.

Día Internacional de la Medicina Estética.

Día de Concienciación sobre el Daltonismo (deficiencia de la percepción del color).

Septiembre es el mes de la salud sexual, promocionado como el Mes de la Concientización sobre la Salud Sexual por organizaciones como la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) y la University of Delaware. El 4 de septiembre fue el Día Mundial de la Salud Sexual, para concienciar sobre la importancia del bienestar sexual, el placer, la justicia y los derechos sexuales para todas las personas.

Se festeja el Día Mundial del Sexo (oral). No tiene, que se sepa, reconocimiento formal. Parece ser un misterio de dónde ha salido y como se ha difundido este día del Sexo Oral. Por lo visto, la fecha no es casual, ya que se corresponde con la numeración del día y mes que coincide con el número de la posición sexual conocida como "el 69", en la cual dos personas se hacen sexo oral de manera mutua y simultánea; aunque también puede practicarse por turnos. La fecha está enmarcada dentro del Mes de la Salud Sexual, y su objeto, además de destacar la práctica orogenital, apunta a generar conciencia sobre la importancia de tener relaciones sexuales seguras y consensuadas o consentidas. No hay que confundir esta efeméride con el 4 de septiembre, que como ya se indicó es la fecha elegida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS, por sus siglas en inglés -World Association for Sexual Health-) para promover la salud sexual, el bienestar y los derechos sexuales de todas las personas. También hay un "Día Internacional del Cunnilingus" (practicado sobre los genitales de la mujer) que es el 14 de abril. Esta celebración puede tener aspectos teóricos (el conocimiento y la disertación o intercambio de opiniones y preferencias sobre el tema), lo que engloba la conciencia sobre la salud sexual, la prevención de infecciones, aspectos psicológicos y notas curiosas sobre este tipo de placer. Los besos profundos boca a boca también son una forma de oralidad sexual que pued preceder o acompañar al contacto genital. Entre las propiedades del sexo oral, se le atribuye reducir el estrés y favorecer al sistema inmunitario, pero si no se cuida la higiene y no se toman medidas de prevención puede riesgo de contagio de enfermedades, por lo que puede ser recomendable (si no hay la suficiente confianza y conocimiento entre la pareja) usar preservativos o otros dispositivos apropiados. Los controles de salud sexual son importantes para asegurarse de que no haya tales riesgos. Esta forma de intercambio puede ayudar a la pareja en la exploración mútua de la sensibilidad sexual y la satisfacción.

Retorna a España el vasco Juan Sebastián Elcano con una nave y 18 hombres, después de dar la primera vuelta al mundo (en 1522).

En 1766 nace en el Reino Unido, John Dalton, que estudió la enfermedad conocida como acromatopsia (defecto genético que afecta a la distinción de los colores) y luego llamada daltonismo en su honor. Tanto él como su hermano la padecían. Era un químico y matemático inglés.

En 1795 el Reino Unido, nace Frances Wright (nacionalizada estadounidense), quien será conocida como Fanny Wright, una escritora, librepensadora, feminista y luchadora por la abolición de la esclavitud, por la universalización e igualdad en la educación y los derechos de la mujer. Fue defensora de la clase trabajadora. Confrontó las posiciones de la religión y del capitalismo. Participó activamente en el movimiento social dirigido por Robert Owen, quien defendía la posibilidad de desarrollar un sistema económico alternativo de tipo cooperativista.

En 1815, Simón Bolívar redacta la Carta de Jamaica. Su título era: "Contestación de un Americano Meridional a un caballero de esta isla". En ella Bolívar examina factores y razones de la caída de la Segunda República, en la lucha por la independencia de Venezuela. Bolívar buscaba a atraer a Gran Bretala y al resto de potencias europeas hacia la causa de los patriotas independentistas de las colonias hispano-americanas. Presenta una visión de la guerra independentista hacia finales de 1815 y critica el sistema colonial, señala la incapacidad de España para sostener sus dominios en América. Plantea bases y causas políticas y económicas que justifican la lucha por la emancipación y se inclina por fórmulas repúblicanas. Recomienda un modo de gobierno para ese momento. Texto de la Carta de Jamaica escrita por Bolívar

En 1816 se da la Batalla de Los Alacranes, enfrentamiento militar librado en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre las fuerzas patriotas y las realistas.

En 1874 en la provincia de Oriente (capitanía de Cuba), en la batalla de San Antonio de Baja, el ejército colonialista español atrapa al militar cubano independentista Calixto García Íñiguez (1839-1898), quien antes que rendirse se dispara en la boca. Gravemente herido cae prisionero. Estará cuatro años preso en España.

En 1822, en Portugal, los constitucionalistas eliminan la Inquisición, que había sido establecida por el rey Juan III, aunque era llamado "El Piadoso".

En 1885 muere Narciso Monturiol i Estarriol en Catalunya (España). Fue el inventor del primer submarino español y uno de los grandes pioneros de la navegación submarina. Sobre la base de anteriores ideas sobre las naves submarinas, como el Nautilus de Robert Fulton (1800), se ocupó del diseño y construcción de los primeros submarinos autopropulsados. Tuvo una participación destacada en periódicos revolucionarios de inspiración comunista, lo que le llevó por algún tiempo al exilio en Francia.

