Efemérides 17 agosto: Muere San Martín, y Cayito Aponte. Nace Cruz-Diez. Orwell publica "Rebelión en la Granja"

Es 17 de agosto de 2025. Han transcurrido 229 días del año y faltan 136 días para su terminación. Hoy es domingo

Día Internacional del animal sin hogar. Desde el año 1992, se celebra esta fecha. Celebración promovida por la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales, con el fin de concienciar a la población del problema de sobrepoblación de animales de compañía que se encontraban en la calle y la necesidad de controlar esa situación, en beneficio de los animales y de la sociedad. Una de las opciones es la adopción. Día Mundial del Peatón (los de a pie), una celebración que fue promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS en el año 1897, cuando se tuvo cuenta del primer incidente de tráfico en dejar una víctima peatonal. El caso ocurrió en Londres Inglaterra, al ser arrollada por un automóvil una joven llamada Bridget Driscoll, a causa de lo cual pereció en el acto. Día del Libertador José de San Martín, que se conmemora en la fecha de su fallecimiento, ocurrido en Francia, ya en situación de retiro a los 72 años. Fue una personalidad fundamental en la historia de Argentina y de Sur América, como militar, político y uno de los libertadores de la nación Argentina y de Chile, iniciador de la liberación del Perú, que estaban bajo el dominio colonial español. Finalizó su carrera de armas una vez producido su encuentro en Guayaquil con Simón Bolívar, en 1822, donde le cedió su ejército y la meta de finalizar la liberación del Perú. Día de la Bandera en Guatemala (desde 1871) y Día de la Bandera en Bolivia (desde 1825). Día Internacional de la Enfermedad de Coats, una patología crónica que se da en la niñez y la juventud y que provoca pérdida progresiva de la visión. En 1601 nace en Beaumont-de-Lomagne (Francia) Pierre de Fermat, que será jurista y destacado matemático, clave para el desarrollo del cálculo moderno. También hará notables contribuciones a la geometría analítica y estudiará las propiedades de los números. Nace Andrés Ibarra (1807), militar venezolano patriota en la Guerra de la Independencia. Fue uno de los trece oficiales superiores del ejército que derrocaron al presidente José María Vargas y durante la Revolución de las Reformas combatió contra las fuerzas del Gobierno en el oriente del país y en Camoruco. En su juventud cursó estudios en Estados Unidos y viajó por Europa. De regreso a la Gran Colombia fue incorporado al ejército patriota. En 1807, es lanzado barco propulsado por vapor del estadounidense Robert Fileton, desde el puerto de Nueva York. En 1814, fue la Batalla de Aragua de Barcelona, enfrentamiento militar librado en la Guerra de Independencia de Venezuela, entre fuerzas de la Segunda República y del Imperio español, con victoria realista. En 1844 Ankober, actual Etiopía, nace el que será su emperador como Menelik II desde 1889 a 1909. En 1886 fundará la capital Addis Abeba y transformará el país, desde un grupo de estados más o menos independientes, a una nación unida. Se le atribuye haber luchado por abolir el comercio de esclavos y poner coto a la nobleza feudal. En 1903 sufrirá un ataque de apoplejía que le apartará del gobierno, que pasarán a manos de un Consejo, hasta la subida al trono en 1909 de su hijo Liy Yassu. Morirá en 1913. En 1870, Pedro Figueredo Cisneros, "Perucho", patriota cubano autor del Himno Nacional de ese país, fue fusilado en Santiago de Cuba por las fuerzas españolas. En 1908, se estrena el primer dibujo animado de la historia: Fantasmagorie. En 1923, nace Carlos Cruz-Diez, artista plástico franco – venezolano, que cultivó el arte cinético. