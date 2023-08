Partido Comunista Francés insta al TSJ a reconsiderar intervención judicial del PCV

25 de agosto de 2023.- El Partido Comunista Francés (PCF) expresó su preocupación ante la intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela y la designación de una directiva ad hoc, “fuera de los marcos democráticos internos de esta organización”.



El PCF expresó su solidaridad con el PCV al que elogió por su “lucha decidida” por el “levantamiento inmediato de las medidas imperialistas ilegales que pretenden asfixiar a Venezuela, causando un inmenso sufrimiento entre la población”.



Los comunistas franceses instaron al TSJ a reconsiderar su decisión y asegurar todas las garantías para la actividad política del PCV.



A continuación, reproducimos integralmente el pronunciamiento:



Deben respetarse las libertades del Partido Comunista de Venezuela

Con preocupación el Partido Comunista Francés (PCF) ha conocido la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 11 de agosto de 2023, que coloca bajo tutela al Partido Comunista de Venezuela (PCV). y designar una dirección “ad hoc”, fuera de los marcos democráticos internos de esta organización, en particular su XVI congreso nacional de noviembre de 2022.



El PCF expresa su solidaridad con el PCV, partido que, a lo largo de su historia y aún hoy, siempre ha luchado en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y la soberanía de Venezuela. Elogia en particular la lucha decidida del PCV por el levantamiento inmediato de las medidas imperialistas ilegales que pretenden asfixiar a Venezuela, causando un inmenso sufrimiento entre la población.



Las diferencias políticas no pueden llevar al cuestionamiento de las libertades democráticas y constitucionales de partidos y organizaciones políticas y sociales que actúan dentro del marco legal, como es el caso del PCV. Es por esto que el PCF llama al TSJ a reconsiderar su decisión y que se aseguren todas las garantías para la actividad del PCV.



Partido Comunista Francés

