Efemérides del 19 de agosto: Día Mundial del Orangután - Día de la Asistencia Humanitaria (Y por darla los mata Israel)

Es 19 de agosto de 2025. Han transcurrido 231 días del año y faltan 134 días para su terminación. Hoy es martes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 19 de agosto:

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Se rinde tributo a las y los trabajadores humanitarios que han sido asesinados o resultaron heridos en desempeño de su labor; también a todos los trabajadores y trabajadoras profesionales de la salud que brindan su servicio asumiendo situaciones de riesgo. Israel (Netanyahu y el ejército del Estado israelita) ha asesinado repetidamente a personal de asistencia humanitaria en el cumplimiento de sus labores. Los conflictos armados registrados en todo el mundo han dejado 383 trabajadores humanitarios muertos a lo largo de 2024, y la mitad de ellos se encuentran en la Franja de Gaza, con alrededor de 180 fallecidos, según informa Naciones Unidas. Más de 380 trabajadores humanitarios murieron en 2024, la mitad de ellos en Gaza Casi 200 trabajadores humanitarios muertos a manos de Israel en Gaza

Día Mundial del Fotógrafo y Día Mundial de la Fotografía. En 1839 se presenta públicamente en la Academia de Ciencias de París el daguerrotipo, inventado por el francés Louis Jacques Mande Danguerre, desarrollado y perfeccionado durante años junto a su socio, el científico Nicéphore Niépce. Fue el primer proceso fotográfico de aplicación práctica y su presentación científica. El Estado francés cedió la patente como "don universal". Coincidentemente un 19 de agosto, nace Willard Boyle (pero en 1924), quien fue un físico coinventor del CCD, un sensor usado en las cámaras fotográficas digitales. Por este mismo invento le fue otorgado el Premio Nobel de Física en 2009, junto a George E. Smith y Charles K. Kao (f. 2011). También los fotografos están siendo un objetivo en la mira del fuego sionista en Gaza.

Día Mundial del Orangután, para generar conciencia a nivel mundial del cuidado y protección de los orangutanes, tan próximos genéticamente a la especie humana, pues pertenecemos a la misma familia biológica en la que se les clasifica junto con los gorilas y los chimpancés. Dos especies de Orangután, de Borneo y de Sumatra, están en peligro crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN). Para los malayos Orang Hutan significa "persona del bosque".

Día Internacional del Animal sin Hogar. Fecha adoptada desde el año 1992 por la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales (ISAR, por sus siglas en inglés), con el objetivo contribuir a solucionar problemas de animales de compañía que se encuentran en la calle, como perros y gatos, y otras especies domésticas. Entre las opciones y actividades promovidas se incluyen: adopción, jornadas de vacunación, castración y esterilización, divulgación y orientación, donativos...

Muere César Augusto (año 14), emperador romano. También conocido como Octavio, fue el primer emperador romano, con el tiempo de mandato más duradero de la historia de los imperios.

Muere Blaise Pascal (1662). Fue un polímata francés que destacó en diversas ramas o disciplinas, en su caso las matemáticas, física, teólogía católica, filósofía y fue escritor. Fue inventor de la Pascualina, en 1642, la primera calculadora mecánica, que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Hizo contribuciones a la matemática y a la historia natural, realizó investigaciones sobre los fluidos y ayudó a la formulación de conceptos como la presión y el vacío. Entre sus aportes a la física y a la matemática están: el Principio de Pascal, Triángulo de Pascal, Teorema de Pascal... Obras notables: Pensées, Lettres Provinciales. Fue inventor de la prensa hidráulica (n. 1623).

En 1772 el rey Gustavo III de Suecia da un golpe de estado incruento que justifica "para eliminar las influencias partidistas pro francesas y pro rusas". Después se promulgará una nueva Constitución que le dará mayores poderes como rey. Concederá mejoras a la vida social, abolirá la tortura, dará libertad de imprenta y tomara medidas contra los malos manejos administrativos y la corrupción.

En 1811, durante la guerra por la independencia de México, se crea en Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana, primer órgano de gobierno integrado por los patriotas en rebelión, lo que desestabiliza y cuestiona al virrey español Francisco Xavier Venegas y esto lleva a que a inicios del año siguiente, las tropas realistas se apoderen de la ciudad para destruir al movimiento insurgente.

