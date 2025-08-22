Efemérides 22 de agosto: Día Mundial del Folclor y también del venezolano

Es 22 de agosto de 2025. Han transcurrido 232 días del año y faltan 133 días para su terminación. Hoy es viernes. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. También recordamos algunas noticias que aparecieron en cada fecha. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 22 de agosto: Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados en la Religión y en las Creencias. Obedece a un decreto de la ONU, con el objetivo de condenar la violencia o el terrorismo contra las personas por tener sus propias y otras creencias religiosas. La libertad de religión y creencias es un derecho inalienable, de acuerdo a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se considera que el intercambio de ideas y el diálogo respetuoso intercultural y religioso es algo muy positivo, enriquecedor y edificante, y contribuye a la comunicación entre culturas y pueblos. Con esta conmemoración se busca promover la eliminación del odio y de la violencia entre los seres humanos por diferencias religiosas; especialmente los actos terroristas. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso la celebración de este día dedicado a visibilizar a todas las víctimas de la intolerancia y la violencia religiosa, así como repudiar estas agresiones o la limitación de la libertad religiosa de las personas. Sin embargo, no hay que olvidar que a menudo la violencia por motivos religiosos esconde otros tipos de violencias, como la que se ha ejercido para imponer la dominación colonial (como lo han hecho las grandes potencias que se adueñaron del mundo) o las respuestas de defensa nacional que esta dominación ha suscitado frente a los atropellos: Detrás de la violencia religiosa suele haber conflictos por discriminación, explotación y opresión de clases, sometimiento social y económico, que se manifiestan de esa manera. Día Mundial del Folklore o folclor (y también del floclor venezolano). Se trata del conjunto de manifestaciones artísticas, tradiciones, leyendas, creencias, costumbres, la artesanía, la medicina popular, las historias orales, la música, los cantos y bailes, coreografías y vestimenta típica, incluso la comida, y los proverbios populares, así como otras expresiones de los pueblos de regiones y países, que forman parte de sus tradiciónes y costumbres preservadas históricamente, a lo largo del tiempo. Son expresiones culturales fundamentalmente populares, que de algún modo definen rasgos característicos de poblaciones de determinados territorios, regiones o nacionalidades y por este motivo se les reconoce y se les rinde homenaje, así como se busca la preservación de todas aquellas tradiciones sanas, compatibles con la convivencia social, la identidad común y el entorno natural. Igualmente, se rinde homenaje a las y los estudiosos, investigadores, recopiladores y recuperadores o difusores del folclore y las tradiciones culturales de los pueblos. La efeméride se remite al arqueólogo británico William Jhon Thoms, quien utilizó por primera vez el término folclore en el año 1846, en una columna de artículos denominada "Folk-Lore", que se refería al "saber o acervo del pueblo". Se han usado indistintamente los neologismos "folclore", "folclor" o "folklore" en el idioma español y en otras lenguas. Muchas expresiones del folclore son consideradas parte del patrimonio material e inmaterial de determinados pueblos e incluso patrimonio mundial de la humanidad entera. Algunas expresiones folcloricas de Venezuela han sido reconocidas como parte de ese patrimonio mundial de la humanidad por su singularidad, belleza y valor. En varios países del mundo y de América Latina se celebra hoy el Día del Folclor (o Folklore). Día Internacional del Booktuber. Los booktubers son lectores que reseñan libros en video y los suben a la plataforma YouTube para compartir sus opiniones, apreciaciones y recomendaciones de lectura. Con ello crean y fomentan comunidades de lectores. Hay "booktubers" que alcanzan una importante influencia, la cual puede ser aprovechada por la industria editorial para promocionar sus publicaciones. Día del Adulto Mayor en Bolivia y en Colombia. En Uruguay es el Día de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En 1526 el explorador español Toribio Alonso de Salazar, descubre en el Océano Pacífico la isla de San Bartolomé o Taongui, que forma parte de las islas Carolinas (actuales Islas Marshall). Años más tarde se llevará a cabo su colonización con un marcado carácter religioso. Pero en 1899 España venderá las islas Carolinas y Marianas a Alemania por 25 millones de pesetas. En 1642 los presbiterianos, con miembros en el gobierno inglés, consiguen el cierre de todas las salas de teatro de Londres (Inglaterra), ya que su religión condena el arte, el teatro y cualquier "distracción del alma en cosas mundanas". En 1791 se inicia la revolución independentista y antiesclavista haitiana: La revolución haitiana (1971-1804) fue el primer movimiento