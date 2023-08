(+VIDEO) (Voceria del PCV) Utilizan a diputados del PSUV para usurpar estructura del PCV en las regiones

Caracas, 29 de agosto de 2023.- El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha echado mano de diputados de esta organización para usurpar las direcciones regionales del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en varios estados del país, denunció este lunes Jackeline López, integrante del Buró Político del PCV.

Tales son los casos de los diputados Omar Osal, del estado Aragua y José Aular, de Cojedes; "personas que son públicamente del Partido Socialista Unido de Venezuela y se están prestando a este proceso de usurpación de la personalidad jurídica del PCV", detalló López en una declaración de prensa.

Los casos de Osal y Aular se unen a los integrantes de la junta de intervención impuesta de manera ilegal e írrita por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo común denominador es su vínculo inexistente con el PCV.

"Están montando estructuras paralelas con personas que no pertenecen al Partido Comunista de Venezuela; que desdicen inclusive las cualidades del dirigente comunista; que ni política ni ideológicamente coinciden con la línea política del PCV", reiteró López.

La dirigente explicó que se tratan de personas "que se subordinan tan solo por dinero a la estructura y decisiones de la cúpula del PSUV, cuya línea es justificar las políticas antiobreras y neoliberales del Gobierno Nacional".

La diputación del PCV se abstuvo de votar la propuesta de composición de la nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) pues se trata de "figuras públicas vinculadas a partidos políticos con reconocida trayectoria y que fueron designados para cuidar los intereses de su corriente política dentro de ese espacio".

"La designación del CNE no es más que expresión del pacto entre los grupos de derecha en la oposición y el Gobierno", dijo López, quien advirtió que estos nombramientos son parte "de una estrategia de la cúpula del PSUV para causar un mayor malestar en la población, a sabiendas de que con ello pueden impulsar la abstención de un de una gran parte del pueblo y así volver a reelegirse y continuar en el proceso de saqueo de los recursos del país".

Otra de las estrategias desmovilizadoras a las que apela la dirigencia de PUSV son los constantes anuncios de un eventual adelanto de elecciones, describió la integrante del Buró Político.

"No es más que una treta para hacer que la clase trabajadora, que el pueblo en general, no vaya a un proceso electoral. La abstención beneficia directamente al Gobierno, quien sabe que no cuenta con el apoyo popular", agregó.

López recordó que es precisamente en estas maniobras que se inscribe el asalto judicial al PCV.

"La usurpación de sus siglas tiene que ver con estas estrategias: Que el pueblo no tenga donde expresar su voto en rechazo a este nuevo pacto de élites y a estas clases políticas que se están repartiendo el país", afirmó.

"Estos polos del desastre nacional están tan organizados y tan acoplados con estas élites económicas y políticas que vemos declaraciones como las que recientemente hizo Antonio Ledezma, con elementos que claramente dan pie a la persecución, el amedrentamiento y la criminalización de las luchas populares", explicó la dirigente.