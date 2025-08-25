Efemérides 25 de agosto: Stalin ejecuta a revolucionarios rusos (1936)

Es 25 de agosto de 2025. Han transcurrido 235 días del año y faltan 130 días para su terminación. Hoy es lunes. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 25 de agosto: Semana Mundial del Agua (24–28 de agosto). En 2025, la Semana Mundial del Agua se celebra del 24 al 28 de agosto on line y también presencial en el corazón de Estocolmo en el Stockholm City Conference Centre, donde se celebró la Semana Mundial del Agua en los años anteriores. Se abordará el tema "Agua para la acción climática." Se celebra con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos globales relacionados con el agua y su vínculo con el cambio climático. Día Internacional del Peluquero y Peluquera, dedicados a esta antigua profesión que se ocupa del corte, arreglo estético y cuidado del cabello. ¡Felicidades! Día Mundial del Cuidado de la Piel, con el que se pretende concienciar sobre la importancia de cuidar el órgano más grande de nuestro cuerpo. Tener la piel en buen estado mejora el bienestar y el estado de ánimo de las personas a cualquier edad. Es importante establecer una rutina diaria de cuidado de la piel, y no solamente acordarse de ella cuando se observa algún cambio o malestar. Día del Idioma Guaraní en Paraguay. La Constitución Nacional del Paraguay del año 1967, se declaró a la lengua indígena guaraní como idioma nacional de la República, que es ampliamente hablado, junto con el español. Galileo Galilei presenta su primer telescopio ante el senado de la República de Venecia (1609). Se crea la Parroquia La Candelaria en Caracas, Venezuela (1750), en la época hispánica colonial, con preponderancia de inmigrantes procedentes de las Islas Canarias entre sus habitantes. En 1776 Muere en Edimburgo (Reino Unido), David Hume, fundador del positivismo moderno, filósofo e historiador, que influyó fuertemente en el desarrollo del escepticismo y el empirismo, dos corrientes de la filosofía Uruguay declara su independencia del Imperio de Brasil (1825). Se convirtió así nuevamente en parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por decisión de los cabildos de los pueblos de la Banda Oriental y su alzamiento en armas, en el Congreso de Piedra Alta de La Florida, a unos 100 km de Montevideo, aunque más tarde se separaría. El proceso de independencia como nación se consumaría con la Constitución de 1830. En el referido congreso se emitieron tres leyes fundamentales: la de Independencia con respecto al Imperio del Brasil, Portugal y cualquier otro gobierno extranjero; la ley de unificación de la Provincia Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata y la ley de pabellón que instauró su bandera. Nace Emile Theodor Kocher (1841), fue un médico suizo, que trabajó en los tratamientos sobre las afecciones de la glándula tiroides, razón por la que fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1909. Nace Charles Robert Richet (1850), médico francés, premio nobel de fisiología o medicina en 1913 por sus investigaciones sobre Anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a un químico que se ha convertido en alergeno. En 1867 muere en Londres (Reino Unido) Michael Faraday, físico y químico británico, inventor de la primera dinamo y descubridor de la prueba de la inducción electromagnética. En 1900, fallece el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Entre sus obras destacan "Humano, demasiado humano", "Así habló Zaratustra", "Más allá del bien y del mal", "El ocaso de los ídolos" y "Ecce Homo". Su pensamiento se proyectó en el siglo XX. La muerte fue a los 55 años, habiendo sufridoen sus últimos años un trastorno mental. En 1920, la francesa Adrienne Bolland es la segunda mujer en cruzar en avión el Canal de La Mancha (entre las islas británicas y Francia en la Europa continental). En1921, fallece el caudillo militar y político venezolano José Manuel "El Mocho" Hernández (n. 1853). Hijo de inmigrantes de las islas Canarias, bajo el mando del general Esteban Quintana combate contra el gobierno dictatorial del Septenio Guzmancista (1870-1877). El sobrenombre de "El Mocho" le viene luego del combate de Los Lirios (11.8.1870), cuando fue macheteado , con la pérdida de dos dedos de la mano derecha. En 1887 en el entonces territorio federal del Yuruary, va a trabajar en las minas de oro del Callao, donde lidera el movimiento en contra la administración del gobernador Pedro Vicente Mijares y a favor de la reintegración del territorio al estado Bolívar. En 1921, nace en La Victoria estado Aragua el poeta, investigador, periodista, cronista, compositor y economista, y además académico venezolano Luis Pastori Aponte (f 2013). Ejerció otros cargos públicos, como Ministro de Estado para la Cultura, Presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y presidente de la Asociación de Escritores de Venezuela. Su obra ha sido traducida a más de 12 idiomas, incluido el árabe y el chino. Ha recibido, entre otros galardones, el Premio Municipal de Poesía en 1950, el Premio Nacional de Literatura de Venezuela en 1962, y el Premio Hispanoamericano de Poesía León de Greiff en 1984. Miembro de Número y exdirector de la Academia