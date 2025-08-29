Efemérides 29 de agosto: Día Internacional contra Ensayos Nucleares - Ley de Nacionalización Petrolera (Venezuela, 1975)

Es 29 de agosto de 2025. Han transcurrido 239 días del año y faltan 126 días para su terminación. Hoy es viernes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 29 de agosto:

Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Proclamado por la Organización de las Naciones Unidas desde 2009, la Asamblea General de la ONU, para generar conciencia sobre los efectos devastadores de los ensayos nucleares en la humanidad y el medio ambiente, aunque también hay agendas autónomas de organizaciones civiles contra el armamento nuclear éste y otros días. En 1945 se dió el primer ensayo nuclear en el desierto de Alamogordo, Estados Unidos. Se estima que desde entonces se han realizado más de 2000 pruebas nucleares en todo el mundo, cuyos daños al ambiente y los ecosistemas, así como a poblaciones no son reportados por los responsables de tales experimentos bélicos. Un ensayo nuclear consiste en la detonación de un arma nuclear con fines experimentales, aunque también se han utilizado tales detonaciones con otros fines, que incluso provocan ciertos movimientos sísmicos. Se estima, que donde quiera que se practiquen, los ensayos nucleares tienen importantes o graves consecuencias a corto, mediano o largo plazo, de manera inmediata o incluso retardada sobre la naturaleza. La supervivencia sigue siendo amenazada por el cúmulo de armas nucleares, las centrales nucleares que las producen y las pruebas bajo tierra y en la atmósfera. Lo que significan las armas nucleares y las demostraciones nucleares, junto con los accidentes de fuga de radiación, han sido demostrados de manera fatal en muchas ocasiones. Tomando en cuenta esto, en 2009, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 64/35 declarando el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Sin embargo, el mismo organismo mundial que la aprueba, está influido de manera que a veces es determinante, precisamente por las grandes potencias nucleares, que hasta tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. La resolución, propuesta por la República de Kazajstán, conmemora la clausura del polígono de ensayos nucleares de Semipalatinsk ese día de agosto en 1991. En 2010 se celebró por primera vez el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares con diversas actividades e informaciones en los medios de comunicación, pero que no son precisamente eventos masivos, aunque a veces se producen importantes manifestaciones en algunas ciudades del mundo en estas fechas. Mientras se realizan estas actividades y eventos para concienciar y educar en contra de las armas nucleares, las grandes potencias militares (económicas y políticas) siguen su propia lógica en la disputa geopolítica y los conflictos bélicos, aunque no se usen como en Hiroshima las bombas atómicas, involucran a veces a plantas nucleares con elevado riesgo, como está sucediendo ahora en Ucrania. Desde 2014 la ONU promueve la terminación total de los ensayos y las pruebas nucleares, por lo que ha decretado el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, que se celebra el 26 de septiembre. A pesar de esto, aún no entra en vigor el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que data de 1996, que no ha sido ratificado por 8 países con capacidad nuclear, que todavía no lo reconocen, entre los que se encuentran las dos grandes potencias China y Estados Unidos, pero también Egipto, Irán, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Más, una cosa es reconocer un tratado y otra respetarlo y cumplirlo plenamente. Incorporarse al activismo antinuclear en este día y otros días es una práctica necesaria para defender el planeta... Porque... ¡No hay planeta B! Por cierto, que en estos momentos en el que se desarrolla una suerte de cerco aeronaval en limites del mar territorial venezolano, Venezuela está protestando tal acción que incluye la presencia de un submarino nuclear de los EEUU frente a nuestras costas, no se sabe si sólo a propulsión nuclear o si es portador de armas nucleares. Ésto está siendo protestado ante la ONU como una violación del Tratado de Tlatelolco (1967) referido a la proscripción de las armas nucleares. Día Interamericano del Cartero, en Venezuela y en otros países de América Latina, como en Perú y en Guatemala. A nivel internacional la fecha es el 12 de noviembre. En el imperio incaico había personas que llevaban mensajes a grandes distancias, en la lucha por la independencia el correaje de la información jugó un importante papel. Aunque hoy en día exista el correo por