Efemérides 5 de mayo: OMS declara final de emergencia por Covid-19 (2023) - Nacimiento de Marx (1818)

Culmina Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), iniciada éste año 2025 del 28 de abril al 05 de mayo, bajo el lema "Defiende la Educación, apaga la Emergencia". Su objetivo: promover, defender y trabajar por el derecho a la educación. Según datos de UNICEF, en el mundo todavía hay cientos de millones de niños y adolescentes que no tienen acceso a la escuela o no pueden completar su educación. Entre las causas principales de ello están la pobreza y el atraso, la discriminación, las emergencias naturales y climáticas, las guerras y conflictos armados. Por eso, en este día, se hace un llamado superar estas causas y a sumar esfuerzos o unirse en la lucha para garantizar el derecho a la educación en todas partes, con el concurso de las comunidades educativa, organizaciones de la sociedad civil, gremios de la educación, gobiernos y fuerzas políticas para conseguir el pleno disfrute del pleno derecho a la educación en todo el mundo. El movimiento promotor de la fecha, surge del Foro Mundial de la Educación, cuyo objetivo es promover y defender la educación como derecho humano básico. El Lema de 2025 pone como foco principal la Educación en Emergencias. En la actualidad, más de 75 millones de niñas y niños en todo el mundo han visto interrumpida su educación debido a conflictos, desastres naturales y otras crisis humanitarias. Estas emergencias no solo privan a la infancia de su derecho a aprender, sino que también ponen en riesgo su futuro y el desarrollo de sus comunidades. Ver: SAME Día Internacional de la Partera o Día Internacional de la Matrona. Celebración propuesta por la Confederación Internacional de Matronas y declarada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo: reconocer el aporte de las parteras o matronas al atender a las mujeres embarazadas y parturientas, así como tras el nacimiento de sus bebés. Son personas con la preparación requerida para brindar servicios de apoyo a las mujeres en lo que tiene que ver con el embarazo y el parto, sea en el marco profesional sanitario o en los propios hogares; especialmente valiosas en los medios rurales apartados de los centros de salud y las maternidades. Hay estadísticas mundiales que indican que centenares de miles mujeres y millones de bebés en gestación o que están en el momento del nacimiento, así como en los inicios del período neonatal, mueren cada año como resultado de complicaciones en el embarazo y el parto, que podrían haberse evitado de haber tenido el acompañamiento de una matrona calificada y dotada de los recursos requeridos. Día Internacional del Celíaco. El objetivo de la fecha es ofrecer información y orientación sobre la enfermedad celíaca, que es ocasionada, en los individuos que la padecen, por su imposibilidad de incluir gluten en la dieta diaria. El gluten es un ingrediente presente en cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno, que son utilizados de manera directa o como componente de otros alimentos. Para no padecer ciertos trastornos que ocasiona a estas personas la ingestión de productos con gluten deben evitarlos y consumir otros alternativos. Por eso los alimentos con gluten o sin él deben estar identificados. Los productos sin gluten suelen ser escasos y más costosos. A veces el mercado ofrece alimentos sin gluten pero que llevan otros elementos en exceso que pueden ser nocivos para los consumidores con diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares (azúcares, sal, grasas saturadas...), por lo que el reemplazo no siempre es fácil ni el más sano. Todo esto requiere de una regulación y vigilancia adecuada de las autoridades responsables además de consumidores conscientes y debidamente informados. Día del Patrimonio Mundial Africano. Como dice en la Web de la UNESCO, organización internacional que proclamó este día en la 38ª sesión de su Conferencia General (noviembre de 2015), el Día del Patrimonio Mundial Africano (5 de mayo) es una oportunidad para que las personas de todo el mundo, y en particular los africanos, celebren el patrimonio cultural y natural único del continente. En los países con población afrodescendiente, y Venezuela es uno de ellos, hay herencias culturales de este origen y tradiciones autóctonas derivadas muy importantes que hay que valorar y preservar. Día Mundial de la Higiene de las Manos. Su lema de este año es: "Únete a la seguridad de la atención sanitaria: límpiate las manos". Se centra en el reconocimiento de que las personas de todos los niveles pueden trabajar juntas a través de unas manos limpias, para alcanzar el objetivo común de la seguridad y la calidad en la prestación de la asistencia sanitaria. Una sólida cultura de la calidad y la seguridad animará y apoyará a las personas a limpiarse las manos en los momentos adecuados y con los productos adecuados. Estos son los planteamientos principales que al respecto hacen los entes promotores, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La campaña de limpieza de manos cobró especialísima importancia como una de las medidas de prevención a aplicar para frenar la transmisión de Covid-19 tras el estallido de la pandemia. Día Mundial de la Lengua Portuguesa. El portugués es hablado por más de 265 millones de personas, uno de los más hablados junto con el inglés y el español. Se habla, además de Portugal, en Brasil, en Angola, Mozambique y otros países africanos y también en algunos puntos de Asia. Al norte de Portugal en la Península Ibérica, la comunidad autónoma