Nace Luis María Rivas Dávila (1778), militar venezolano, con grado de Coronel, que luchó por la Independencia de Venezuela desde 1810 hasta 1814. Murió en la Batalla de La Victoria. Combatió en varias batallas: Batalla de Bárbula (30 de septiembre de 1813), Batalla de Araure (5 de diciembre de 1813), donde su intervención fue clave para los patriotas.

En 1819 muere en Birmingham (Reino Unido) el matemático e ingeniero escocés, James Watt, que contribuyó al desarrollo de la máquina de vapor para la generación de energía, pues creó la cámara de condensación que aumentó la eficacia del artefacto aplicable a la industria y al transporte.

En 1858 se proclama una Constitución de Nicaragua que estuvo en vigor durante 35 años.

En 1871 en Dayton, EE.UU, nace Orville Wright, pionero de la aviación que con su hermano Wilbur, protagonizarán en 1903 el primer vuelo con motor de la historia de la aeronáutica a los mandos del aeroplano "Flyer I", en Kitty Hawk, Carolina del Norte.

En 1906, nace Luis Mariano Rivera, cantante, poeta, dramaturgo popular y compositor venezolano. Sus canciones se han convertido en muy populares expresiones del folclor venezolano. GUALBERTO IBARRETO + LUIS MARIANO RIVERA – YouTube

En 1931 se producen inundaciones de China en las que las aguas alcanzaron hasta 16 metros de altura, siendo consideradas como una de las catástrofes naturales mayores de la historia y del siglo XX por la mortandad de población que causaron.

En 1932 Muere en Suiza, el economista y sociólogo italiano Wilfredo Pareto, que dio aportes en cuestiones como la eficiencia, la microeconomía, la distribución de la riqueza y otros temas de interés como el papel de las elecciones de los individuos, siendo el creador del concepto de eficiencia de Pareto. También contribuyó al desarrollo de la microeconomía aportando ecuaciones como la llamada "curva de indiferencia".

En 1945, es el levantamiento de la Revolución de Agosto en Vietnam contra el colonialismo francés: El Viet Minh (Liga para la independencia de Vietnam) liderada por Hồ Chí Minh que ocupa y toma la ciudad de Hanói. Fue una sublevación general contra del gobierno colonial francés en la Indochina francesa, hoy Vietnam. En un par de semanas las fuerzas del Viet Minh tomaron control de mayoría de las aldeas de población rural y centros urbanos de la colonia, junto con Hanói, y Ho Chí Minh anunció la creación de una República Democrática e independiente.

En 1946, nace Bill Clinton, quien ejerció como 42° presidente de los Estados Unidos en los períodos de 1993-1997 y 1997- 2001. Además de político y estadista, fue profesor, abogado y contador, así como saxofonista.

En 1994 muere el químico norteamericano Linus Pauling, que recibió dos premios Nobel, uno de Química, en 1954, por su descripción sobre la naturaleza de los enlaces químicos, y en 1962 el de la Paz, por sus esfuerzos para controlar la proliferación de armas nucleares.

En 1945, en Londres nace Ian Gilllan, la voz de Deep Purple. Se lo considera uno de los más grandes cantantes de la historia del rock. VIDEO

En 1945, nace Sandro, cantante argentino de gran fama entre los años 60 y 70 (s. XX). Se llamaba Roberto Sánchez y fue uno de los precursores del rock en Argentina. Murió a los 64 años, el 4 de enero de 2010. Tuvo grandes éxitos musicales.

En 1953, un golpe de Estado derriba a Mohammed Mossadegh, primer ministro de Irán. Tras acceder al gobierno por la vía democrática en 1951 impulsó la nacionalización del petróleo, por la que tuvo roces Estados Unidos y el Reino Unido que bloquearon al país y conspiraron junto al Sha (monarca que reinaba desde 1941), cuya dictadura restablecieron (cayó con la Revolución Islámica de 1979).

