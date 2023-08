Opositores rechazan designación de Elvis Amoroso como rector del CNE. "Ha inhabilitado inconstitucionalmente" a venezolanos

25-08-23.-Varios opositores de Venezuela rechazaron este jueves la designación, por parte de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), del actual contralor general, Elvis Amoroso, como uno de los rectores principales del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), a quien responsabilizan de inhabilitaciones a antichavistas.A través de X (antes Twitter), el exdiputado Tomás Guanipa afirmó que el nuevo ente electoral "solo busca promover la abstención y división de la oposición", al tener como una de sus autoridades principales a Amoroso, quien "ha inhabilitado inconstitucionalmente" a venezolanos."Nuestra reacción tiene que ser lograr una unidad total y votar masivamente, que no haya estrategia del régimen que logre sacarnos de la ruta electoral", expresó Guanipa.El expresidente de la Asamblea Nacional (AN, Legislativo) Juan Guaidó criticó que el "encargado de inhabilitar a los líderes de la oposición" sea uno de los cinco rectores principales del CNE, de los cuales tres son chavistas, entre ellos Amoroso."(El mandatario Nicolás) Maduro y su dictadura no confían ni en su sombra, por eso nombran un incondicional y cómplice de tareas sucias", dijo Guaidó, actualmente en Estados Unidos.Por su parte, el partido Primero Justicia, del que forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles -actualmente inhabilitado-, señaló a Amoroso como el "verdugo ejecutor" de este tipo de medidas, por lo que considera su nombramiento como una estrategia del Gobierno para "tratar de promover la abstención que necesita para intentar mantenerse en el poder".Entretanto, el gobernador del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), Manuel Rosales, llamó a la oposición a "redoblar el trabajo unitario" para derrotar "al régimen en el 2024", para cuando se tienen previstas las presidenciales."El régimen está en su peor momento y lo vamos a derrotar. (...) Que se preparen porque, hagan lo que hagan, les vamos a ganar", agregó en X.Los miembros del CNE fueron elegidos entre 104 candidatos, de los que salió el quinteto formado por los chavistas Elvis Amoroso, Rosalba Gil y Carlos Quintero, y los opositores Aime Nogal y Juan del Pino.La elección se llevó a cabo después de que, el pasado junio, renunciaran los integrantes de la directiva anterior, cuando todavía no habían cumplido dos años al frente del órgano electoral, una decisión que se produjo en el año previo a las elecciones presidenciales y a pocos meses de las primarias opositoras, para las que se negociaba el apoyo técnico del CNE.