Efemérides del 30 de agosto: Atentado contra Lenin (1918) - Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Es 30 de agosto de 2025. Han transcurrido 240 días del año y faltan 125 días para su terminación. Hoy es sábado.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 30 de agosto:

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que: «se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y queluego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley». Es considerada como una de las más graves violaciones de Derechos Humanos, utilizada para infundir el terror en los ciudadanos y además de afectar a las víctimas directas, también afecta severamente a los familiares más cercanos de las y los desaparecidos, a sus comunidades u organizaciones y al conjunto de la sociedad, además incidir en contra de la práctica y ejercicio de la democracia. Es un problema mundial, pero se dan principalmente en las dictaduras militares y en los regímenes represivos, incluyendo en su alcance el hostigamiento de los defensores de los derechos humanos, de los parientes de las víctimas que reclaman su aparición, de las y los testigos, de las y los abogados defensores o acusadores que se ocupan de los casos de desaparición forzada. A menudo se usa como "justificación" de las misma la "lucha contra el terrorismo" y supuestas acciones "ilegales" de la oposición política en los países y con frecuencia su práctica queda en la impunidad. Miles y miles de personas han desaparecido durante enfrentamientos políticos y períodos de represión. En Venezuela han ocurrido a lo largo de nuestra historia, y en el siglo XX fueron numerosas y frecuentes en los tiempos del Gomecismo, así como durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en los gobiernos de la IV República y no escapa el país de este flagelo a partir de la segunda década del Siglo XXI y en la actualidad (2024), como lo reflejan casos de detenciones secretas de opositores y de luchadores sociales, bien sea bajo una modalidad de duración temporal (secuestros de Estado) o permanentes (presuntos asesinatos). Ninguna revolución puede seguir siendo tal si se practican estos métodos que, en definitiva, son de por sí contrarrevolucionarios y completamente ajenos al verdadero ideario socialista, democrático y humanista. Día Internacional del Tiburón Ballena, celebrado desde 2008, proclamado en la II Conferencia Internacional del Tiburón Ballena (en México), donde 40 países se comprometieron a poner todo su esfuerzo en protegerle y ayudar a que no se extinga, a consecuencia de la pesca ilegal, la contaminación de los mares, el tráfico de embarcaciones y el turismo no sostenible. Es el pez más grande del mundo; puede llegar a medir hasta 20 metros de longitud y pesar más de 34 toneladas. No es carnívoro, se alimenta principalmente de plancton, que son organismos diminutos suspendidos en el agua de mar (vegetales y animales) que recoge y filtra por medio de sus branquias. En 1797 nace en Londres (Reino Unido), la escritora británica Mary Wollstonecraft Godwin, que con el nombre de Mary Shelley (de casada) escribirá la novela titulada "Frankenstein, o El moderno Prometeo", entre lo gótico y pionera de la ciencia-ficción, para su tiempo. En 1801 las tropas francesas en Egipto firman las condiciones de su capitulación ante los militares británicos y abandonan el país 3 días después. En este documento se recoge que todas las antigüedades halladas por los franceses pasarán a manos británicas, como si no fuesen de los egipcios. Eso era parte de la rapiña colonialista. El 1848 Congreso Nacional costarricense declara a Costa Rica como nación soberana e independiente de cualquier otro Estado, con lo que se independiza de la República Federal de Centroamérica, que surgió de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica el 22 de noviembre de 1824, a través de la Constitución de la República Federal de Centroamérica. En 1871 en Nueva Zelanda, nace Ernest Rutheford, físico y químico neozelandés, que será Premio nobel de Química en 1908 por demostrar la existencia del núcleo atómico. En 1874 el Gobierno del Reino Unido aprueba la jornada laboral máxima de 10 horas y la prohibición del trabajo de menores de 9 años. En 1878 en Hungría sucede una inmensa inundación; el río Sajó sube un metro por minutosin que pueda escapar en la zona afectada la mayor parte de la población. Mueren ahogadas unas 500 personas. Ya había habido inundaciones graves en 1691, 1788, 1813, 1845 y 1853, pero esta fue la peor de todas. En 1879 – Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico, superando al de Felipe Heiss, perfeccionado por Bell. En 1883 muere Ángela Peralta, quien fue una soprano mexicana del siglo XIX, de fama internacional, conocida como «El Ruiseñor Mexicano» y llamada «Angelica di voce e di nome» en Italia. Antes de los 20 años conquistó los principales escenarios europeos y es la primera mexicana que actuó en el Teatro de La Scala. En 1885, la venezolana María Oquendo se gradúa de maestra de primaria y es la primera mujer que obtiene un título universitario de maestra en Venezuela (en el Colegio Federal de Maracaibo). En 1918 en Moscú, en la Rusia soviética, Lenin es víctima de un atentado político que le deja lesiones permanentes. Itras intervenir en un mitín en una fábrica de armamento, se dirige con la multitud de seguidores al coche que le esperaba para ir a la reunión del Consejo de Comisarios del Pueblo. Entonces aparece la anarquista Fani Kaplán, que le dispara con un arma de fuego y lo hiere gravemente. De este atentado se recuperó, aunque quedó con secuelas. En 1921 en La Haya (Países Bajos) se celebra el Congreso Internacional sobre los Derechos del Hombre. En 1923 en Alemania ―en el marco de la República de Weimar―, la inflación provoca que un dólar estadounidense se cambie por 10 millones de marcos alemanes. En 1939 durante la madrugada, tropas alemanas disfrazadas de polacas "invaden" Alemania, lo que sirve de pretexto a belicistas germanos para que dos días después Alemania invada