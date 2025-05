Efemérides del 1 de Mayo: Día Internacional del Trabajador

Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Se celebra desde 1889 por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, ocurrido aquel año en París, Francia. Conmemora la huelga general del primero de mayo de 1886 que conquistó la jornada de 8 horas para gran parte de los trabajadores en Estados Unidos y a la vez, la fecha está asociada al reconocimiento de las víctimas de la represión capitalista que se desencadenó y a los sucesos que culminaron posteriormente en el encarcelamiento y pena de muerte a los obreros recordados como los "mártires de Chicago". Hoy en día, los trabajadores de muchos países del mundo se manifiestan con sus reclamos y exigencias laborales y de clase, aunque la fecha es con frecuencia secuestrada por dirigentes burocráticos que son apéndices de los gobiernos y por dirigentes sindicales de partidos políticos de la clase capitalista, que actúan en el movimiento obrero como correas de transmisión de las ideologías e intereses burgueses o de castas burocráticas en las filas proletarias. En Venezuela, como en los últimos años, con salarios precarizados de pobreza extrema, y con un salario mínimo equivalente a cero en términos de la cobertura de la canasta básica e incluso de la alimentaria, este Primero de Mayo vuelve a caracterizarse por la imposición de políticas "antiobreras" con incumplimiento de disposiciones constitucionales y de la Ley del Trabajo. Mientras tanto, la corrupción no cesa, arrasando con recursos que podrían aliviar la situación de la clase trabajadora y para colmo empeoran las perspectivas económicas con las sanciones imperialistas de Trump. La remuneración del trabajo en Venezuela, ha descendido hasta los niveles más bajos del mundo y de Latinoamérica, llegando a estar, escandalosamente, por debajo de Haití. Por ello, el reclamo que más se hace sentir en este día en Venezuela es el de un salario que cubra el costo de la Canasta Básica, como lo dispone el Art 91 de la Constitución, que no se cumple, porque son otros intereses los que marcan las prioridades gubernamentales, así como como de las patronales privadas que se aprovechan y sacan ventaja de las políticas oficiales. Después de haber tenido los salarios más altos en el período de la presidencia de Chávez; salarios que al menos cubrían el costo de la Canasta Alimentaria, en la actualidad la clase trabajadora gana salarios de pobreza extrema y muchos trabajan prácticamente gratis, por menos de lo que les cuesta desplazarse a trabajar; de ahí que hasta se ha llegado a calificar de "trabajo semiesclavo". Pero desgraciadamente, el tejido orgánico sindical independiente de la clase trabajadora ha sido destruido y lo que queda son aparatos prácticamente adheridos corporativamente al Estado-Gobierno o burocracias que responden a los partidos que expresan los intereses del empresariado. Esperamos que la clase trabajadora haga sentir con mayor empuje en lo que queda de año para el logro de sus objetivos: salario constitucional, recuperación de derechos laborales, no más criminalización de la lucha laboral-sindical, no más activistas obreros presos por reclamar y luchar, recomposición y refundación del movimientos sindical venezolano con independencia de clase para mejor defender sus derechos e impulsar sus luchas por una vida mejor. (Ver más abajo la efeméride del 1ro de Mayo de 1886, origen de la conmemoración internacional del Día del Trabajador). El artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho de todo trabajador a un salario suficiente para vivir dignamente y cubrir las necesidades básicas de sí mismo y su familia, incluyendo las materiales, sociales e intelectuales. También garantiza el pago de igual salario por igual trabajo, la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa, la inembargabilidad del salario, y su pago periódico y oportuno en moneda de curso legal, con la excepción de la obligación alimentaria. Además, el Estado debe garantizar un salario mínimo vital que se ajuste anualmente, considerando el costo de la canasta básica. No se corresponde con el "ingreso mínimo integral" establecido por el gobierno venezolano: (VIDEO) Maduro anuncia aumento de "ingreso mínimo integral" y pensiones Campaña Mundial por la Educación. Seguimos en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), iniciada éste año 2025 del 28 de abril al 05 de mayo, bajo el lema "Defiende la Educación, apaga la Emergencia". Tiene el objetivo de promover, defender y trabajar por el derecho a la educación. Según datos de UNICEF, en el mundo todavía hay cientos de millones de niños y adolescentes que no tienen acceso a la escuela o no pueden completar su educación. Entre las causas principales de ello están la pobreza y el atraso, la discriminación, las emergencias naturales y climáticas, las guerras y conflictos armados. Por eso, en este día, se