En 1919, nace Wilson Greatbatch, estadounidense, ingeniero e inventor que realizó avances en el desarrollo del primer marcapasos cardíaco implantable.

En 1941, bajo dominio de la Alemania nazi, se impone la obligación de vestir la estrella de David con la palabra "judío" inscrita, a todos los judíos a partir de los 6 años de edad, como parte de lo que desembocaría en el Holocausto judío.

En 1943, nace Richard J. Roberts, químico británico, Premio Nobel de medicina en 1993, compartido con Phillip A. Sharp, por su trabajo sobre los "intrones", fragmentos de ADN que no tiene nada que ver con la información genética. Pudieron describir que la información depositada en un gen no estaba dispuesta de forma continua, sino que se encontraba fraccionada. Llegaron a la conclusión de que el ARN ha tenido que preceder en la evolución al ADN.

En 1959, la Selección Nacional de Béisbol de Venezuela logra la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Chicago. En la final, los venezolanos derrotaron a Estados Unidos (3-2), Cuba (6-5) y Puerto Rico (6-2).

En 1966 muere en Tucson (EE.UU.), la reformadora social norte-americana Margharet Sanger, activista a favor de la planificación familiar. Tras ejercer la enfermería, en 1912 pasó a ocuparse del movimiento para el control de la natalidad, estableciendo en 1942, lo que habría de ser la Federación de Planificación Familiar y es fundadora de la American Birth Control League (1921). Abrió en Nueva York la primera clínica de control de natalidad en los Estados Unidos, en 1916, hecho que estuvo asociado a su detención al hacer causa por el derecho al aborto. Con ello estimuló el movimiento de liberación de las mujeres. Hizo diversos intentos por obtener apoyo internacional y financiamiento, encontrándose con numerosas dificultades. En 1965, un año antes de su muerte, la Suprema Corte anuló, en el estado de Connecticut, una ley que prohibía el uso de anticonceptivos a los matrimonios, y Sanger ya era una anciana de muy avanzada edad cuando aparecieron para la venta las primeras pastillas anticonceptivas, que ella contribuyó a desarrollar.

En 1966, Hendrik Verwoerd, primer ministro sudafricano del régimen de apartheid que existió en el país, es asesinado por un blanco en el Parlamento de Ciudad del Cabo.

Lituania se independiza de la URSS (1991).

En 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llega a la Argentina en el marco de la dictadura militar. Los comisionados recogen 5580 denuncias sobre los crímenes cometidos por los represores. Permanecen en el país en medio de la hostilidad de la prensa adicta al régimen militar. El informe de la CIDH, publicado en abril de 1980, constata la existencia de desaparecidos y masivas violaciones a los derechos humanos. Su informe de 1980 fue aportado al juicio de 1985 contra los jefes de las juntas militares, por crímenes de lesa humanidad.

En 1987, ocurre la tragedia de el río Limón en el estado Aragua, Venezuela, con centenares de muertos y desaparecidos. Fue un desastre natural por deslave proveniente de los cerros del parque nacional Henri Pittier, ocasionado por grandes torrenciales de lluvia, que afectaron zonas de la montaña y también zonas urbanas periféricas de Maracay, ubicadas junto al cauce del río Limón, algunas de las cuales quizás nunca debieron instalarse allí.

En 2006, tras haberlo negado anteriormente, la Administración estadounidense, se ve forzada a reconocer oficialmente la existencia de cárceles secretas, tras señalamientos internacionales y de denuncias aparecidas en The Washington Post. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, reconoce la existencia de tales cárceles secretas de la CIA alrededor del mundo, a las que eran llevados individuos secuestrados en lugares de intervención de los EE.UU y en las cuales eran sometidos a condiciones por fuera del régimen legal y de derechos, al ser retenidos, interrogados (o incluso torturados) como sospechosos de presuntos delitos de "terrorismo". Mientras tanto, los gobiernos de ese país señalaba a otros regímenes y gobiernos por "violaciones de Derechos Humanos" y justificaban con ello sus acciones intervencionistas. Como excusa, Bush explicó que desde los ataques terroristas del 11 de septiembre se había hecho "necesario trasladar a los terroristas a lugares donde pueden ser retenidos en secreto, interrogados por expertos y, cuando sea apropiado, juzgarlos por actos de terrorismo". Así los mantenían y mantienen en una especie de "limbo" judicial, ya que tales cárceles seguirían existiendo. Ver más: https://www.aporrea.org/actualidad/n83636.html

En 2007, el ejército de Israel bombardea a la población civil de Deir ez-Zor (Siria), por "sospechas" de que hubiera materiales nucleares de Corea del Norte. También por "sospechas" que resultaron falsas pretendió Estados Unidos y varias potencias europeas justificar la invasión a Irán. Otro ejemplo de abuso del poder militar.

