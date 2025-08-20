Efemérides del 20 de agosto: Atacado mortalmente Trotski (1940) - Día del Bombero (Venezuela)

Es 20 de agosto de 2025. Han transcurrido 230 días del año y faltan 135 días para su terminación. Hoy es miércoles. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 20 de agosto: Día de la Abeja de Miel o Abeja Melífera. Además de proporcionar miel, las abejas contribuyen enormemente a la polinización de las plantas y a su reproducción, por lo que son esenciales en los ecosistemas; sin embargo, en muchas latitudes del planeta están disminuyendo en su número, aparentemente por la desforestación y por el cambio climático, o por cambios provocados en los ecosistemas. El cambio climático, con el incremento de los incendios abrasadores y la deforestación, así como otros cambios ambientales, están amenazando cada vez más a este insecto tan especial y beneficioso; pero eso a la vez refleja que con los daños causados por las civilizaciones modernas al ambiente, las amenazas no sólo son para las abejas sino para la propia humanidad y para la vida entera. Lo que está sucediendo con las abejas es un signo más de lo que está en curso. Día Mundial del Mosquito (como transmisor de enfermedades). Con este día, se pretende concienciar sobre el peligro de las enfermedades transmitidas por mosquitos, en función de su debida prevención, basada en el control de plagas y de sus hábitats, para reducir los riesgos de picaduras infecciosas. Desde finales del siglo IXX se sabe de los mosquitos que transmiten la malaria y el papel de las hembras de la especie Anopheles, lo que sirvió para el control de la plaga y de la enfermedad. En este descubrimiento fue fundamental el aporte que en 1897 hizo el doctor británico Ronald Ross, fecha que se toma como referencia para la celebración de este día mundial. Por otra parte, un día como hoy murió Carlos Juan Finlay (1915), un médico cubano que descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por el mosquito Aedes aegypti (n. 1833). Venezuela ha sido un país que aportó mucho en las investigaciones sobre los vectores transmisores de enfermedades y la parasitología, con los estudios del científico venezolano Rafael Rangel, figura clave para el avance del conocimiento de las enfermedades tropicales. En Venezuela es el Día Nacional del Bombero. El 20 de agosto de 1972 se realizó el "Primer Congreso Bolivariano de Bomberos" en Maracaibo, que declaró esa fecha como Día Nacional del Bombero. ¡Reconocimiento y gratitud hacia los bomberos y bomberas de Venezuela! ¡Felicidades en su día! Día Mundial de las Papas Fritas (o Patatas Fritas). Indudablemente supersabrosas y un alimento de preparación rápida, excepcional para el acompañamiento de cualquier comida; pero no es recomendable que coman demasiadas, por las elevadas grasas saturadas de los alimentos fritos en aceite. En 1778 en la ciudad de Chillán, Chile, nace Bernardo O'Higgins, político y militar chileno, figura clave en la independencia de su país que será considerado uno de los Libertadores de América. Capitán general del Ejército de Chile, brigadier de las Provincias Unidas del Río de la Plata, general de la Gran Colombia y uno de los principales organizadores de la Expedición Libertadora del Perú. Es reconocido como uno de los padres de la Patria de Chile por su participación en el proceso de independencia del Imperio español. En 1779 nace, Jön Jacob von Berzelius, químico sueco inventor de los símbolos de los elementos químicos y fundador del análisis químico, además de descubridor del Cerio, Selenio y Torio. Será considerado junto con John Dalton, Antoine Lavoisier, y Robert Boyle como uno de los padres de la química moderna. En 1789, nace Bernardo de Monteagudo, colaborador de San Martín y de Bolívar en las guerras de la independencia de varios países americanos. Fue un intelectual revolucionario, dirigente político, periodista, abogado, juez y militar argentino. En 1803, se inaugura el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia; el primero construido en América. En 1820 zarpa del puerto