Venezolana de la Lengua. Fundador o director de varias revistas literarias o culturales. Pastori es coautor (letra) del Himno de la Universidad Central de Venezuela, junto a Tomás Alfaro Calatrava, con música de Evencio Castellanos. Nace Herbert Kroemer (1928), físico estadounidense, premio nobel de física en 2000 por el desarrollo de heteroestructuras para semiconductores de alta velocidad y optoelectrónica. En 1930, nace en la ciudad de Edimburgo el actor escocés y productor Sean Connery, ganador de un premio Óscar, dos BAFTA y tres Globo de Oro. Es uno de los actores que encarnó al personaje de James Bond en la saga de filmes sobre el agente secreto 007. Filmó más de 70 películas. En 1962 se consagró con Dr. No, la primera película de la serie de James Bond. Personificó a 007 hasta 1966, regresó para una película más en 1971 y luego en 1983 con "Nunca digas nunca jamás", hecha por fuera de la saga oficial del agente secreto. En 1931, una súbita crecida nocturna en el Gran Canal de China lo desborda y arrasa varios diques cerca del lago Gaoyou. Más de 200.000 personas mueren ahogadas al ser sorprendidas mientras dormían. En 1932, en España, el presidente de la República, Alcalá Zamora, conmuta la pena de muerte por cadena perpetua al general Sanjurjo por su intentona golpista, pocos años antes del estallido de la guerra civil española. En 1936, son jecutados los revolucionarios rusos Zinóviev y Kámenev, que habían sido miembros de la dirigencia bolchevique junto a Lenin y Trotski, y ocupado cargos de gobierno. Igualmente fueron ejecutados otros 14 dirigentes, bajo la acusación de intentar asesinar a Stalin y a otros jerarcas soviéticos. Con diversas acusaciones Stalin fue aniquilando a más de la mitad de los antíguos miembros del Comité Central del partido Bolchevíque que condujo la revolución rusa. Éste fue el resultado de la contrarrevolución burocrática estalinista que provocó la degeneración del Estado Obrero ruso y la liquidación del socialismo por una forma económica similar al capitalismo de Estado combinada con el colectivismo forzoso e impuesta por medios autoritarios. El exterminio de revolucionarios seguiría, añadiendo en 1940 el asesinato de su opositor de izquierda León Trotski, a manos de un mercenario infiltrado en su entorno, por encargo de Stalin. León Trotski condenó enérgicamente la ejecución de Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, ocurrida durante los primeros Juicios de Moscú de 1936. En su intervención ante la Comisión Dewey en 1937, Trotski; denunció estos procesos como una farsa orquestada por la burocracia estalinista para eliminar a viejos bolcheviques y consolidar el poder absoluto de Stalin. Una de sus frases más memorables fue: "Los juicios de Moscú se llevan a cabo bajo la bandera del socialismo. ¡No concederemos este estandarte a los maestros de la falsedad!... Incluso sobre nuestros huesos blanqueados, la verdad triunfará". Trotski argumentó que Zinoviev y Kamenev, al igual que otros acusados, fueron obligados a confesar bajo presión y tortura, y que sus declaraciones eran falsas. Según él, el objetivo de Stalin era destruir cualquier figura que pudiera disputar su liderazgo, incluso antiguos aliados como ambos líderes ejecutados, quienes en su momento habían colaborado con el mismo Stalin contra el trotskismo. A la larga, el estalinismo terminaría llevando al derrumbe de la URSS y del primer intento de construir el socialismo en el mundo, distorsionando gravemente su concepto y convirtiéndose esta desviación del marxismo-leninismo en uno de los mayores obstáculos para la revolución proletaria mundial. Todavía hoy, factores con rasgos neo-estalinistas están al frente de algunos regímenes autoritarios que simulan ser "socialistas", cuando en realidad constituyen otras formas de opresión capitalista y burocrática sobre la clase trabajadora y sobre sus pueblos. En 1944: Liberación de París, en la II Guerra Mundial: el general De Gaulle pronuncia su famoso discurso "¡París liberado!" y anuncia el fin de la ocupación nazi. Adolf Hitler había ordenado quemar la ciudad, pero se negoció una rendición rápida. Después De Gaulle liderará el gobierno provisional francés, pero renunciará en 1946. Sería presidente más tarde, desde 1958 a 1969, durante la V República francesa. En 1958 nace Timothy Walter, "Tim" Burton, director de cine, productor, escritor y dibujante, destacado por sus películas de terror y fantasía gótica. Entre sus películas se encuentran: Eduardo Manostijeras, Alicia en el país de las maravillas, Big Fish, Batman, Beetlejuice, Edward Scissorhands y Charlie y la fábrica de chocolate. Corpse Bride y Frankenweenie fueron candidatas al Óscar a la mejor película de animación. En 1960 con la presencia de 83 países y 4.327 deportistas, se inauguran en Roma (Italia) las XIV Olimpiadas de la Era Moderna. Se clausurarán el 11 de septiembre. La televisión entra por primera vez para efectuar la retransmisión de las pruebas. En 1973, se inaugura en Ciudad Bolívar el Museo de Arte Moderno Jesús Soto (durante el primer gobierno de Rafael Caldera), el 25 de agosto de 1973. El diseño del museo lo realiza en 1971 el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, integrando dos espacios, el paisaje y el hombre, a través de siete salas con pinturas y obras además de