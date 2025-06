Efemérides del 17 de Junio: Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

Es 17 de junio de 2025. Han transcurrido 168 días del año y faltan 197 días para su terminación. Hoy es martes. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 17 de junio: Mes Mundial de la Esterilidad. Ver: www.aporrea.org/tecno/n405321.html En Venezuela, se celebra el Mes del Periodista, en el que se conmemora el Día del Periodista (el 27 de junio). Este año, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha alertado que la conmemoración ocurre en un ambiente hostil, con 19 comunicadores aún detenidos arbitrariamente y 72 agresiones a la prensa registradas en lo que va de 2025. A pesar de las dificultades, el CNP ha organizado eventos académicos y conversatorios para periodistas y estudiantes de comunicación social. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n405368.html Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Con el lema lema "Restaurar la tierra. Liberar las oportunidades", la conmemoración de este día en 2025 pretende arrojar luz sobre cómo la restauración de la base de la naturaleza - la tierra - puede crear empleos, impulsar la seguridad alimentaria e hídrica, apoyar la acción climática y crear resiliencia económica, según lo dice la página web de las Naciones Unidas, que agrega: "Ahora es el momento de convertir la ambición en acción". Se refiere a las fuerzas restauradoras, porque las potencias y estados, y el gran capital, seguirán también en su acción depredadora, regida por su sed de ganancias y poder. Esta fecha fue establecida por la ONU, con el objetivo de crear conciencia de la importancia de dar soluciones a los problemas de desertificación y sequía presentes y futuros a los que se expone la humanidad. El origen de la efeméride, en 1994, es la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. La conversión de territorios en desiertos es el resultado de una permanente degradación de los suelos, de la constante desforestación de los bosques, los grandes incendios, la salinización, la falta de agua y una sobreexplotación de los acuíferos, debida a las actividades económicas y comportamientos frente al ambiente que nuestra especie lleva a cabo en el mundo. La sequía responde al cambio que se viene produciendo en el clima, que disminuye los niveles, afectando a todas las especies vegetales y animales de los territorios. La merma de las lluvias se relaciona con la degradación de los suelos, la disminución del follaje, la erosión y las alteraciones que producen las continuas actividades humanas que agotan los acuíferos, entre ellas la megaminería y la sobre explotación agrícola que tala zonas selváticas. Venezuela no escapa a la problemática de la desertificación y la sequía que se observa en algunas zonas, y ya hay también serías amenazas y daños como los que viene provocando la minería en el Arco Minero del Orinoco, pese a los discursos pseudo-ecologistas de algunos entes gubernamentales. Ver: Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía | Naciones Unidas Hay un dato muy alarmante en sus informes: "cada año, un área del tamaño de Egipto se degrada, lo que provoca la pérdida de biodiversidad, aumenta el riesgo de sequía y desplaza a comunidades. Las repercusiones son globales: desde el aumento de los precios de los alimentos hasta la inestabilidad y la migración. Nos encontramos ante uno de los retos medioambientales más acuciantes de nuestro tiempo considerando que el 40% de la superficie terrestre está degradada". Por cierto... Hablando de la desertificación y la sequía en el planeta tierra: ¿De qué manera y en qué medida influirán las guerras, los extensos bombardeos y el arrase de territorios, como en Gaza y en Ucrania, sobre la degradación de la tierra y las fuentes de agua? Las guerras y los bombardeos tienen un impacto devastador en el medio ambiente, afectando la tierra, la floresta y los cultivos, el agua, la calidad del aire y la biodiversidad, de manera profunda y duradera. Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en Argentina. La fecha coincide con el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes (feriado nacional en Argentina). Fue un militar, político y prócer argentino que luchó por la independencia del país suramericano. El "general gaucho" salteño, gobernador de la provincia de Salta, al noroeste de Argentina, designado por una Asamblea Popular, y que estuvo al mando de los "infernales", tropa conformada por gauchos y paisanos, que participaron en la gesta libertadora resistiendo la ofensiva realista-española en el norte argentino, que permitió el avance de la expedición sanmartiniana a Chile. Falleció el 17 de junio de 1821, tras ser herido mortalmente en una emboscada. En su honor se celebra el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. En 1673, los exploradores franceses Jacques Marquette y Louis Jolliet llegan al río Misisipi (en lo que hoy es Estados Unidos) y son los primeros europeos en delinear el curso del río. El río, sin embargo, había sido explorado inicialmente por los españoles de la expedición de Hernando de Soto. Los pobladores indígenas tenían, por supuesto, conocimiento