Un tribunal dicta orden de arresto contra Edmundo González Urrutia

Edmundo González Urrutia Credito: Web

03-09-24.-Un tribunal emitió una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, quien reivindica su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que fue proclamado vencedor Nicolás Maduro entre denuncias de fraude, informó el lunes la Fiscalía.



«El tribunal de primera instancia en funciones de control a nivel nacional acuerda orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia por graves delitos», escribió el Ministerio Público en su cuenta en Instagram, minutos después de anunciar que solicitaba el arresto.



El Ministerio Público solicitó a un tribunal con competencia en terrorismo la orden de aprehensión contra González Urrutia por presuntos delitos relacionados con los comicios, que incluyen «desobediencia de leyes», «conspiración», «usurpación de funciones» y «sabotaje».



González Urrutia, de 75 años de edad, fue llamado a declarar en la Fiscalía en tres oportunidades. No asistió, aunque la tercera citación coincidió con un apagón en todo el país el viernes 30 de agosto.



El diplomático -en la clandestinidad desde el 30 de julio- argumentó que el Ministerio Público actuaba como un «acusador político» que lo sometería a un proceso «sin garantías de independencia y del debido proceso».



Las citaciones estaban enfocadas en el sitio web en el que la oposición publicó copias de más de 80% de las actas de votación, que asegura prueban la victoria de González Urrutia el 28 de julio y el fraude de Maduro.



La investigación a González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web, en la que la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado 83,5% de las actas electorales recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.



La PUD divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de «falsas», después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.



La Fiscalía citó al abanderado de la PUD -en primera instancia para el lunes y, al no asistir, lo convocó para el martes y luego para el viernes pasado- por «la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración».



El jueves, cuando se hizo pública la tercera boleta de citación, la Fiscalía había advertido que, de no asistir nuevamente, a González le sería «librada una orden de aprehensión respectiva» al considerar que se «encuentra en presencia de peligro de fuga».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 797 veces.

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)