dos jardines con esculturas. Muere Truman Capote (1984), literato y periodista estadounidense, autor de la novela Breakfast at Tiffany's (Desayuno en Tiffany's) (1958) y de la novela-documento In Cold Blood (A sangre fría) (1966) considerada como una inciadora del género "no ficción". En 1999, la Asamblea Nacional Constituyente, en Venezuela, suspende las sesiones del antiguo Congreso de la República de Venezuela y limita sus funciones, para poder asumir sus tareas de redacción de una nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y como poder plenipotenciario, así como legislativo, como parte de su cometido, hasta terminar su tarea y someter a referendo la nueva Carta Magna. La sonda estadounidense Voyager 2 pasa cerca de Neptuno (1989). Fue lanzada 1977, llega a Neptuno y envía las primeras imágenes al pasar a tan sólo 4.800 km del polo norte del planeta, pudiendo observar las características básicas de este gigante gaseoso y de su gran luna Tritón: color, nubes altas, características, tamaño, masa, composición, temperatura y velocidad de rotación. Descubre seis nuevas lunas y tres nuevos anillos a su alrededor. Tras esta visita la sonda proseguirá su trayectoria hasta abandonar el Sistema Solar adentrándose en el espacio interestelar. Se lanza la primera versión del software libre Linux 0.01 (1991). En 2005 toca tierra en EEUU el huracán Katrina que, en su avance por varios estados, deja 1.833 muertos y pérdidas milmillonarias en dólares. Muere Elvira Dávila Ortiz (2008), colombiana pionera en la profesión de enfermería y de la transfusión de sangre en Iberoamérica. En 2008: en Honduras, el presidente Manuel Zelaya firma la adhesión al ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe), pero luego lo derrocarían. Zelaya fue derrocado y sacado del país mediante una operación comandada por los EE.UU y articulada con militares y congresistas de la derecha hondureña, tras ejecutar esta decisión de integración y anunciar su propósito de impulsar una constituyente. Con su derrocamiento se desató una importante y prolongada resistencia popular que fue sofocada con una muy cruenta represión y múltiples violaciones de derechos humanos. Muere Neil Armstrong (2012), quien fue un astronauta estadounidense y el primero en pisar la Luna. En 2012, en el estado Falcón (Venezuela), el Complejo Refinador de Amuay, sufre una explosión y un posterior incendio que causa al menos 55 muertos y más de 100 heridos. Es una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo. La nave espacial estadounidense Voyager 1 se convirtierte en el primer objeto hecho por humanos en abandonar el sistema solar e ingresar al espacio interestelar, en 2012, al alejarse a la distancia de 121 unidades astronómicas. En 2018, muere el periodista Germán Carías , precursor del periodismo de investigación en Venezuela, a los 92 años de edad. Dedicó 25 años de su vida a ejercer su profesión de periodista en El Nacional, en investigación y sucesos. Fue director del Diario la Nación y de Radio Nacional de Venezuela. Además, fundó la emisora informativa Notirumbos y fue jefe de prensa en varios medios audiovisuales. En 2020, ingenieros de la Universidad de Cambridge anuncian que han desarrollado un dispositivo que convierte la luz solar, el dióxido de carbono y el agua en un combustible neutro en carbono, sin la necesidad de componentes eléctricos. Ver: Diseñan dispositivo que convierte la luz solar, el CO2 y el agua, en combustible limpio (aporrea.org) En 2022, acusan en EEUU a empresario venezolano por lavado de dinero con Petropiar (empresa estatal venezolana en conjunto con empresa estadounidense) por un monto de 30 millones de dólares. Un gran jurado federal en Miami, Florida (EE.UU.) acusa a un empresario venezolano de participar en un esquema de lavado de dinero con la empresa Petropiar, dedicada a los carburantes, por el que se benefició con más de 30 millones de dólares. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, el empresario Rixon Rafael Moreno Oropeza, lavó "el producto de contratos de adquisición sustancialmente inflados, obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar". Es una empresa conjunta del estado de venezolano y una compañía petrolera estadounidense. Ver: Acusan en EEUU a empresario venezolano por lavado de dinero con Petropiar (aporrea.org) La venezolana Yulimar Rojas gana oro en Mundial de Atletismo de Budapest 2023. Ver: (VIDEO) - www.aporrea.org/deportes/n385665.html En 2023, el Partido Comunista Francés insta al TSJ venezolano a reconsiderar la intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela (PCV) decidida por esa instancia. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n385662.html En 2023. opositores rechazan designación de Elvis Amoroso como rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, y le cuestionan por haber inhabilitado "inconstitucionalmente" a venezolanos. También le señalaban por no haber actuado frente a casos de mega-corrupción cuando era Contralor General de la República, como ante el robo de Tareck El Aissami en PDVSA. Amoroso estaría en 2024 en la responsabilidad de conducir las elecciones presidenciales del 28J, con resultados muy cuestionados. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela. Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.