hace un llamado superar estas causas y a sumar esfuerzos o unirse en la lucha para garantizar el derecho a la educación en todas partes, con el concurso de las comunidades educativa, organizaciones de la sociedad civil, gremios de la educación, gobiernos y fuerzas políticas para conseguir el pleno disfrute del pleno derecho a la educación en todo el mundo. El movimiento promotor de la fecha, surge del Foro Mundial de la Educación, cuyo objetivo es promover y defender la educación como derecho humano básico. El Lema de 2025 pone como foco principal la Educación en Emergencias. En la actualidad, más de 75 millones de niñas y niños en todo el mundo han visto interrumpida su educación debido a conflictos, desastres naturales y otras crisis humanitarias. Estas emergencias no solo privan a la infancia de su derecho a aprender, sino que también ponen en riesgo su futuro y el desarrollo de sus comunidades. Ver: SAME Festividad de San José Obrero. Festividad religiosa instituida por el Papa Pío XII en 1955 para que coincidiese con la convocatoria de lucha tradicional del 1º de Mayo como Día Internacional del Trabajador. Celebrar el Día de San José (Obrero) no tenía la misma connotación que la conmemoración de la lucha por la jornada de 8 horas y el recordatorio de los Mártires de Chicago, estrechamente vinculada con el sindicalismo de izquierda y ligada a la historia del Congreso Obrero Socialista y de la Segunda Internacional Socialista. Esto le permitía a la jerarquía de la Iglesia Católica (más vinculada con las élites de la clase patronal y con sus gobiernos, que con los trabajadores) intentar cubrir con un tinte religioso el sentido verdadero de la fecha. Día Mundial del Amor. Es un día en el que se anima a demostrarlo y a resaltar este sentimiento universal de los humanos (y para muchos también de los animales). Es la base del vínculo más fuerte que existe entre las personas, la fuente de su mayor bienestar y de la solidaridad humana en todas sus dimensiones. Es una iniciativa impulsada por la organización Love Foundation. Día Mundial de la Salud Mental Materna, se celebra el primer miércoles de mayo con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de prevenir, detectar y ofrecer tratamiento a los trastornos mentales durante el embarazo, parto y postparto. Día Mundial de la Risa. La risa es un conjunto de movimientos de la boca y otras partes del rostro que va acompañado de sonidos guturales, llamados carcajadas, que por lo general demuestran alegría, sorpresa o la respuesta a una situación que despierta el sentido del humor, que puede ser absurda o especialmente placentera. Es una reacción psicofisiológica de descarga emocional, que tiene efectos relajantes, distiende las relaciones y genera satrisfacción. La risa es sentida como un de las experiencias más agradables la vida. Es considerada como una expresión emocional positiva y genuina o espontánea e involuntaria (no forzada y además difícul de contener), asociada a la alegría, a la diversión o al juego, al agrado en las relaciones interpersonales o colectivas y al humor. También existe la falsa risa, la risa fingida, que tiene una connotación negativa. El Día de la Risa se celebra el primer domingo del mes de mayo (World Laughter Day). La creación de este día ha sido iniciativa del Dr. Madan Kataria en el año 1998, fundador del movimiento Yoga de la Risa, promotor de la risa como emoción positiva para contribuir a la paz mundial. El mecanismo de funcionamiento de la risa tiene que ver con la respiración y se produce mediante interrupciones de la exhalación del aliento. Tiene efectos relajantes, placenteros y, por ende, terapéuticos. La risa une a quienes ríen juntos. Día de la Constitución Nacional en Argentina. Fue sancionada un 1° de Mayo de 1853, por el Congreso General Constituyente; fecha que a la vez coincide desde 1889 con el Día Internacional de los Trabajadores. Día Mundial de la Enfermedad de Lyme. Tiene la finalidad de sensibilizar y concienciar acerca de la así denominada patología ocasionada por una infección bacteriana, que afecta el sistema nervioso periférico y central, transmitida por la picadura de una garrapata infectada (conocida como garrapata del ciervo o garrapata Ixodes). Aparece con la erupción de un punto rojo, que luego se amplía (como un salpullido o sarpullido) y aparece acompañada por fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga y dolores musculares, rigidez en el cuello... llegando a generarse inflamación a nivel cerebral y de la médula espinal, afectación del latido cardíaco (Carditis de Lyme.), parálisis facial o debilidad en los músculos faciales. Estos síntomas pueden ir apareciendo y complicándose si la patología no es detectada y tratada a tiempo. Día Internacional de la Anemia de Fanconi. Trastorno multisistémico de base genética y poco frecuente caracterizado por disminución de los glóbulos y plaquetas de la sangre, de manera progresiva, con insuficiencia medular, malformaciones congénitas variables y