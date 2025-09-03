Efemérides 3 de septiembre: 1ra Internacional (1866) - Se funda la 4ta (1938) - Día de la Higiene

Es 3 de septiembre de 2025. Han transcurrido 244 días del año y faltan 121 días para su terminación. Hoy es miércoles.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 3 de septiembre:

​Día Mundial de la Higiene. Establecido por: la Asamblea Mundial de la Salud en 1980, se enfoca sobre las prácticas higiénicas en espacios comunes, aseo personal, higiene menstrual, limpieza de instalaciones públicas, y acceso a agua potable y saneamiento. La higiene siempre ha sido importante, pero más aún en el marco del brote de pandemias y enfermedades infecciosas que causan alarmas sanitarias en el mundo y que ameritan de barreras para evitar que puedan expandirse. Junto con la higiene personal, responsabilidad de cada quien, está la que proporcionan los servicios sanitarios y la que deben mantener los establecimientos públicos. Esta fecha de hoy es propicia para fomentar la conciencia del mantenimiento una buena higiene preventiva de enfermedades, pues bien se sabe que muchas de ellas pueden anidar bajo malas condiciones de aseo, tanto individuales como de la población y en ambientes deficitarios en condiciones higiénicas: falta de agua, aguas contaminadas, desechos orgánicos sin recoger o sin tratar debidamente, falta de productos desinfectantes... La higiene abarca aspectos muy amplios; abarca el lavado de las manos, el cuidado corporal y la frecuencia del baño, la higiene bucal, la limpieza de los hogares y espacios públicos, la disposición de excretas y de resíduos... La información, educación, conciencia y práctica de la higiene debe estar presentes de manera constante en el ambito privado y público.

Semana del Aprendizaje Digital 2025 (centrada este año en la Inteligencia Artificial). Se inició ayer 2 de septiembre y durará hasta el 5 de septiembre. Consiste en un programa de actividades dispuestas por la UNESCO como contribución de las tecnologías móviles al logro del Programa Educación para Todos. Entre sus objetivos: 1) divulgar el aporte de las tecnologías móviles a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje; 2) reforzar el uso correcto y el acceso a estas tecnologías; 3) fomentar la lectura y la alfabetización digital. Se estima que más del 85 % de los habitantes del mundo tienen algún acceso a móviles inteligentes, tabletas y ordenadores portátiles que incrementan las oportunidades de conectarse con programas y materiales educativos, y de beneficiarse del M-Learning o aprendizaje móvil, incluso en zonas pobremente provistas de recursos del sistema educativo formal. Esta modalidad de aprendizaje móvil (o mediante el úso de móviles y de señal inalámbrica) se basa en la disponibilidad de aplicaciones o apps y el aprovechamiento de imágenes y gráficos, audios y videos, recursos similares a los juegos, etc. En 2025 el lema de de la Semana del Aprendizaje Digital es: "La IA y el futuro de la educación: Disrupciones, dilemas y direcciones" , un espacio de reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está transformando los sistemas educativos en todo el mundo.

En 1783 se firma en París, Francia, el acuerdo de paz franco-británico conocido como "La Paz de Versalles", que reconoce la plena soberanía de los Estados Unidos de América, así como la obligación británica de reconocer la independencia de sus colonias de ultramar.

En 1791 la Asamblea Nacional Constituyente francesa proclamaba la primera Constitución escrita que tuvo este país. Francia quedaba constituida en monarquía parlamentaria o constitucional, bajo aceptación del poder real. Colocó un hito en el desarrollo del Estado de Derecho en Europa. Esta Constitución fundamentaba la división de poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, aparte del monárquico.

En 1813, en Perú, el pueblo de Lima invade edificios públicos en protesta contra la demora de la abolición de la Inquisición, con el objeto de forzar al Virrey Abascal a cumplir con lo ordenado en la Constitución de Cádiz de 1812.

En 1864 ocurre explosión en una fábrica de Alfred Nobel para la elaboración de glicerina (elemento esencial para producir dinamita). Fue un químico, ingeniero, escritor e inventor sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevaron su nombre. Nobel fue propietario de la empresa Bofors, compañía a la que llevó desde la producción de hierro y acero, a la fabricación a gran escala de cañones y otros armamentos. Aún así, su nombre identifica a un premio mundial de "La Paz".