de Valparaíso (Chile) la expedición militar dirigida por el general José de San Martín con el Ejército Libertador del Perú, compuesto por 4.000 efectivos, que logrará la independencia de Perú. En septiembre desembarcarán en Pisco (Perú). Dado que andan escasos de tropas, en los primeros momentos evitarán el choque directo con los realistas e iniciarán una guerra de desgaste cortando líneas de comunicación y de abastecimiento. Lograrán el apoyo de la población local y fomentarán la rebelión en las filas enemigas. El 10 de julio de 1821, ocuparán Lima (Perú). San Martín, tras comprobar que la población está de acuerdo con esta guerra de liberación, proclamará el 28 de julio la Independencia del Perú y el 2 de agosto asumirá la jefatura del Estado como "Protector de la Libertad del Perú", abolirá la esclavitud, establecerá la libertad de imprenta e impulsará la educación cívica. En 1840, se funda el Partido Liberal de Venezuela uno de los partidos políticos más importantes del país en el siglo XIX, de carácter liberal clásico y federalista. El partido nació con la aparición del periódico El Venezolano, siendo sus figuras más destacadas la de Tomás Lander y Antonio Leocadio Guzmán. Entre 1841 y 1846 se opusieron a las políticas del Gobierno venezolano y al pensamiento conservador de José Antonio Páez. Se definían como una oposición constitucionalista, defendían el federalismo frente al centralismo del Partido Conservador. Entre sus líderes posteriores estuvieron Blas Bruzual, Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora, Antonio Guzmán Blanco, Wenceslao Urrutia y Manuel Ezequiel Bruzual. Fueron defensores de las libertades democráticas y económicas. Entre ellos, Ezequiel Zamora, fue refente clave durante la guerra federal venezolana y se hizo seguir en la lucha con la consigna de "tierras y hombres libres", quien estaba influido por las ideas de los socialistas utópicos y concepciones económicas asociativas, para quienes los pueblos debían gobernarse por sí mismos en lugar de ser gobernados. Pero no todos profesaban ideas como las de Zamora y entre ellos también encontraron nido las oligarquías. Venezuela tuvo varios presidentes liberales en el siglo XIX. En 1883 North Bend, Ohio (EE. UU.) nace Benjamin Harrison que será el vigésimo tercer presidente de los Estados Unidos de 1889 a 1893 por el Partido Republicano. Durante su presidencia se llevarán a cabo grandes obras públicas. Subvencionará a grandes compañías y aprobará la Ley sobre las pensiones de los veteranos de guerra. Devolverá impuestos especiales cobrados durante la Guerra Civil a los Estados de la Unión. Su política exterior estará guiada ampliar la influencia de los Estados Unidos en el ámbito internacional. En 1885 en el valle de Gastein (Austria), Prusia y Austria firman un acuerdo conocido como Convención de Gastein mediante el cual se reparten los territorios arrebatados a Dinamarca, el año anterior en la llamada Guerra de los Ducados. En 1890 nace en Providence (EE.UU.) Howard P. Lovecraft, escritor estadounidense de literatura narrativa, novela y relatos de terror y ciencia ficción. Los "Mitos de Cthulhu", ciclo de literatura de terror fantástico, será una de sus creaciones más universales. En 1904, después de haber sostenido enfrentamientos bélicos, Honduras, Nicaragua y el Salvador, firman un acuerdo por el que se comprometen a mantener la paz en Centroamérica. Muere Rafael Rangel (1909), científico e investigador venezolano dedicado al estudio de las enfermedades tropicales. Se dedicó al estudio de las enfermedades tropicales y es considerado el padre de la parasitología y el bioanálisis en Venezuela. Describió la especie del Necator Americano, parásito causante de la anquilostomiasis en el ser humano y la derrengadera en de los caballos (sufrida también por otros mamíferos). Ayudó a dar solución a problemas sanitarios de la época en Venezuela. En 1902, fue director del Laboratorio de Microbiología del Hospital José María Vargas de Caracas. En 1913, nace Roger Wolcott Sperry, neurobiólogo estadounidense, premio Nobel de medicina en 1981 por sus trabajos acerca de las funciones de los hemisferios