de tramos del curso fluvial, pero no tenían representaciones cartográficas del mismo. En 1773, en Colombia, se funda la ciudad de San José de Cúcuta. En 1812 nació Manuel Antonio Carreño (f. 1874). Fue un músico, pedagogo y diplomático venezolano. Escritor del Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, conocido popularmente como Manual de Carreño. Obviamente el concepto de lo que se considera hoy "urbanidad" y "buenas manera" ha tenido enormes cambios, mucho de ésto lo podríamos considerar actualmente como ridículo, aunque también podríamos echar en falta algunos gestos. Fue el padre de la destacada pianista venezolana Teresa Carreño, entrenada inicialmente por él mismo. Elaboró metodologías musicales pedagógicas para tocar el piano. En 1818 nació en París (Francia) Charles Gounod (f, 1893). Fue un compositor francés considerado hacia 1900 el músico francés más importante del siglo XIX. Es muy conocido por sus óperas, por su versión del Ave María, "Romeo y Julieta", "Safo" y "Fausto", y Marcha fúnebre por una marioneta. Videos con música de Gounod. En 1823, se patenta el primer material impermeable. Patentado por la compañía textil de Charles Macintosh and Co. of Glasgow, consistía en dos capas delgadas de los materiales impermeables sobre la tela, que la aislaban. Al primer impermeable se le llamó Mackintosh. En el año 1834 murió Lino de Clemente (n. 1767), militar y político venezolano. Fue representante de la Provincia de Caracas para el Congreso que se instaló en 1811,y fue firmante del Acta de la Independencia y de la primera Constitución de la República. Obtuvo reconocimientos como La Estrella de los Libertadores de Venezuela, el Escudo de Cundinamarca y el Busto del Libertador conferido por el Gobierno de Perú. Sus restos reposan en el Panteón Nacional venezolano desde 1961. En el año 1865, murió José de la Cruz Carrillo, militar venezolano que formó parte de los trujillanos que el 9 de octubre de 1810 declararon la independencia de la provincia. Participó en la Guerra de Independencia de Venezuela y en la Campaña Libertadora de Nueva Granada. Estuvo prisionero. Entró en contacto con Simón Bolívar durante la Campaña Admirable y se integró a sus tropas en batallón al mando de Atanasio Girardot, destacándose en las batallas de Taguanes y Carache. También estuvo bajo las órdenes de Rafael Urdaneta, Antonio Ricaurte y José Antonio Páez. En el año 1861 nació Alberto Smith (f. 1942), ingeniero y político venezolano que intervino en la construcción del paseo Guzmán Blanco de Caracas (El Calvario). Trabajó en un tramo del Gran Ferrocarril de Venezuela (1888). Fue socio fundador de la Electricidad de Caracas (1895) y de la Fábrica Nacional de Cementos. Fue miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 1941. En el año 1874 nació Rufino Blanco Fombona (f. 1944). Fue un escritor, diplomático, periodista, político, historiador y editor venezolano, figura destacada del modernismo literario. Descendía de conquistadores españoles, próceres de la Independencia, juristas, diplomáticos y escritores. Siendo muy joven intervino en la Revolución Legalista. En 1892 fue nombrado cónsul en Filadelfia. A su regreso a Caracas en 1895 participó en las revistas El Cojo Ilustrado y Cosmópola. Desempeñó otros cargos diplomáticos. Entre sus obras: Cuentos de Poeta (1900), Cuentos Americanos (1904), y Pequeña ópera lírica (1904), libro de versos con prólogo firmado por el gran poeta Rubén Darío. En el año 1882, nació en Oranienbaum, actual Rusia, Igor Stravinsky (f. 1971). Fue un compositor y director de orquesta, autor de "El pájaro de fuego", "El ruiseñor", "Petrushka" y "La consagración de la primavera" entre otras muchas obras. Escuchar música de Stravinsky. En el año 1885, la "Estatua de la Libertad" llega al puerto de Nueva York, emblema de esa ciudad y de los EE.UU. Fue un regalo francés a los norteamericanos con motivo del Centenario de su Independencia, celebrada en 1876. En el año 1932 murió Juan Pablo Peñaloza (n. 1855), educador y político venezolano. Encabezó la Revolución Libertadora a raíz de la muerte de Domingo Monagas en septiembre de 1902, siendo designado jefe de Estado Mayor de los ejércitos de la revolución. Tras distintos emprendimientos y temporadas de persecución y exilio, desde Cúcuta, dirigió varios alzamientos contra el gobierno de Gómez en 1918. En 1939, es decapitada públicamente, por última vez, una persona condenada en Francia. Se trataba de Eugéne Weidmann, un asesino en serie que fue guillotinado frente a su centro de detención en presencia de una multitud que gritaba y profería insultos. Luego de este caso, el presidente de la República francesa prohibiría definitivamente las ejecuciones en público. En el año 1947 murió Gumersindo Torres (n. 1875). Fue un médico y político venezolano. Como ministro de Fomento, se encargó de la promoción de leyes y reglamentos que limitasen la explotación de los recursos naturales en el país por parte de compañías extranjeras. Fue el primer contralor general de la república en 1938, dedicándose a la revisión de cuentas de los ministerios de la administración central del país. En el año 1948, nació David Concepción, uno de los más destacados beisbolistas venezolanos, que defendía el campocorto en el equipo de