En 1991, en la Unión Soviética se produce un intento de golpe promovido por integrantes del gobierno, en el que por breve tiempo sacó del poder al presidente Mijaíl Gorbachov. Pero en pocos meses la URSS en crisis se disolvería.

Muere Rodrigo Riera (1999), guitarrista y compositor venezolano autor de obras para la guitarra clásica, inspiradas y dedicadas al patrimonio musical larense, en Venezuela. Se le asocia con el trabajo de Antonio Lauro y fue un importante educador en técnicas de la guitarra clásica. (n. 1923).

En 2001, Michael Schumacher, piloto alemán, gana su cuarto título mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Hungría.

En 2003, ocurre un atentado contra las oficinas de la sede de la ONU en Bagdad (Iraq) en la que un terrorista suicida hace explotar un coche bomba en el hotel Canal, causando la muerte a 22 personas.

En 2010, Estados Unidos retira la mayor parte de sus tropas de Iraq con anticipación a la fecha prevista. Como ha ocurrido con otras intervenciones imperialistas, sólo sirvió para acrecentar el caos y los sufrimientos de la población, además de ser usadas para la rapiña de recursos.

En 2016, la corredora venezolana de BMX Stefany Hernández gana medalla olímpica de bronce en Brasil. Se convirtió en la tercera medallista olímpica de Venezuela en esos Juegos Olímpicos.

En 2017, el Mercosur condenaba a Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela por "usurpar poderes legislativos" www.aporrea.org/ddhh/n313264.html y también lo hacían los EE.UU, lo que fue rechazado por el gobierno venezolano www.aporrea.org/tiburon/n313288.html

En 2019, Asamblea de Pueblos del Caribe denuncian el bloqueo de EEUU a Venezuela. Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/tiburon/n345837.html

En 2019, el Comando Sur, de la Marina de EEUU decía estar preparado para un despliegue en Venezuela si recibía la orden de Trump. Ver: www.aporrea.org/tiburon/n345870.html La Marina de Estados Unidos está lista para "hacer lo que sea preciso" en Venezuela, dijo un comandante este lunes 19 de agosto, apenas semanas después de que el presidente Donald Trump señalara que consideraba un bloqueo naval del país caribeño. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos en ese momento, el almirante Craig Faller, hizo estas declaraciones en Rio de Janeiro durante el inicio del ejercicio militar marítimo Unitas, en el que participan anualmente nueve países de América Latina, además de Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y Japón. "No voy a detallar lo que estamos planeando y lo que estamos haciendo, pero permanecemos listos para implementar decisiones políticas y estamos listos para actuar", afirmó Faller a los periodistas, dando mucho que pensar sobre posibles intenciones intervencionistas del gobierno norteamericano. Nuevamente en 2025 hay un despliegue de la armada estadounidense que amenaza expresamente a Venezuela con la excusa de controlar el narcotráfico en el Caribe.

En 2020, muere el actor uruguayo-venezolano Yamandú Acevedo (n. 1963). Fue actor de telenovelas: ‘Pasionaria’, ‘Paraíso’, ‘Por amarte tanto’, ‘Amor de papel’, ‘María Celeste’, ‘Rosangelica’, ‘El amor las vuelve locas’ y ‘Cosita Rica’...

En 2020 el expresidente colombiano Álvaro Uribe renunció a su curul en el Congreso, debido a denuncias de múltiples violaciones de derechos humanos.

En 2021 se dan a conocer audios de una disertación sobre las Zonas Económicas Especiales que hace el escritor venezolano Luis Britto García, desde una posición contraria y de denuncia. En su disertación, Garcia desglosa las consecuencias y la inconstitucionalidad de esta ley que consideró ajena al proyecto de gobernabilidad del Presidente Hugo Chávez. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n367100.html Tal ley, denunciada también desde sectores del movimiento obrero y de corrientes de izquierda socialista críticas del gobierno de Maduro fue aprobada por los parlamentarios del PSUV y hace poco anunciada por el presidente.

En 2022 trabajadores de la empresa pública de electricidad, CORPOELEC (Venezuela), denuncian que autoridades de dicho ente, en violación del ejercicio sindical ejecutaron toma forzosa de la sede de la Federación de Trabajadores Electricistas. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n375945.html