revolucionario de América Latina que culminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint Domingue y la proclamación del Primer Imperio de Haití. Era una rica posesión colonial regida por un sistema de castas, que tras protagonizar una de las más radicales y única rebelión de esclavos exitosa de la historia, abolió la esclavitud y ganó su independencia, aunque no abolió con ello el sistema de explotación del capital. Muere Pedro León Torres (1822), militar venezolano durante las Guerras de Independencia. En 1810 sirvió en el ejército de Francisco de Miranda y combatió en numerosas batallas. En 1822 fue nombrado Jefe del Ejército del Sur. Durante las campañas del Sur sirvió bajo el mando de Simón Bolívar. Nace Joaquín Crespo (1841), militar y político venezolano. Presidente de la República en dos ocasiones: 1884 -1886 y 1892 -1898. Figura destacada del "Liberalismo Amarillo", aliado y seguidor de Antonio Guzmán Blanco. Durante su vida militar sirvió directamente con los generales Ezequiel Zamora, Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán Blanco en las fases finales de la Guerra Federal. En 1862 en la ciudad de Saint-Germain-en-Laye, Francia, nace quien será compositor francés Claude Debussy, que aportará bellas piezas e innovaciones musicales referenciales en la música del siglo XX. Dos de sus obras más conocidas son: "Preludio a la siesta de un fauno" y "La mer". Escuchar a Debussy. En 1864, se crea la Cruz Roja Internacional, con el objetivo de asistir a las víctimas de conflictos bélicos, a partir de la firma del Convenio de Ginebra, en esa ciudad de Suiza. Firman el Tratado de la Cruz Roja Internacional o Convención de Ginebra 12 de 16 países asistentes a la Conferencia. Consiste en un acuerdo y reglas para la Mejora de la Condición de los Heridos y Enfermos de los Ejércitos en Campaña; causa de la que fue prominente defensor el suizo Jean-Henri Dunant. El personal médico, será neutral, deberá identificarse con un distintivo internacional, para lo cual fue escogida una cruz roja sobre fondo blanco, en honor de la nacionalidad suiza de Henri Dunant, utilizando los colores y símbolo de la bandera de este país. En 1901 Dunant recibe el Premio Nobel de la Paz. En 1874 en la localidad alemana de Munich, nace Max Scheler, destacado filósofo valorado por su trabajo en la fenomenología, la ética y la antropología filosófica. Muere José Escolástico Andrade Pirela (1876) jefe militar durante la última etapa de la Guerra de Independencia de Venezuela. El 14 de diciembre de 1820 ingresó al ejército republicano a las órdenes de Simón Bolívar, de quien fue Edecán en 1820, entre otros cargos. Se le encomendó ayudar a consolidar la libertad de Perú y trabajar para a disposición de Antonio José de Sucre. De 1839 y 1844 se desempeñó como gobernador de Maracaibo. En la Guerra Federal, entre 1859 y 1863 combatió contra los ejércitos federalistas, razón por la que fue considerado como un "godo" o conservador. En 1861 luego de ocupar Mérida, y perseguir a los ejércitos federalistas, fue ascendido a general de división, actuando al lado del general José Antonio Páez. En 1917, muere el escritor y político venezolano Manuel Vicente Romero (n. 1861). Se alzó contra el régimen de Antonio Guzmán Blanco, por lo que pagó cárceles y sucesivos exilios. Expresaba sus críticas al gobernante de manera satírica, además de publicar artículos literarios y político en periódicos y revistas de la época, tales como Eco Andino, El Cojo Ilustro y Cosmópolis. Su novela Peonía (1890) es símbolo del criollisimo en la literatura venezolana, y reflejo de la naturaleza y sociedad nacional en personajes y contextos propios. En 1920.- Apertura del primer Festival de Salzburgo en homenaje al músico Mozart. Escuchar piezas de Mozart. En 1920 nace en Waukegan (EE.UU.) Ray Bradbury, escritor estadounidense de ciencia ficción, autor de "Crónicas Marcianas" y "Fahrenheit 451" entre otras novelas y relatos de gran éxito. Obtuvo importantes premios. En 1921, nace la actriz cubana con carrera artística en Venezuela, Chela D'Gar (f. 2017). Su nombre de pila era Graciela Elena Seijas De García, y fue muy conocida en la década de los años 60, 70, 80 y parte de los 90, trabajando para telenovelas y series. Entre éstas: Una muchacha llamada Milagros, Gloria, María Teresa, Rosario, La Zulianita, Alba Marina, Las dos Dianas, Quirpa de tres mujeres... En 1950 la Asamblea Europea aprueba la Declaración de los Derechos Humanos, que dos años antes había sido redactada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Señala los mínimos a ser respetados en materia de derechos, tras las dos guerras mundiales y la experiencia del nazi-fascismo. El documento promueve que todos los pueblos y naciones se esfuercen, mediante la enseñanza y la educación, en el cumplimiento de los derechos y libertades propuestos por las Naciones Unidas. Un indudable avance que existan estas declaraciones de derechos, aunque muchos de los más importantes estados que las promueven han figurado, y siguen figurando, entre las potencias violadoras de sus preceptos en la disputa por las