predisposición al desarrollo de tumores hematológicos. En 1753 en Suecia, el naturalista Carlos Linneo (1707-1778) publica Species Plantarum, dando comienzo a la taxonomía de las plantas (que más tarde sería adoptada como código internacional de nomenclatura botánica). En 1776 en Ingolstadt (Alemania), Adam Weishaupt funda la sociedad de los Illuminati. Es una sociedad secreta de la época de la Ilustración, la cual manifestaba oponerse a la influencia religiosa y los abusos de poder del Estado. En 1825, nació Johann Jakob Balmer (f. 1898), matemático y físico suizo, autor de la fórmula que lleva su nombre, que permite obtener los números de onda (el inverso de la longitud de onda) de la serie espectral del átomo de hidrógeno. En 1834 en el Imperio británico se declara abolida la esclavitud. En 1840, el Reino Unido emite el primer sello postal de la historia, el Penny Black o Penique Negro. El sello entra en vigencia para uso postal el 6 de mayo del mismo año, por iniciativa de su creador, el maestro británico Rowland Hill. En 1852 nació Santiago Ramón y Cajal (f. 1934), un médico y científico español, especializado en histología y anatomía patológica. Compartió el Premio Nobel de Medicina en 1906 con Camillo Golgi en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. En 1874 en Venezuela, son ingresados al Panteón Nacional, los restos mortales de Juan Crisóstomo Falcón. En 1886 en Chicago (Estados Unidos) comienza una huelga general de trabajadores para demandar la jornada laboral de ocho horas. Esto desembocará en la Revuelta de Haymarket tres días más tarde, el 4 de mayo., que fue reprimida y tras la cual fueron condenados los trabajadores conocidos con "Martires de Chicago". Desde entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en casi todo el mundo, aunque no así en Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day el primer lunes de septiembre. Eso debido al temor a que si se celebraba en mayo podría reforzar el movimiento socialista o ser motivo de nuevas revueltas en Estados Unidos. En conmemoración de los señalados sucesos, y como fecha especial para exponer las reivindicaciones y reclamos de los obreros, en defensa de sus derechos, se celebra el 1ro de Mayo como Día Internacional de los Trabajadores. En 1904, fallece Antonín Dvořák, compositor checo, exponente del nacionalismo musical, con obras como la ópera Rusalka, el concierto para chelo, el concierto para violín, las Danzas Eslavas y un ciclo de nueve sinfonías, entre ellas la Del Nuevo Mundo(Escuchar sinfonía). En el año 1942, el Episcopado venezolano declara a la Virgen de Coromoto como Santa Patrona de Venezuela. En 1956 en los Estados Unidos se hace disponible al público la vacuna contra la polio, desarrollada por Jonas Salk. En 1956 en Japón, se informa de la epidemia de una enfermedad desconocida, que ataca el sistema nervioso central, que es designada como la "enfermedad de Minamata". Se trataba de es un desorden neurotóxico causado por la ingesta de productos marinos contaminados con compuestos mercuriales (vertidos desde la planta petroquímica de la bahía de Minamata). En 1977, murió Pedro Antonio Ramos (n. 1905), quien fue subdirector de la Banda Marcial de Caracas y profesor de Cantos Escolares. Era fagotista. Entre sus composiciones: La Iguana y el Mato de Agua, Salmerón, Ante la Tumba de Julián Carías, Himno a José María Carreño, Himno a la Conservación y el Himno del Distrito Metropolitano de Caracas, y piezas tradicionales. En 1978 el japonés Naomi Uemura es la primera persona que llega al Polo Norte viajando solo en un trineo tirado por perros. En 2006 el presidente boliviano Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos en la nación andina. El 1ro de mayo de 2006, sucede la jornada de Gran Paro Estadounidense, protagonizada por millones de inmigrantes latinos. En esa jornada los latinos de Estados Unidos, acompañada incluso en sus países de origen, reclamaban una reforma en las leyes migratorias de Estados Unidos para mejorar sus condiciones sociales en ese país. Tenían por objetivo el reconocimiento de sus derechos al trabajo, a la educación de sus hijos y a servicios médicos, así como a la legalización de su situación en el marco de una reforma migratoria integral en el país. En 2007, buscando revertir la llamada "apertura petrolera" el Comandante Hugo Chávez, presidente venezolano, impulsa un acto de plena soberanía con la nacionalización de la Faja Petrolífera de Orinoco. El Gobierno de Chávez ejecuta un plan de "soberanía petrolera" con la toma del control de la rica Faja Petrolífera del Orinoco, auque continúa con la aplicación del esquema de empresas mixtas con el capital transnacional, al nacionalizar y adquirir la nación la mayoría de las acciones y el control sobre los campos petrolíferos de la Faja, donde está una de las mayores reservas de crudo del mundo. Estas polítiucas fueron modificadas y reemplazadas por el gobierno que le sucedió después de su fallecimiento y la industria petrolera venezolana