En 1866 en Ginebra, Suiza, se da el I Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores o I Internacional de Trabajadores (conocida también como I Internacional Socialista), 3 al 8 de septiembre de 1866. En las bases fundacionales adopta el principio del derecho al trabajo y se plantea como fin la revolución social, entre otros objetivos. Hubo una conferencia preliminar en Londres (Reino Unido) del 25 al 29 de septiembre de 1865, que abrió camino a los trabajos preparatorios para el I Congreso. Sin embargo, el evento fundacional de la AIT se produjo previamente, también en Londres (Reino Unido) en 1864, configurándose inicialmente como una organización que agrupó a sindicalistas, anarquistas, socialistas y republicanos de países europeos, con el objetivo de expandirse por el resto del mundo capitalista. Marx, Engels y Bakunin fueron promotores y colaboradores de primer orden de esta organización internacional. En el 1mer Congreso se discutieron entre algunos de los puntos más importantes para enfilar su lucha, la conjunción de esfuerzos, por medio de la AIT, para la lucha entre el Capital y el trabajo; la reducción de las horas de trabajo; el trabajo de las mujeres y de los niños; las sociedades de obreros, de socorros mutuos y de ayuda social; el trabajo cooperativo; el tema de los impuestos directos e indirectos… el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos; los ejércitos; las ideas religiosas y su influencia sobre el movimiento social, político e intelectual…

En 1869 en Laibach (actual Eslovenia), nace el químico y fisiólogo austríaco Fritz Pregl, autor de la invención del método de microanálisis de substancias orgánicas, que en 1923 recibirá el premio Nobel de Química.

Nace Alberto Arvelo Torrealba (1905), poeta, abogado, político y crítico literario venezolano. Su gran reconocimiento en la cultura popular y su peso en la identidad cultural venezolana se debe en gran medida a sus versos de "Florentino y el Diablo".

En 1916 tras ser protectorado británico desde 1916 Catar (país árabe) obtiene su independencia.

En 1920 en Perú, nace María Isabel Granda y Larco, que será conocida como Chabuca Granda, cantautora y folclorista peruana. Cultivará los géneros de música criolla andina y, en sus últimos años de vida, la afroperuana, hasta entonces denostada por razones sociales. Tal vez su composición más conocida sea "La flor de la canela". https://www.youtube.com/watch?v=BaoOqAvA1Ks

En 1922, muere en Caracas el caudillo y político Ramón Guerra (n. 1841). Desde 1859 sirvió a la causa conservadora, durante la Guerra Federal. Llegó a teniente de caballería de la Guardia de Honor de José Antonio Páez. Más adelante se unió a la Revolución Azul de José Tadeo Monagas, en 1868, contra el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón. Tras un período dedicado a la vida civil y a sus actividades económicas, se vinculó a la Revolución Restauradora de Cipriano Castro, siendo diputado y comandante en 1900-1901, aunque luego conspiró contra él, lo que lo llevó a la cárcel hasta 1905. Después de caer Castro, Ramón Guerra llegó a ser miembro del Consejo de Gobierno (1914), antes de pasar a retiro.

En 1938, en París, un congreso de delegados funda la Cuarta Internacional y se aprueba el Programa de Transición para la revolución socialista, elaborado por León Trotski, quien fuera compañero de Lenin al frente de la Revolución Rusa y luego perseguido por Stalin tras la degeneración burocrática de la Unión Soviética. Hoy existen varias formaciones internacionales derivadas de aquella IV Internacional, que tienen como referente la Teoría de la Revolución Permanente, Formulada por Trotsky y el Programa de Transición como modelo para la confección de programas políticos para conducir la movilización de los explotados hacia la toma del poder y las primeras medidas orientadas en función de la revolución socialista. La IV Internacional se consideraba heredera de todas las internacionales obreras, pero su modelo organizativo y programa político se basa en los cuatro primeros congresos de la III Internacional, y su creación obedecía a la degeneración de la Tercera Internacional en manos del estalinismo, que la incapacitaba para impulsar verdaderas revoluciones socialistas e instaurar gobiernos con democracia obrera (aunque Stalin disolvería la II Internacional). A los integrantes de la Cuarta se les conocería como trotskistas. La IV Internacional quedó muy debilitada tras el asesinato de Trotski en 1940 y tuvo luego una serie de escisiones (1953 y 1963). Hoy en día hay varios agrupamientos de organizaciones trotskistas de diversos países que se reivindican como IV Internacional o que promueven su reconstrucción como partido mundial de la clase tranajadora y de la revolución.

Nace Eduardo Galeano (1940), periodista y escritor uruguayo. Es una de las personalidades más destacadas de la literatura iberoamericana, que se define a sí mismo como "un periodista que estudia la globalización y sus efectos negativos". Algunas de sus obras notables son: Las venas abiertas de América Latina (1971), Memoria del fuego (1982-1986) y El libro de los abrazos (1989).