riquezas y el poder en el mundo. Intento fallido de asesinato contra el presidente de Francia, Charles de Gaulle, en 1962, cuando contaba con 72 años. Fue un general y estadista francés que dirigió la resistencia contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Salió ileso de las balas disparadas contra el automóvil en el que se desplazaba. Se piensa que el atentado tuvo que ver con su decisión de reconocer la independencia de Argelia, el 5 de julio de ese mismo año, bajo rechazo de ciertos sectores del ejército francés; los llamados "pied noirs" ("pies negros"), como se denominaba a los habitantes de origen francés de las colonias del Norte de África. En 1970, se inauguran los VI Juegos Bolivarianos en Maracaibo, en Venezuela; la mayor competencia deportiva que se celebra desde 1938, cada cuatro años, entre los seis países liberados por Simón Bolívar, y algunos invitados. En esa oportunidad fueron ganados por Venezuela por tercera vez consecutiva, sumando 76 medallas doradas, 57 plateadas y 58 de bronce, para un total de 191. La sede de estos juegos le ha tocado dos veces a Maracaibo. En 1978 a las órdenes de Edén Pastora, conocido como el "Comandante Cero", rebeldes sandinistas ocupan el Palacio Nacional en Managua, Nicaragua, reteniendo a más de 1.000 rehenes entre ellos a los legisladores afines al dictador Anastasio Somoza durante dos días, para oponerse al gobierno dictatorial y como parte de lo que ha sido conocido como la Revolución Sandinista Nicaragüense. En 1972, mueren fusilados en Argentina 16 militantes de organizaciones peronistas y de izquierda detenidos en la base naval Almirante Zar, luego de una fuga de la cárcel de Rawson. Otros tres prisioneros sobrevivieron al ataque ejecutado por tres oficiales navales. En 1972: Rodesia (actual Zimbabue) es expulsada del Comité Olímpico Internacional por sus políticas racistas. Fue un Estado de facto existente entre 1965 y 1979 en el sur de África, ex colonia británica manejada por una minoría blanca con un régimen racista, pero enfrentado a una guerra de guerrillas de la mayoría negra nacionalista. En 1979 se convirtó en República de Zimbabue, después de que el movimiento ZANU, con Robert Mugabe, logró un triunfo electoral que dio paso a la independencia, con reconocimiento británico. En 1991 el Ejército soviético (de la ex URSS) inicia su retirada de las tres repúblicas bálticas recién independizadas (Estonia, Letonia y Lituania). En 1998.- El Ejército Nacional de Liberación Irlandés (INLA) declara el alto el fuego tras 23 años de violencia en el Ulster (Irlanda del Norte, bajo control británico). En 2001, aterriza en Cabo Cañaveral (Florida, EEUU) el transbordador Discovery con tres astronautas a bordo tras cinco meses en el espacio. En 2003 en el Centro de lanzamiento de Alcántara (en el norte de Brasil) explota un cohete VLS-3, matando instantáneamente a 21 científicos e ingenieros brasileños. Se trata de una base espacial administrada por la Fuerza Aérea de Brasil junto con la Agencia Espacial Brasileña, cuya ubicación próxima al ecuador es propicia para el lanzamiento de satélites. Existe otra base espacial en América Latina, en la Guayana Francesa. En 2004 en el Museo Munch de Oslo (Noruega), dos famosos cuadros del pintor expresionista Edward Munch, El Grito yMadonna, son robados en pleno día y a mano armada. En 2010, en Atacama (Chile), tras 17 días de búsqueda son encontrados con vida los 33 mineros atrapados en el yacimiento de San José. En 2012, Rusia entra a formar parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En 2015, el presidente palestino, Mahmud Abás, dimite como presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OPL). En 2021, China comenzó a permitir a los padres de familia, tener tres hijos en lugar de uno solo, como se venía haciendo, para evitar una crisis demográfica. Esta decisión buscaba poder cumplir sus metas de crecimiento económico e influencia geopolítica. Desde la década de 1980, China sólo permitió a las familias tener un solo hijo, pudiendo en caso contrario ser objeto de multas o pérdida del empleo. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n367175.html Canasta Alimentaria Familiar de 2023 a 2024: En agosto de 2023, se da la información de que en julio del mismo año, según Cendas-FVM, en Venezuela la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) se había ubicado en US$ 502,27 mientras que el salario mínimo estaba establecido por el Ejecutivo en 130 bolívares mensuales, unos 4,25 dólares. Para 2024 se computaba una cifra similar, de 543 dólares para la CAF, siendo generalmente el doble de ésta el valor de la Canasta Básica Familiar (CBF). Para cubrir la canasta alimentaria se necesitaron 172,36 salarios mínimos mensuales y 5,74 salarios mínimos diarios. El poder adquisitivo del salario mínimo era 0,6% de la CAF. En 2023, en Venezuela, un estudio económico afirma que es "un país sustancialmente caro en bolívares y en dólares". Ver: www.aporrea.org/economia/n385557.html También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela. Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial. 