Polonia, sin declaración de guerra. Es uno de los hechos que dan comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En 1958 en el Atlántico Sur, Estados Unidos lanza un cohete con una bomba atómica que se hace estallar en el espacio, a 256 km de altitud. Es la segunda prueba (de tres) de la operación secreta Argus. Las consecuencias de este tipo de ensayos, se comprueba a la larga, que dejan efectos nocivos que no respetan países ni fronteras y son perjudiciales para toda la humanidad. Por eso los movimientos pacifistas y ambientalistas combaten este tipo de pruebas y la proliferación amenazadora y a fin de cuentas suicida del armamento nuclear. En 1958, nace en Ribero, estado Sucre, Rafael Oronó, el primer boxeador venezolano campeón mundial de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. Obtuvo medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1978 en la categoría de peso mosca. También logró el oro en los Juegos Bolivarianos de 1977 y medallas en campeonatos internacionales. Fue también campeón nacional de su peso. En 1967, en los EE.UU, el Senado confirma el nombramiento del primer afroamericano en la Corte Suprema. Indudablemente fue un hecho progresivo, pero... Sin embargo, a menudo sucede que quienes llegan a esos altos cargos suelen dedicarse a defender los intereses de las elites burguesas o a frenar las demandas del pueblo, en vez de los derechos de los sectores discriminados y oprimidos a los que supuestamente debían representar. En 1975, en Venezuela, se constituye la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Fue durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. En 1980, la Policía de Buenos Aires (Argentina) quema un millón y medio de libros incautados a una editoral, por considerlos "subversivos y ajenos al ser nacional", por la última dictadura militar. En 1981 sucede un atentado contra la sede del Partido Revolucionario Islámico en Irán. Mueren 72 dirigentes, entre ellos el presidente Rajai y el primer ministro Mohamed Bahonar. En 1984 el transbordador espacial Discovery inicia su primera misión. Es una de las tres naves que forman la flota de la agencia espacial norteamericana (NASA), junto con el Atlantis y el Endeavour. En 2010, muere Franklin Brito, un productor agrícola venezolano, producto de un infarto, en el marco de una huelga de hambre que llevó a cabo para protestar contra la incautación de tierras que reclamaba como de su propiedad. El caso adquirió connotaciones políticas en la disputa entre el gobierno venezolano y la oposición. En 2014, equipos de rescate salvan a veinte mineros atrapados en una mina de oro al norte de Nicaragua tras un derrumbe. En 2020, en estos días de agosto, en China ponían a prueba un purificador gigante para descontaminar el aire. Ver: www.aporrea.org/tecno/n358373.html En 2021, Estados Unidos pone fin a la guerra más prolongada de su historia con la retirada de sus últimos soldados de Afganistán, casi 20 años después de haberlo invadido, y lo deja en manos del movimiento fundamentalista islámico Talibán que anula los derechos de todas las mujeres, entre otras graves violaciones de Derechos Humanos. Los "remedios" del Imperialismo resultan siempre peores que la "enfermedad". En 2021, la ONU confirma la erradicación de la gasolina con plomo a nivel mundial, después de más de un siglo de contaminar con ella el aire, el suelo y el agua, siendo una amenaza para la salud humana y las condiciones ambientales, considerada grave. Se estimó que gracias a ello se evitarían muertes prematuras por tal contaminación. En 2022, fallece Camilo Guevara March, hijo del 'Che' (Ernesto 'Che' Guevara) mientras realizaba un viaje en Caracas, Venezuela. El hijo del revolucionario dirigía un centro dedicado a estudiar vida y obra de su padre, así como para la difusión de sus ideas. Tenía 60 años y estaba graduado en derecho laboral. No se exponía mucho al público, aunque aparecía en eventos honoríficos dedicados a su padre, en los que participaba como director del Centro de Estudios ‘Che Guevara’(que codirigía junto a su madre Aleida March) en La Habana, institución de resguardo de documentos y otras pertenencias o materiales significativos relacionados con el líder guerrillero y dirigente de la revolución cubana de origen argentino. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n376230.html En 2022, murió Mijail Gorbachov, el último líder de la ex-Unión Soviética. Entre 1985 y 1990, procuró reformar la sociedad soviética introduciendo la "Perestroika" (en ruso: reestructuración) de la economía y la "Glasnost" (en ruso: transparencia) en asuntos políticos y culturales. Esta reforma incluía la democratización interna del Partido, la modificación constitucional para permitir el pluripartidismo y la conversión del país en república presidencialista. En política exterior, retiró las tropas soviéticas de Afganistán, normalizó las relaciones con China, firmó con los presidentes de Estados Unidos Ronald Reagan y George Bush una serie de acuerdos sobre el control de armas. Los seguidores de la línea dura provocaron un golpe de Estado en agosto, quedando Mijaíl Gorbachov bajo arresto domiciliario, pero a los tres días los reformistas le llevaron de nuevo al poder. Abandonó su puesto de secretario general del PCUS y suspendió las actividades del Partido. Las fuerzas nacionalistas consiguieron más poder tras permitir que Estonia, Letonia y Lituania se convirtieran en repúblicas independientes. En diciembre de 1991, La URSS votó a favor de su disolución, llevándole a su dimisión como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Terminó así la experiencia del "socialismo" burocrático o capitalismo de Estado de la era estalinista que se derivó de la degeneración burocrático-autoritaria de la gloriosa revolución rusa. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n376247.html En 2024, ocurre en Venezuela un mega apagón, en gran parte del país, con interrupción de la conexión a Internet. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n396202.html