Internet y la mensajería de texto de las RRSS, la entrega directa de cartas, notificaciones y documentos u otros envíos a domicilios, sedes y oficinas, sigue siendo muy importante. Día Internacional del Gamero o Día Mundial del Videojuego. Celebración promovida desde 2008 por las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado. Celebra la cultura "gamer" y su impacto en el entretenimiento, la tecnología y la sociedad. Los viojuegos pueden aportar entretenimiento, entrenamiento o estimulación cognitiva e incluso para actividades profesionales, pero también pueden ser sobre estimulantes, irritativos del sistema nervioso, o adictivos, requiriendo control parental para evitar efectos nocivos en los niños y adolescentes, así como las ludopatías en la que caen algunas personas. Día del Licenciado (a) en Enfermería. El de la enfermera es el 12 de mayo. Día Nacional del Árbol, y Día del Abogado, en Argentina. En 1632 nace en Inglaterra el filósofo inglés John Locke, padre del empirismo y del liberalismo, autor de "Ensayo sobre el entendimiento humano". En 1780, en Francia, nace Jean Auguste Dominique Ingres, pintor e importante figura del neoclacicismo. Sus obras más famosas son desnudos femeninos como "La bañista de Valpinçon", de 1808, "La gran odalisca", de 1814, o el "El baño turco", de 1862, caracterizadas por su exotismo oriental y cierto erotismo. Se destacó en los retratos. En 1825, se firmó el Tratado de Río de Janeiro donde Portugal reconoce la independencia de Brasil, dando por finalizada la guerra de independencia brasileña. En 1831, Michael Faraday descubre la inducción electromagnética. En 1874 en Sevilla, España, nace Manuel Machado, uno de los poetas más representativos del modernismo español, hermano del también poeta Antonio Machado, aunque quizás menos conocido. En 1876 nació Charles Kettering, un estadounidense, inventor, ingeniero, empresario, y poseedor de 140 patentes. En 1909, Kettering creó la Compañía de Laboratorios de Ingeniería Delco, con el cofundador Edward A. Deeds. Desarrolló el generador Delco, fuente de electricidad los hogares. También inventó el motor de arranque eléctrico para vehículos, un acabado de laca para carros, combustibles con plomo antidetonante, la aplicación del diésel a locomotoras y la primera máquina registradora eléctrica. En 1881 en Venezuela, el Estado Norte de Occidente cambia de nombre y pasa a llamarse Estado Lara. En 1843 nació Pierre Lallement (f. 1891), empresario francés, inventor de la bicicleta. En 1885, Gottlieb Daimler patenta la primera motocicleta, fue un importante ingeniero alemán y en la industria automotriz mundial. Junto a Wilhelm Maybach, diseña y construye la "Reitwagen" ("vehículo montable"), que se considera como la primera motocicleta del mundo. En 1893 nació Laudelino Mejías, músico y compositor venezolano. Compuso más de 300 piezas musicales, fue profesor de música del guitarrista Alirio Díaz, también venezolano. Escuchar Conticinio, de LM con Aldemaro Romero En 1898 en los Estados Unidos se funda la compañía Goodyear. Su fundador, Charles Goodyear encontró la manera de vulcanizar el caucho, permitiendo así fabricar neumáticos y otros productos. En 1904 nació Werner Forssmann, médico alemán, Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1956 por sus estudios pioneros en Cardiología. El premio fue compartido con André Frédéric Cournand, y Dickinson W. Richards. En 1909 en Venezuela, el estado Zulia adopta su himno regional, titulado Sobre Palmas, con música de José Antonio Chávez y letra de Udón Pérez. En 1929 el dirigible alemán Graff Zeppelin se convierte en la primera nave voladora de su clase en dar la vuelta al mundo. Viajó por veintiún días en el aire y recorrió unos 35.000 Km. En 1949, la Unión Soviética (URSS) se convirtió en la segunda "nación atómica" al hacer estallar su primera arma nuclear: una bomba de plutonio denominada RDS-1. En 1958 nace Michael Jackson, el "Rey del Pop", cantante, compositor y bailarín estadounidense de inmensa fama mundial por varias décadas (f. 2009). Su música abarca gran amplitud de géneros, como el pop, rhythm and blues (soul y funk), rock, disco y dance. Los Guinness World Records le reconocieron como el "artista más exitoso de todos los tiempos", aunque en otros tiempos lo fueron otras figuras. Escuchar a Michael Jackson. En 1975 en Venezuela, se nacionalizó el Petróleo, mediante la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera que fue aprobada el 29 de agosto de ese año, pero que entró en vigencia el 1 de enero de 1976. Fue llamada "nacionalización chucuta" por la izquierda política del país. Con la nacionalización, la extracción de petróleo dejaba de ser privada y el Estado se reservó el derecho de explotar y tener