cerebrales (f. 1994). En 1914 en el marco de la I Guerra Mundial, tropas alemanas ocupan Bruselas y Lieja, en Bélgica, de donde saldrán luego para ocupar París (Francia). En 1915, muere Paul Ehrlich, bacteriólogo alemán, premio Nobel de medicina en 1908. En el campo de la inmunología desarrolló un suero para combatir la difteria y concibió un método terapéutico para la normalización de los sueros. (n. 1854). Muere Adolf von Baeyer (1917), químico alemán, premio Nobel de química en 1905 por el desarrollo de la química orgánica mediante los colorantes químicos (n. 1835). En 1922, nace Akutsu Tetsuzo, cirujano japonés, que trabajó en la construcción del primer corazón artificial (f. 2007) En 1933, nace en Wüinpumüín, Alta Guajira, estado Zulia (Venezuela), el escritor guayuú Miguel Ángel Jusayá, Premio Nacional de Literatura (f. 2009). Escritor y narrador oral, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 2006. Usó la escritura y la lingüística para reivindicar y conservar la memoria oral de su pueblo wayuú. En 1936, nace Hideki Shirakawa, químico japonés, premio Nobel de química en 2000 por el descubrimiento y desarrollo de los polímeros conductores. En 1940, en su lugar de exilio en México, el día 20 de agosto es atacado mortalmente por un agente estalinista el revolucionario Leon Troski, de 61 años, que muere al día siguiente, el 21 de agosto. Fue una de las más destacadas figuras de los Bolcheviques, en binomio de lucha con Vladimir Ilich Lenin durante la Revolución Rusa. Sería perseguido por Stalin, hasta darle muerte, cuando recibe un golpe mortal de piolet en la cabeza, propinado por el estalinista español Ramón Mercader. El asesino recibirá la ciudadanía soviética después de haber cometido el crimen magnicida, al servicio de la dictadura burocrática de Stalin y será enviado a vivir discretamente en Cuba. Esta historia la recoge de manera novelada el escritor cubano Leonardo Padura en "El Hombre que Amaba a los Perros". Trotski (nacido en Ucrania) fue dirigente del partido Bolchevique, presidente del Soviet de Petrogrado, creador del Ejército Rojo que enfrentó exitosamente a numerosos invasores imperialistas y a fuerzas sublevadas de la vieja burguesía y el derrocado zarismo. Ejerció otros importantes cargos antes de enfrentarse a Stalin desde la Oposición de Izquierda, al advertir que el proceso se apartaba del rumbo socialista y de la democracia obrera, enfrentado a la burocratización y degeneración del Estado Obrero soviético, por lo que pasó a ser blanco de una constante y obsesiva persecución. León Tortski (Davidovich Bronstein), formuló la Teoría de la Revolución Permanente y el Programa de Transición para la Revolución Socialista, en la línea de los principios originales de la revolución bolchevique y del internacionalismo proletario. Fue fundador en 1938 de la IV Internacional (un partido mundial de organizaciones revolucionarias marxistas que agrupaba a organizaciones de diversos países). El estalinismo, además de darle muerte física, siempre intentó borrar de la historia su papel estelar y central, y buscó enlodar de mil maneras su nombre con patrañas y calumnias. Hoy, inspiradas por los aportes teóricos, el ejemplo y las enseñanzas de Troski, diversas organizaciones se reivindican como trotskistas en distintos países del mundo y hacen parte de proyectos de reconstrucción de la IV Internacional. Libros de Trotski Ver Cíclo de León Trotski Trotsky y la Revolución Rusa: en defensa de su legado – Liga Internacional Socialista En 1948, nace Robert Plant, cantante británico de la banda "Led Zeppelin", compositor y productor, separado del grupo en 1980. Escuchar. En 1961, muere Percy Williams Bridgman, físico estadounidense, premio Nobel de física en 1946 por su trabajo sobre la física de altas presiones (n. 1882). En1968, tropas del Pacto de Varsovia, lideradas por la antigua Unión Soviética (URSS) invaden Checoslovaquia para sofocar el movimiento reformista y democratizador conocido como la Primavera de Praga. En 1975 en Estados Unidos se lanza la sonda espacial robótica "Viking 1", destinada a explorar la superficie de Marte. Casi un año más tarde