Cincinnati Reds en las Grandes Ligas de Béisbol y en su natal Venezuela con el equipo Tigres de Aragua (LVBP). Fue ganador de dos series mundiales en 1975 y 1976. En 1982 fue nombrado Most Valuable Player (mejor jugador). Fue autor del primer y único tripleplay efectuado sin asistencia por jugador alguno en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En 1950 en Chicago, se realizó el primer trasplante renal con implantación intra-abdominal a una mujer a la que se le sustituyó el riñón por el de un cadáver. Meses después se comprobó que el riñón funcionaba. La operación la realizó el Dr Richard H. Lawler y su equipo. En 1972, estalla el escándalo del espionaje interno conocido como Watergate en los EE.UU, que implicaba al entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon y que le costó la continuación en el cargo. En 1985, México lanza el Morelos I, el primer satélite artificial de ese país. Primer satélite de comunicaciones mexicano, lanzado en Cabo Cañaveral (EE.UU) en el transbordador espacial Discovery de la NASA. En su momento fue un gran adelanto, aunque hoy ya es basura espacial inubicable. En 1985, el transbordador espacial Discovery lanza al Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, primer árabe y musulmán en el espacio, como especialista en carga útil. En 1993 nace Ysaura Viso, destacada futbolista venezolana que en 2010 se convirtió en la primera jugadora de Venezuela en hacer gol en un mundial como integrante de la selección femenina del país, en la categoría Sub-17. En 1996, murió en Cambridge, Thomas Samuel Kuhn (n. 1922). Fue un físico y filósofo, estudioso de la Historia de la Ciencia, autor de "The Structure of Scientific Revolutions (La estructura de las revoluciones científicas). En 2012, murió Herman "Chiquitín" Ettedgui (n. 1917), multideportista venezolano. Fue un futbolista, béisbolista, atleta de pista, voleibolista, jugador de pelota vasca, periodista, golfista, narrador deportivo, y estadístico, anotador y recopilador de béisbol venezolano. Destacó en además por el fomento, promoción y organización de la actividad deportiva en pro del desarrollo físico y mental de la juventud, unida a su actividad comunicacional. En el año 2020, se desplomó una parte del techo de los Pasillos Cubiertos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) por falta de mantenimiento. En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), había declarado Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad, la ciudad universitaria de Caracas, campus principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV). En 2021, la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos se inicia con un llamado a la comunidad internacional para que asista a los desplazados, así como a los países de acogida en la región, en «un momento crítico» de crisis (por la combinación del desplazamiento migratorio con la pandemia de covid-19). Así lo definió Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien dijo que la pandemia estaba «causando devastación en América Latina y el Caribe», lo que hacía que los refugiados y migrantes de Venezuela se enfrentasen a "crecientes problemas de protección". «Uno de cada cuatro niños venezolanos están separados de uno o sus dos padres. Uno de cada tres van a la cama con hambre. Casi dos tercios no han acudido a la escuela desde el inicio de la pandemia. El riesgo para las mujeres es mayor. Violencia doméstica, acoso sexual y abuso están aumentando», alertó el funcionario de la ONU. En dicha ocasión, el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), António Vitorino, solicitó que los países de acogida que incluyesen a 5,7 millones de desplazados venezolanos en sus planes nacionales de vacunación contra la covid-19. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n365593.html En 2022, la ministra del Interior británica, Priti Patel, firma la orden para extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se enfrentaba a cargos de espionaje con el riesgo hasta 175 años de prisión. La defensa de Assange contaba con 14 días para apelar. Gracias al fuerte movimiento de solidaridad internacional que se ha levantó contra la extradición de Assange, la oprobiosa decisión no se produjo y hoy se encuentra en libertad. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n374414.html En 2023, se tiene conocimiento de que Estado colombiano asumió la custodia de más de mil niños venezolanos abandonados en el éxodo migratorio desde Venezuela hacia Colombia u otros países de América Latina, además de los Estados Unidos (por el tapón de la selva del Darién). El dato lo da periodista e investigadora, que en su revisión observa que el Estado colombiano, a través del Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF), asumió la custodia de 1.082 niños, niñas y adolescentes venezolanos o apátridas (que nacieron en Colombia, pero no están registrados) que se encuentran en hogares sustitutos, casas hogar, centros de emergencia o internados de la institución. Noticia reproducida en Aporrea en 2023 informa de un estudio según el cual la extracción de agua subterránea inclinó la Tierra casi 80 centímetros en dos décadas. Ver: www.aporrea.org/pachamama/n383793.html Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.