(VIDEO) Trabajadores de Petropiar: “Chevron nos está desmejorando, estamos trabajando con las uñas”

29-08-23.-Los trabajadores de la empresa mixta petrolera Petropiar denuncian sus deplorables condiciones de trabajo. Culpan a Chevron, que ahora tiene el control de la empresa mixta, por su precaria situación laboral.Han instado al ministro de Petróleo, Rafael Tellechea, a responder ante su crítica situación y hacerse responsable.En una situación que se vuelve insoportable entre los trabajadores y las trabajadoras del área petrolera, por las condiciones precarias laborales, incluyendo los deplorables salarios. Los trabajadores vienen realizando asambleas internas, incluso en muchas ocasiones marchas de protesta al interior de las plantas o a sus oficinas centrales en sus sedes externas como hace poco ocurrió en Puerto La Cruz.En el caso del mejorador Petropiar, ubicado en la Faja del Orinoco, las trabajadoras y los trabajadores, cansados de su situación salieron a denunciar sus precarias condiciones laborales exigiendo la presencia del ministro Tellechea.Una trabajadora declara: “Ministro, desde el mejorador Petropiar, nosotras las mujeres acompañadas de nuestros compañeros trabajadores en la lucha, estamos exigiendo su presencia. Desde la última vez que usted vino para acá, dijo estas palabras, ‘yo soy oyente y quiero conversar con los trabajadores…’. Queremos que nos demuestre que le gusta estar aquí con nosotros, escuchándonos, porque si a usted le han dicho que nosotros estamos bien, aquí no estamos bien”.Además, reclama la presencia de Tellechea y denuncia a Chevron: Necesitamos su presencia para que resuelva la problemática, no nos están mejorando, nos están desmejorando. La gente de Chevron nos está desmejorando, estamos trabajando con las uñas, los muchachos exponiendo sus vidas… y nosotras también estamos exponiendo nuestras vidas. No estamos contentos con lo que está pasando. Estamos reclamando nuestros derechos y exigimos su presencia, póngale fecha y aquí estamos todos los trabajadores.”Chevron tiene participación en las empresas Mixtas Petroboscán y Petroindependencia en el occidente del país. En la Faja Petrolífera del Orinoco Chevron participa en los proyectos de crudo extrapesado Petropiar y Petroindependencia. En las operaciones de gas costa afuera, la compañía participa en los Bloques 2 y 3 de la Plataforma Deltana con participación exclusiva, además del 100% de Cardón 3 del Proyecto “Rafael Urdaneta”. Como vemos, son grandes sus intereses y proyectos económicos en el país.En marzo de 2022, Chevron solicitó al gobierno de EE. UU. una licencia lo suficientemente amplia como para tener una mayor participación en las empresas mixtas de las que forma parte en Venezuela, como un primer paso para recuperar la producción y las exportaciones de crudo. En medio de las negociaciones con Maduro, tal amplitud fue otorgada. De esta manera, en 2023 Chevron reactivó la producción en sus cuatro empresas conjuntas con Pdvsa, entre ellas Petropiar, con la finalidad de exportar unos 102.500 barriles por día (bpd). Entre sus planes está impulsar la producción hasta 160.000 bpd este año y alrededor de 200.000 bpd en 2024.El Gobierno de Maduro ha venido realizando reformas discrecionales en la Ley de Hidrocarburos, pues hasta el momento la legislación promulga que PDVSA sea el accionista mayoritario en cualquier empresa mixta. Una participación que habría cambiado, pues Chevron, está asumiendo directamente el control. Por eso la empresa nombró nuevos gerentes al frente de las cuatro empresas que reactivó.Pero las acciones de Chevron contra los trabajadores no son nuevas. Con licencias parciales, y en medio de las sanciones, la empresa estadounidense siempre estuvo presente en el país. En plena crisis arremetió contra los trabajadores con despidos, cuando se preparaba para “reacondicionar” o “reestructurar” la empresa, tal como aconteció con 20 trabajadores en septiembre del 2020.Tanto el Gobierno como la oposición, en todos sus planes encuentran como salida a la crisis económica el despojo nacional, para que los buitres del petróleo se apoderen de los campos con la promesa de la “recuperación” de la industria. Personeros que creen que de la mano de la rapiña internacional el país saldrá de la crisis, con el argumento que traerán las “inversiones” para que nuevamente Venezuela salga de letargo, por lo que ofrecen a transnacionales condiciones inimaginables antes del inicio de la crisis, entre ellas, una mano de obra de las más baratas del mundo.Por eso es que las trabajadoras y los trabajadores de Petropiar salen a reclamar con justeza, ante las desmejoras que están sufriendo, en medio de salarios ya deplorables.