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Caracas, y luego vivió en París, desarrollando allí su y trabajo desde 1960, como uno de los más relevantes exponentes del arte óptico y cinético, una corriente artística que reivindica "la toma de conciencia de la inestabilidad de lo real". El piso del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Venezuela es una obra del artista cinético Carlos Cruz-Diez. La obra se llama Cromointerferencia de color aditivo y fue creada entre 1974 y 1978. Ocupa un área de 2.608 metros cuadrados y se ha convertido en un emblema del aeropuerto, además de ser un símbolo de despedida (o de retorno) de migrantes venezolanos. En la España de 1930, los Republicanos forman el Pacto de San Sebastian que se plantea derribar la monarquía para proclamar la República. En 1936 nace Margaret Hamilton, científica computacional y matemática norteamericana que tuvo un papel esencial durante el Programa Espacial Apolo. En 1943, nace Robert De Niro (1943), actor tanto escénico como de voz, director, productor de cine, televisión y teatro, guionista, pintor. Entre sus películas: El Irlandés, Taxi Drive, Uno de los Muertos, El Padrino parte II y Toro Salvaje, Obtuvo dos Óscar, dos Globos de Oro y varios preciados premios. Miembro Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. En 1945, en lo que será Indonesia, Sukarno declara la independencia de su país de los Países Bajos (Holanda). Luego del traspaso de soberanía holandesa que durará cuatro años, Sukarno se convertirá en el primer presidente de Indonesia, cargo que ocupará desde el 27 de diciembre de 1949. El Gobierno neerlandés no reconoció la independencia hasta 1949. En 1956, Sukarno suprimirá todos los partidos políticos e instituirá, en 1959, "la democracia dirigida", que durará hasta ser depuesto, en 1967, por el también dictador Suharto. En 1945, George Orwell publica la Rebelión en la Granja; novela que denuncia los totalitarismos nazi y estalinista. Leer Rebelión en la Granja En 1958 "Pionner O" es el primer intento (fallido) de lanzamiento de un cohete lunar. Estalla en el aire el cohete no tripulado estadounidense. En 1960, Gabón, en África, se independiza de Francia. En 1962 por primera vez dos astronautas soviéticos dan la vuelta a la Tierra desde el espacio. En 1970 la Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 7 al planeta Venus, que aterriza y transmite datos desde su superficie. En 1999, en Turquía, un terremoto de más de 7,4 grados en la escala de Richter, provoca el desplome de casas y fallecen 17.000 personas. En los días siguientes habrá un número similar de fallecimientos por quedar tapiadas, por heridas, deshidratación o agotamiento. Los daños materiales fueron muy cuantiosos. En 2008 Irán lanza porprimera vez un satélite espacial de fabricación propia, que lleva el nombre de "Omid". En 2017, en tentados en Catalunya (Estado Español) con 16 muertos; 14 de ellos en Las Ramblas de Barcelona. Son atribuídos a fundamentalistas islámicos. En 2018, muere Cayito Aponte: Humorista, cantante lírico y actor venezolano. Participó en populares programas de humor de la televisión ("Radio Rochela"). Se destacó como cantante lírico en el Teatro Nacional, con repertorio de zarzuelas y trabajó en montajes musicales venezolanos de Cabaret, Jesucristo Superestrella y El Hombre de la Mancha, entre otros. Cayito imitando a CAP. Óigalo cantar con otros artistas. (2021) Informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH- Ucab), denuncia "esclavitud moderna" de migrantes venezolanos en el informe denominado "Formas de esclavitud moderna y su impacto en las personas migrantes forzadas y refugiadas venezolanas" sobre las precarias las condicciones en que se encuentran algunos los venezolanos que se han visto en la necesidad de emigrar. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n367030.html En 2023, jubilados de SIDOR que exigen el pago de sus prestaciones sociales, cumplen su primer día en huelga de hambre en la sede de la CVG en Pto. Ordaz. Ver: (VIDEO) Jubilados de CVG inician huelga de hambre: "Preferimos morir en la calle que en nuestras casas" (aporrea.org) En 2024, en los EEUU, Texas triplica las vallas de alambre de púas contra migrantes. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n395833.html Huelga de médicos en toda la India, en 2024, tras la violación y asesinato de una joven doctora. 4Ver: www.aporrea.org/internacionales/n395832.html Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. 