entró en declive, sometida a la vez a los fenómenos desfavorables del mercado global de los hidrocarburos, la corrupción y las sanciones impuestas a las exportaciones petroleras por los gobiernos de los EE.UU. En 2012 el presidente venezolano Hugo Chávez firma la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). Fue considerada por la clase trabajadora como una ley bastante avanzada y progresiva (dentro del marco capitalista), aunque con los años ha dejado de ser cumplida en la práctica por las patronales y por el propio Estado, apareciendo memorandos y reglamentos del Ministerio del Proceso Social del Trabajo que la menoscaban. Esto, ya en años posteriores, durante los períodos presidenciales encabezados por Nicolás Maduro, como muestra de la liquidación de la revolución bolivariana y el retroceso de los derechos laborales en el país. En 2016, entra en vigencia la nueva hora legal de Venezuela con el huso UTC-4 (Hora Universal Coordinada). En 2019, España confirma que el dirigente de la derecha opositora, Leopoldo López, se encuentra "refugiado" en su Embajada en Caracas, luego de dirigir un nuevo intento golpista fracasado contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se produjo el día anterior. Ver: www.aporrea.org/oposicion/n341422.html En 2021 el ministro del Trabajo de Venezuela, para ese momento Eduardo Piñate, anuncia un salario mínimo de millones de bolívares, pero que no superaba los 11 centavos de dólar diarios al cambio. El nuevo salario mínimo en Venezuela pasaba a ser de 7 millones de bolívares mensuales, más el incremento del bono de alimentación a 3 millones de bolívares, lo que daba suma un total de 10 millones de sueldo integral. De acuerdo con el tipo de cambio con el que cerró el Banco Central de Venezuela en ese entonces, esos 7 millones de bolívares equivalían a 2.4 dólares mensuales. Mientras que el salario integral era de 3,5 dólares, unos 11 centavos de dólar diarios. Dicho salario, que era apenas una fracción mínima del costo de la Canasta Alimentaria y menos aún respecto a la Canasta Básica. Por eso hubo quien le llamó "salario cero" y de "pobreza extrema". Ver: https://www.aporrea.org/economia/n364567.html La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su Artículo 91 que el salario mínimo debe ser ajustado tomando en cuenta el costo de la Canasta Básica (que además de los alimentos incluye otros bienes y servicios esenciales). Ver también: www.aporrea.org/trabajadores/n328461.html El 1° de Mayo, recordábamos que en 2022, se anunciaba la creación de un Fondo Especial de Financiamiento de Proyectos de Trabajadores, con un aporte inicial del Gobierno Nacional de 100 millones de bolívares. Pero comentábamos que en esas fechas se sabía que un sólo corrupto era capaz de llevarse más de 3.000 millones de dólares (no de bolívares), lo que era ejemplo patente de las desigualdades existente entre la clase trabajadora y sectores vinculados con la Administración Pública en el acceso a los recursos del Estado. Era buena la ocasión para preguntar qué había pasado con este fondo. Pero ahora han salido a la luz mega desfalcos que suman hasta más que los aportes por concepto de "ayuda internacional" recibidos por varios países del Sur Global (como la India, Egipto, Pakistán y otros) desde los años '60 en adelante. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n373344.html ¿Qué pasaría con el mencionado fondo y a dónde irían a para esos recursos? Ha comenzado en 2024 el mes de nuestro XXIII Aniversario, ya que Aporrea.org apareció el 14 de mayo de 2002. Son 23 años de comunicación alternativa y popular, rompiendo cercos mediáticos, abriendo espacio al pensamiento crítico y dando voz a las luchas de la clase trabajadora y otros sectores desfavorecidos. En 2024, en los EEUU, manifestantes propalestinos continuaban en protestas en distintas universidades contra el genocidio sionista en Gaza apoyado por el gobierno norteamericano. En la actualidad (2025) el gobierno pro sionista de Trump reduce fondos a las universidades en las que se protagonizan protestas solidarias con el pueblo palestino y condiciona los presupuestos al cambio de los relatos en torno a la ocupación sionista de Palestina., interfiriendo en el libre desenvolvimiento académico y la libertad de cátedra, llegando a la criminalización de la solidaridad con el pueblo palestino y a la expulsión de Estados Unidos de los migrantes que participen en las movilizaciones. Un signo de la deriva autoritaria del presidente de ese país y el deterioro del régimen democrático interno. En 2024, el presidente Petro anuncia que Colombia rompe relaciones diplomáticas con Israel. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392540.html En 2024, la marcha alternativa de trabajadores y del sindicalismo que cuestiona las políticas laborales del gobioerno de Nicolás Maduro en Venezuela es bloqueada por fuerzas policiales y agredida por grupo de motorizados. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n392539.html