de Galicia habla el galego (gallego) que tiene raíces comunes con el portugués. El objetivo del día de esta lengua es promover su preservación y de la riqueza cultural que transmite. Es uno de los idiomas oficiales de la UNESCO y de otras organizaciones mundiales. Se enseña oficialmente en muchos países. Para Venezuela el portugués es un idioma muy importante, por la vecindad con el gran país que es Brasil y por la presencia de una colonia de emigrantes portugueses muy activa en nuestra nación. Día de la Liberación en Dinamarca y Holanda. El Día de la Liberación (en neerlandés, Bevrijdingsdag) es la fiesta nacional de los Países Bajos celebrada el 5 de mayo, para conmemorar el fin de la ocupación alemana en 1945 (al final de la II Guerra Mundial). Día de los Niños en Japón. En este día tradicional, las familias izan cometas koinobori en forma de carpa, una por cada niño (varón). Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. Se trata de un evento avalado oficialmente asociaciones de pacientes, organizaciones de enfermedades raras y sociedades científicas, con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre esta enfermedad. Se busca ayudar a diagnosticar la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) en una fase temprana para controlar esta enfermedad crónica, progresiva, rara y por ahora sin cura, que provoca un aumento anómalo de la presión de las arterias pulmonares, produciendo una disfunción del ventrículo derecho y muerte a corto plazo si no se administra el tratamiento correspondiente. 1818: Natalicio de Karl Marx (f. 1883), filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán (de origen judío). En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Además de dedicarse a la teoría y a la investigación histórica, económica y sociológica, fue periodista practicante y político militante, al servicio de la clase obrera internacional. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, que desentrañó con sus estudios el funcionamiento y los orígenes de la explotación capitalista, expuso las formulaciones básicas del comunismo, desarrolló el método del materialismo histórico y del pensamiento dialéctico, siendo inspirador del movimiento marxista y de procesos revolucionarios que se guiaron por las ideas que plasmó en sus obras y en su lucha cotidiana en el impulso de la organización internacionalista del proletariado. Sus obras más conocidas son el Manifiesto del Partido Comunista (en coautoría con Engels) y El capital (publicados los tomos II y III póstumamente). Prestó atención a las lecciones derivadas de la experiencia de la Comuna de París como referencia para la lucha por la liberación de la clase obrera y su conquista del poder. En 1821, murió Napoleón Bonaparte (n. 1769), militar y estadista francés, general republicano durante la Revolución y el Directorio, y artífice del golpe de Estado del 18 de Brumario que lo convirtió en primer Cónsul en 1799. Fue además Cónsul Vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como Emperador de los franceses el 18 de mayo de 1804, siendo coronado el 2 de diciembre; fue proclamado también Rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo. Ostentó ambos títulos hasta el 11 de abril de 1814, y desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio de 1815. En 1883, nació Eleazar López Contreras (f. 1973), militar y político venezolano, Presidente de Venezuela de 1935 a 1941. En su gobierno, a pesar de que enfrentó fuertes conflictos obreros como la huelga petrolera del 1936 con una abrupta represión, se dictó la primera Ley del Trabajo del país. Tuvo una política de cierta apertura después del despótico gobierno de Juan Vicente Gómez, promulgó una nueva constitución (1936) y realizó alguunas importantes obras públicas. Conmemoración de la Batalla de Puebla, en la que salió victorioso el ejército mexicano contra la invasión francesa, a la que se enfrentó en 1862, siendo ya independiente de España. Las fuerzas francesas pretendían cobrarle una deuda a México, pero fueron derrotadas. Es más celebrada por la población de origen mexicano residente en los EE.UU. Se trata de una batalla histórica en México y tambiém, a la vez, de una reivindicación de derechos sociales de esta población y de su cultura, a partir de los años 60 del siglo XX. Pero hay quienes lamentan que la celebración ha sido comercializada, como ocurre a menudo con importantes fechas. En 1893 nació Farabundo Martí (f. 1932), revolucionario y político comunista salvadoreño. Su figura es símbolo de izquierda y resistencia frente a los gobiernos militares. En 1980 se bautizó en su honor la alianza de organizaciones guerrilleras (transformada en partido político vencedor de las elecciones presidenciales en 2009 y 2014): Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Una de las agrupaciones originarias del FMLN, la más poderosa durante la guerra civil que vivieron los salvadoreños entre 1979 y 1992, también llevaba su nombre: las Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí". En 1911 en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte, se bota el Titanic, trasatlántico británico y el mayor barco de pasajeros del mundo a finalizar su construcción. Se hundió durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural rumbo a Nueva York. En 1933: en los Laboratorios Bell, situados en Estados Unidos, Karl Jansky descubre ondas de radio provenientes del centro de la galaxia (Vía Láctea). Se considera el inicio de la radioastronomía. En 1941,en Venezuela, el general Isaías Medina Angarita asume la Presidencia. Fue