En 2009, científicos de Reino Unido y Francia identifican tres genes relacionados con el mal de Alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa para la todavía se busca un tratamiento eficaz. Se manifiesta con un deterioro cognitivo y conductual, por muerte de neuronas y atrofia cerebral. Al conocer estos genes aunmentan las posibilidades de hallar medicamentos y tratamientos más efectivos para este padecimiento.

Muere Luciano Pavarotti (2007). Tenor lírico italiano de gran reconocimiento y fama. Escuchar a Pavarotti.

En 2016 muere el periodista, primer alcalde metropolitano de Caracas, Alfredo Peña (n. 1944), uno de los involucrados en el golpe de estado contra Hugo Chávez (11 de abril 2002), a pesar de haber sido ministro de Chávez. Muchos años atrás escribió por un tiempo en el periódico Tribuna Popular del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y posteriormente trabajó en el diario El Nacional, del que fue director. Mantuvo un programa de televisión titulado Conversaciones con Alfredo Peña y su famosa sección crítica "Los peñonazos de Peña. Peña", durante la IV República. En 1998 apoyó la candidatura de Hugo Chávez para la presidencia y al ganar éste se convirtió en ministro de la Secretaría de la Presidencia. Fue promovido y elegido como miembro de la Asamblea Constituyente (que redactó la CRBV de 1999). De ahí pasó a ser alcalde metropolitano de Caracas (Alcaldía Mayor), pero en abril de 2002 se involucró en el golpe de sectores políticos y militares de oposición contra el gobierno de Hugo Chávez, después de que éste presentara y se aprobaran sus leyes de la Habilitante con importantes reformas. Fue señalado por utilizar a la Policía metropolitana de Caracas como fuerza de choque del golpe, lo que causó numerosas muertes y heridos entre los defensores del gobierno de Chávez y de las filas bolivarianas en la Av Baralt de Caracas a la altura del Puente LLaguno. Tras ser desbatatado el golpe y luego de algunos intentos de resistencia terminó prófugo fuera del país, hasta su fallecimiento. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n296663.html

Muere Robert Mugabe (2019), político y militar zimbabuense, quien fue presidente de Zimbabue. El territorio de lo que hoy es Zimbabue había sido colonia británica y a partir de 1923 se convirtió en un estado administrado por los colonos, similar al que hubo en Sudáfrica cuando imperaba el apartheid y la segregación racial hacia los habitantes originarios negros del país africano. Uno de los países con mayores riquezas del continente. Las luchas internas y la presión internacional, llevó a que el presidente racista Smith firmase en 1978 un acuerdo con líderes negros, aunque era rechazado por movimientos de liberación más radicales. Eso llevó a que hubiese elecciones libres en 1980, en las que ganó Robert Mugabe, pero tuvo que enfrentar gran resistencia de las potencias capitalistas y sus aliados, cuando comenzó aboliendo la legislación racista e intentó medidas para ir reconstruyendo la economía, luego de siete años de guerra. Se le aplicó un bloqueo político y económico y fue acusado de violaciones de Derechos Humanos. Aún así, permaneció 30 años en el poder antes de su derrocamiento en 2017.

En 2021, el candidato por el PCV, APR, ex ministro de Chávez, Eduardo Samán, denuncia en Twitter que su candidatura a la Alcaldía de Caracas (Municipio Libertador) fue objetada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por estar presuntamente "inhabilitado" para ejercer cargos públicos, Señala en ese momento Samán, que mientras en la Mesa de Diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de derecha (que se venía reuniendo en México), "están levantando, anulando los expedientes administrativos, de todo tipo, para que participe un sector de la oposición en la Megaelección, a los que declararon 'terroristas', 'ladrones' y 'asesinos' (anteriormente), a mi me inhabilitan". En su queja el exministro y candidato solicita que se le notifique por qué está inhabilitado políticamente, para así poder ejercer su derecho a la defensaante la vulneración de su derecho de participación política. Ver: https://www.aporrea.org/ideologia/n367557.html Esta es una práctica recurrente contra los críticos y opositores políticos tanto de derecha como de izquierda (como en este caso).

En 2022, el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en Venezuela, anunció que el país es el segundo con el mayor número de cabezas de búfalos en el continente americano. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n376426.html

En 2022, según noticia de agencias informativas reproducida en Aporrea.org un día como hoy, llegaba a 244 la cifra de migrantes venezolanos que se habían quitado la vida en Colombia en los últimos cinco años (hasta julio de 2022). El Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia informó en ese entonces que "durante los últimos 5 años se quitaron la vida en Colombia 244 migrantes venezolanos, específicamente, desde enero de 2017 hasta julio de 2022". Las víctimas fueron 186 hombres y 58 mujeres. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n376437.html

En 2023, en México, la Corte Suprema despenaliza el aborto en todo el pais. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n385995.html La decisión de eliminar el aborto del código penal federal se produce en medio de una tendencia en América Latina de flexibilizar las restricciones al procedimiento, aunque todavía quedan gobiernos e instituciones con posturas retardatarias sobre el tema.

En 2023, abogados y activistas denuncian torturas sufridas por el estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez, a quien aseguran que "lo obligaron hacer una declaración". Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/ddhh/n385969.html