En 1971 Juan Domingo Perón recibe el cadáver de Eva Duarte de Perón por parte de los militares, en Argentina, luego de que su cuerpo fuese secuestrado de la sede de la Confederación General de Trabajadores (CGT) por órdenes del dictador Pedro Eugenio Aramburu y permanecer así dieciseis años, despuén del golpe de estado de 1955 que truncó la experiencia peronista de aquella época.

En 1971, el país árabe Catar, o Qatar, se independiza del Reino Unido.

En 1976 tras casi un año de viaje, la nave espacial "Viking 2" de la NASA aterriza en Marte y comienza a transmitir información sobre el planeta, su atmósfera y su suelo, así como fotografías en color de su superficie rocosa.

En 1976, tragedia de las Azores se lleva al Orfeón Universitario y al músico Vinicio Adames: Fallece con los miembros del Orfeón Universitario, músico y director de orquesta Vinicio Adames (venezolanos) en una tragedia aérea en las islas Azores, cuando iban a una presentación en una ciudad europea. En el caso de Vinicio Adames, luego de su muerte, se crearon y renombraron diversos coros en su honor. Un parque del Estado Miranda lleva su nombre. El Orfeón de la UCV en aquel entonces, sigue siendo muy recordado.

En 1979, muere el venezolano considerado como "padre de la OPEP", Juan Pablo Pérez Alfonzo (n.1903), quien fue abogado, político, diplomático y profesor universitario. Se le atribuye a Pérez Alfonzo haber garantizado una vía para el ejercicio de la autonomía de los países petroleros sobre su industria, para darles una posición de liderazgo y hacer valer sus intereses frente a los de empresas extranjeras y las grandes potencias económicas, contribuyendo a darle a Venezuela un papel prominente en este sentido.

Entra en vigencia la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981). Es lo que en esta fecha se conmemora, instando a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones, en todo el mundo (y buscando extender su reconocimiento y ratificación más allá de los estados partes). La República Bolivariana de Venezuela lo suscribe y ratíficó el Protocolo en 2002 (durante el gobierno de Hugo Chávez).

En 1992 se aprueba en la ONU un Convenio de Prohibición Universal de Armas Químicas, que entrará en vigor el 29 de abril de 1997, proscribiendo el desarrollo, almacenamiento y proliferación de armamento químico, a la vez que exige la destrucción de todo el arsenal almacenado en un plazo máximo de 10 años.En Ginebra (Suiza), la Conferencia de Desarme de la ONU adopta el proyecto de convención para la eliminación total de armas químicas y le otorga la responsabilidad de su verificación a la OPAQ.

En 1998 muere Espartaco Santoni, un actor venezolano, productor de cine, distribuidor cinematográfico y empresario hotelero, afincado en España que filmó más de quince exitosas películas. Se hizo también famoso como una especie de "casanova".

Muere Martín Zapata Fonseca (2012), filósofo y teólogo venezolano, rector de la Universidad Católica Santa Rosa.

En 2017 se desactiva una bomba de la Segunda Guerra Mundial tras la evacuación más grande de la historia de la posguerra alemana en Fráncfort (60.000 personas).

En 2021 el gobierno de Nicolas Maduro (Venezuela) y sectores de la oposición retomaban el diálogo político en México y anuncian la discusión de posibles acuerdos basados en un "memorando de entendimiento" firmado el 13 de agosto en la capital mexicana, incluyendo propuestas económicas y sociales, así como supuestas "garantías electorales". Tendría nuevamente resultados fallidos, por responsabilidades compartidas. Ver: https://www.aporrea.org/oposicion/n367483.html Ahora en 2024, parece imponerse la "diplomacia de los cañones" (¿O el juego del "garrote" y la "zanahoria"?), por parte de los EE.UU de Trump, que asume la jefatura directa de los principales factores de la oposición de derecha venezolana, con naves de guerra frente a las costas del país.

En 2023, miles de manifestantes en Níger exigen la salida de unos 1.500 soldados franceses del país africano. Ver: www.aporrea.org/ideologia/n385886.html

En 2023, Biden confirmaba que EEUU estaba mantieniendo un diálogo con Maduro, y uno de sus asesores decía: "no queremos un cambio de régimen". Ver: (VIDEO) ¿Viraje en la Casa Blanca? Asesor de Biden: "no queremos un cambio de régimen en Venezuela" (aporrea.org) También lo volvió a decir en 2024 uno de los emisarios de Trump y luego optó por enviar naves de guerra (¿A amedrentar o a invadir?).