elegido para el período 1941-1946, pero no terminó su mandato presidencial, ya que fue derrocado en 1945 por un golpe de Estado de un sector golpista del ejército aliado con el partido Acción Democrática. En 1943, nació el cantante Raphael. Uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana. Permanece activo tras décadas de una prolongada y siempre exitosa carrera artística. Muy recordadas sus primeras canciones, como "Yo Soy Aquel", "Hablemos del Amor" y luego "Como Yo Te Amo"... En 1947, nace Luis Abreu (f. 2015). Fue un actor venezolano, locutor, director de teatro y dramaturgo. Se inició en la pequeña pantalla en las novelas Lucecita, Una muchacha llamada Milagros y La Zulianita. e integró al Grupo Actoral 80, para trabajar en la obra Petroleros suicidas de Ibsen Martínez en 2011 y Profundo de José Ignacio Cabrujas, en 2013. En 2012 se estrenó su ópera prima como dramaturgo: En el nombre del padre, en el nombre del hijo, que protagonizó junto a su hijo Luis Gerónimo y bajo la dirección de Daniel Uribe. En 1958, en Hiroshima se inauguró el Monumento a la Paz de los Niños. Se trata de una estructura oblonga de 9 metros de altura que tiene una estela en la que están grabadas las palabras: "Este es nuestro grito, ésta es nuestra la oración, para construir un mundo de paz ". En su interior hay una campana y origamis en forma de grullas, símbolos de la paz, que tintinean al viento. El monumento se corona con una estatua de bronce de Sadako Sasaki; una niña que tenía dos años cuando el 6 de agosto de 1945, la bomba atómica lanzada por los Estados Unidos y apodada "Little Boy", que apresuró la rendición de Japón en la II Guerra Mundial, explotó sobre su ciudad, Hiroshima. Aunque aquella niña se salvó y creció saludable, a los diez años del bombardeo presentó un cuadro de leucemia como efecto tardío de la radiación del artefacto nuclear. En 1961, el astronauta Alan Shepard realiza el primer vuelo suborbital estadounidense en el espacio exterior. Fue el segundo hombre en ser lanzado, después del soviético Yuri Gagarin. En 1988, nace Adele. Es una cantante y compositora británica. Con solo tres discos de estudio obtuvo numerosos premios y reconocimientos, entre ellos un Óscar y un Grammy por su tema "Skyfall", compuesta para el filme "007: Operación Skyfall", de la saga James Bond. En 1988, murió Billo Frómeta (n. 1915), músico, compositor y director de orquesta dominicano que desarrolló gran parte de su carrera artística en Venezuela, donde amenizó muchos festejos con su famosa agrupación. En 1999: Elsa Ávila asciende al Monte Everest, siendo la primera mujer mexicana y latinoamericana en lograr la hazaña. 2000: Se estrena en cines la película Gladiator, de Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix 2000: no ocurre el cataclísmico deslizamiento de la capa de hielo que cubre la Antártida, profetizado en 1997 por el escritor estadounidense Richard Noone, que sería causado por el alineamiento planetario, y que propiciarían un deslizamiento de la corteza terrestre. 2000: los primeros ministros del Reino Unido (Tony Blair) e Irlanda (Bertie Ahern) anuncian un plan para restablecer las instituciones autonómicas de Irlanda del Norte el 22 de mayo de 2000, fecha límite para que el IRA entregue las armas. 2000: en Irán, el sector reformista que apoya al presidente Muhammad Jatami vence en las elecciones legislativas. En 2004 la revista médica Journal of the American Medical Association (JAMA) hace público el tratamiento de un niño con células del cordón umbilical de su hermano recién nacido, que le permite ser tratado del padecimiento de anemia de Diamond-Blackfan, una enfermedad de la sangre. 2016: Es detectado el primer caso en España de un feto con microcefalia por zika. En 2018 la NASA, despegó la misión InSight, con rumbo al planeta Marte, teniendo como objetivo principal el descubrir su sismología. En 2023, la OMS declara fin de emergencia de salud pública global por Covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional por la COVID-19 el 5 de mayo de 20232. La decisión fue tomada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras la recomendación del Comité de Emergencia. Aunque la emergencia sanitaria se daba por terminada, la OMS advirtió que la COVID-19 seguía siendo una amenaza para la salud pública global y recomendó a los países mantener la vigilancia y la vacunación. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n382678.html En 2024, Aporrea informa y da su pésame por el fallecimiento de Carlos Carcione: El primer sábado de mayo de 2024 (4-5-2024) se tuvo la tremenda y muy triste noticia del fallecimiento de nuestro querido compañero Carlos Carcione (autor en Aporrea). Aunque Aporrea lo informó en la mañana del día 5/05, José Carlos Carcione falleció el día anterior. Dirigente nacional del MST, y a cargo de la Regional de Rosario y Santa Fe, fue un revolucionario de larga trayectoria de militancia en ese partido y en el trotskismo por décadas. Habiendo tenido desde muy jóven activa militancia en diferentes ciudades y provincias del país, fue responsable durante años de la dirección del periódico de la organización. También realizó militancia internacionalista en Venezuela, siendo parte de la dirección de la corriente Marea Socialista, actualmente integrante de la LIS. Carcione también fue un asiduo colaborador y articulista de la página web Aporrea.org. Ver: Falleció Carlos Carcione, dirigente nacional del MST (Argentina) y Marea Socialista (Venezuela) y Recordando a Carlos Carcione. Político, investigador, economista y un gran ser humano