aterrizará en Chryse Planitia, una región marciana. En 1977 desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU) se lanza la sonda espacial Voyager 2. Tras su periplo por las cercanías de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, hacia 2020 se aleja de la influencia del Sol y se convierte así en una sonda interestelar. Guerra Irán -Irák: se declara el alto el fuego después de ocho años de guerra (1988). En 1991, durante los días 19, 20 y 21 de agosto se produce un intento de golpe de Estado fallido en la Unión Soviética, que estaba presidida por Mjjaíl Gorbachov, el cual dimitiría meses después y se precipitaría a partir de ahí la disolución de la URSS. La independencia de Estonia respecto a la URSS se hace efectiva, en 1991. En el año 2000, muere el actor y humorista venezolano conocido como "Charles Barry", cuyo nombre de pila era Carlos Alberto Rodríguez González (n. 1922), unos de los fundadores del muy famoso y visto programa humorista venezolano Radio Rochela(1959-2010). Era del popular barrio La Charneca de San Agustín, Caracas. En 2003: la banda de rock mexicana Maná lanza al mercado su álbum de estudio Revolución de Amor. El grupo latinoamericano ha ganado varios premios Grammy. VIDEO canciones. En 2018, entra en vigencia en Venezuela, una de las tantas reconversiones monetarias de los últimos años: la del llamado "Bolívar Soberano". Al bolivar, severamente desvalorizado por una feroz e indetenible hiperinflación, se le quitaban varios ceros para que fuese manejable como moneda. En 2018, muere María Isabel Chorobik de Mariani, activista argentina, fundadora y presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (n. 1923). En 2019, el salario mínimo en Venezuela llegaba a su punto más bajo en la historia, colocando a la gran mayoría de la clase trabajadora venezolana en niveles de pobreza extrema, con un valor equivalente de 2,76 dólares mensuales a tasa oficial. Se cumplia un año del anunciado plan de "recuperación económica" del Gobierno de Maduro ante la crisis y la hiperinflación. Las y los venezolanos se ubicaban en ese momento muy por debajo del umbral de la miseria, establecido por Organización de las Naciones Unidas (ONU), (menos de 1,25 dólares). Uno de los peores desplomes salariales ocurridos en el mundo. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n345897.html En 2020, Alekséi Navalni, principal opositor del gobierno ruso y activista anticorrupción, ingresa en un hospital de Omsk (Federación Rusa) con síntomas de envenenamiento. Mediante el uso de un agente nervioso, fue envenenado y hospitalizado en estado grave. El veneno se había aplicado en su ropa interior. En 2021, el presidente Nicolás Maduro, asegura que "el motor minero es la fuente alternativa de riqueza para sostener el crecimiento económico permanente del país", pese a las críticas al Arco Minero del Orinoco por parte de ambientalistas, indígenas y de sectores de izquierda opositores a su gobierno, así como en las filas chavistas. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n367136.html En 2022, en México, ordenan el arresto de 20 militares por el Caso Ayotzinapa (desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos en 2014). Ver: www.aporrea.org/internacionales/n375971.html En 2023, el venezolano José Altuve hace historia al conectar su hit Nº 2.000 en las Grandes Ligas. (VIDEO) Ver: www.aporrea.org/venezuelaexterior/n385502.html En 2024, el excandidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, presentó el 20 de agosto, una solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, por sus vínculos políticos con el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). Ver: (VIDEO) Enrique Márquez presenta recusación contra presidenta del TSJ por "sus vínculos" con el Psuv: www.aporrea.org/ideologia/n395931.html Pocos meses después Márquez sería detenido e iría a prisión. En 2024, el presidente Maduro, de Venezuela, convoca a un "congreso mundial contra el fascismo". Ver: www.aporrea.org/actualidad/n395914.html Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Coloca en nuestro Buscador, la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.