el control mayoritario o total de las ganancias por concepto de exportaciones del recurso petrolero. Fue durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática. Aunque la medida fue considerada "progresiva", los sectores de izquierda le criticaron el pago de indemnizaciones y el artículo 5to, que permitía formar empresas mixtas con el capital extranjero. Más adelante, varios de los personajes críticos promovieron la formación de empresas mixtas dominadas por transnacionales al llegar a cargos gubernamentales con el chavismo. Además de Venezuela, en importantes países petroleros como Arabia Saudita, México, Brasil, Rusia o Noruega, un porcentaje mayoritario de la industria petrolera se encuentra en manos del Estado o éste interviene de manera determinante en la extracción de los hidrocarburos. Con el tiempo en Venezuela, el capital privado y las transnacionales fueron recuperando su peso sobre la actividad petrolera por distintas vías y con "aperturas" legales, pero en el gobierno de Hugo Chávez se retomó el enfoque nacionalista (con la nueva Constitución y con Ley de Hidrocarburos, sin llegar a concretar el control de los trabajadores en el sector) en el manejo del petróleo. Posteriormente, debido a los vicios de la administración burocrática en los tiempos del gobierno de Nicolás Maduro, incluida la corrupción, tras mermar y ser seriamente lesionada la industria, vuelve la tendencia a abrile camino al capital extranjero, incluso pese a las sanciones internacionales impuestas por los EE.UU que de todos modos ha levantado, al menos temporalmente, la supresión de la licencia a Chevron; la cual, de paso, opera sin pago de regalías e impuestos, y con mano de obra obrera casi gratuita por el "salario cero", aún en medio del cerco militar naval que viene desarrollando la potencia norteamericana contra Venezuela. Pareciera haber unos ciclos recurrentes de estatizaciones-privatizaciones en los países. De manera que la soberanía petrolera, de todos modos se ha venido degradando con la combinación de la presión del capitalismo global, las sanciones de los EE.UU y de otros países, el endeudamiento y otros males de la economía dependiente, monoproductora y rentista de Venezuela, sin que la nación venezolana pueda sacar el provecho que su pueblo merece de esta riqueza. En este marco de tendencia a la vuelta de la apertura petrolera a las transnacionales, los trabajadores petroleros venezolanos son utilizados como mano de obra ultrabarata en situación de extrema precariedad laboral. Ver: "Chevron nos está desmejorando, estamos trabajando con las uñas" - www.aporrea.org/trabajadores/n385743.html En 1983, se clausuran en Caracas los IX Juegos Panamericanos. En 1986, Carlos Lavado gana su segundo título Mundial de Motociclismo en la categoría 250cc, siendo, con Johnny Cecotto, los dos únicos venezolanos campeones mundiales de motociclismo de velocidad. En 2005 en Luisiana (Estados Unidos) toca tierra el desvastador huracán Katrina, de categoría 4, inundando Nueva Orleans en un 80% y al final causando más de 1200 muertos. En 2017, trabajadores de MACUSA (en el Oriente de Venezuela), exigen al entonces ministro del Trabajo, Oswaldo Vera, que sean intervenidas las Inspectorías del Trabajo, porque: "Son 18 Años de Revolución y las Inspectorías del Trabajo siguen traicionando a la Clase Obrera" Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n296243.html En 2020, el fútbol nacional se vistió de luto por el lamentable fallecimiento de Javiela Liendo, joven futbolista femenina integrante de la Selección Vinotinto Sub 17. Su fallecimiento se debió a una cetoacidosis originada por diabetes tipo I. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n358348.html En 2023, dirigentes nacionales del Partido Comunista de Venezuela denuncian que se utiliza a diputados del PSUV para usurpar estructura del PCV en las regiones. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n385740.html En 2024, activistas judíos pacifistas y no sionistas exigen al Gobierno de EE.UU el cese del apoyo militar a Israel, mientras Tel Aviv intensificaba su guerra genocida en Gaza y sus ataques en Cisjordania. La organización Voz Judía por la Paz (Jewish Voice for Peace), con sede en Estados Unidos y promotora de la liberación de Palestina y del judaísmo más allá del sionismo, advertía que el ejército israelí estaba llevando a cabo su mayor ataque a la Cisjordania ocupada desde 2002, mientras continuaba cometiendo genocidio en Gaza. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n396187.html

Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Coloca en nuestro Buscador, la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar.

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.