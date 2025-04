Efemérides del 21 de Abril: Día de la Creatividad y la Innovación – Fundación de Roma

Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. Se celebra desde 2002, tras su proclamación por la ONU. Aunque la creatividad es en gran medida una cualidad innata, también puede ejercitarse y desarrollarse. La innovación es producto de la creatividad. La creatividad es la cualidad o capacidad de crear algo, ya sean objetos, maneras de hacer las cosas, procedimientos... La innovación sería el resultado o concreción de ello. Es necesaria para la solución de problemas o para mejorar lo que ya existe o se hace. Crear entonces es imaginar o concebir, mientras que innovar implica saber producir lo concebido, darle realidad. Tanto la creatividad como la innovación son esenciales, de manera combinada, para el avance científico, tecnológico, económico o social, así como para el arte y la cultura. Fomentarlas es fundamental, pero siempre al servicio del bienestar humano en equilibrio con la vida en el mundo, porque también existe el ingenio al servicio de la avaricia y de la muerte. En Argentina, es el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Aniversario de la Heróica Defensa de Veracruz en México frente a marines norteamericanos (1914).Se celebra por la defensa y resistencia mexicana del puerto de Veracruz en 1914, cuando sin previo aviso ni declaración de guerra, marines norteamericanos desembarcaron en dicho puerto. Supuestamente el desembarco se efectuó por órdenes del gobierno norteamericano para evitar el arribo del buque alemán "Ypiranga", que transportaba armamento destinado al gobierno de Victoriano Huerta. Pero los cadetes de la Escuela Naval Militar mexicana defendieron el puerto y los obligaron a retirarse, reembarcándose en medio de serias bajas. Sin embargo, los marines continuaron su avance sobre la Escuela Naval Militar y pudieron consumar la ocupación de Veracruz, la cual se prolongó hasta el 23 de noviembre de 1914. Fue uno de los muchos intentos de los Estados Unidos de América por intervenir en el proceso revolucionario mexicano, que de todos modos México pudo proseguir. Conmemoración de la Fundación de Roma. En el año 753 a. C. se fundó la ciudad de Roma, que se convertiría en capital del Imperio Romano, llegó a ser la primera gran metrópolis del mundo antíguo y centro de una de las civilizaciones originarias del mundo occidental. Roma dio pautas en todas las áreas para gran parte de las civilizaciones y naciones conquistadas o posteriores, en lo social, cultural, en las lenguas derivadas del latín o influidas por el mundo latino y su literatura, en la filosofía, las artes, en la arquitectura, el derecho (Derecho Romano) y la moral, los desarrollos arquitectónicos, la navegación y transporte, la canalización del agua, la agricultura y la minería, las bases de las incipientes ciencias y la religión (a través del cristianismo y las iglesias derivadas). La ciudad de Roma reune un enorme resorvorio de bienes históricos y arquitectónicos legados a la humanidad. En el año 1211 en Galicia, el arzobispo Pedro Muñiz consagra la catedral de Santiago de Compostela, uno de los principales monumentos de la cristiandad. En 1792.- Muere ajusticiado Joaquim José da Silva Xavier, líder del primer movimiento brasileño que intentó la independencia respecto al reino de Portugal. Conocido como "Tiradentes", fue un odontólogo, militar, minero y comerciante, luchador político de Brasil, considerado como héroe nacional por haber sido el impulsor de la Conspiración Minera que a finales del siglo XVIII se planteó la independencia del país respecto a su dominador colonial. En el año 1805, nació Anselmo Belloso Rodríguez (f.1885), militar venezolano, nacido en Maracaibo, figura de la independencia venezolana y boliviana, junto a Simón Bolívar. A los 15 años se alistó como aspirante bajo las órdenes del General Rafael Urdaneta, formando parte del batallón Maracaibo. En 1825, es llamado para acompañar a Simón Bolívar en su viaje libertario a Potosí y su nombre figura entre los fundadores de Bolivia. Participó en la Batalla de Carabobo, en la Batalla Naval del Lago y en la Batalla de Ayacucho. En 1864, nació Max Weber, economista, historiador, filósofo y sociólogo alemán, considerado Padre de la Sociología Moderna. Uno de los fundadores del estudio moderno, antipositivista, de la sociología y de la administración pública. En 1895, nació Carlos Meyer Baldó, aviador venezolano durante la Primera Guerra Mundial. Miembro fundador de la Fuerza Aérea Venezolana. En 1910, muere Mark Twain, humorista y escritor estadounidense, autor de "Las Aventuras de Tom Sawyer" y "Las Aventuras de Huckleberry Finn". En 1918, muere Manfred von Richthofen - "Barón Rojo", piloto de aviones caza alemán en la I Guerra Mundial. Un mito bélico, porque consiguió derribar ochenta aeroplanos enemigos, pero luego resultó derribado en combate y encuentra la muerte en Francia. Es uno de los pilotos de guerra más famosos y motivador de libros, películas y otras publicaciones. En 1926, nació en Londres, quien sería la Reina Isabel II del Reino Unido. Subió al trono en 1952, a los 25 años de edad, al suceder a su padre, el Rey Jorge VI. Actual monarca Británica y de los países independientes que como ex colonias británicas integran la Mancomunal de Naciones del Reino Unido (Commonwealth of Nations). Fue quizás la monarca más antígua en la ocupación del trono. Murió a los 96 años, en 2022. En 1927, Mussolini promulga en Italia la «Carta de Trabajo», que convertía a Italia en un Estado corporativo, fascista. En el año 1936, nació Roberto "Musulungo" Herrera, beisbolista y umpire (árbitro de beisbol) cubano. En 1944, tras décadas de lucha de las sufragistas, las mujeres obtienen el derecho de voto en Francia, bajo gobierno del general De Gaulle, a pesar de que Francia fuera el primer país en otorgar el sufragio universal a los varones en 1848. En 1960, Brasilia es fundada Brasilia como nueva capital de Brasil. En1967, se da el golpe de Estado de los coroneles en Grecia, que liderados por el coronel Papadópulos implantan una dictadura de extrema derecha. Gobernarían desde 1967 hasta 1974. Se anticiparon a derrocar al gobierno interino griego poco antes de las elecciones en las que era favorito elsocialista Papandreou. En 1974, se fundó el Circulo de Periodismo Científico de Venezuela. Su fundador fue el periodista Aristides Bastidas, para albergar en su seno a periodistas y divulgadores de la ciencia y la tecnología. En 2005 en España, el Congreso de los Diputados aprueba la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2009, es inaugurada la Biblioteca Digital Mundial, en la sede de la Unesco de París, Francia, por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la Unesco. En 2013, en Brasil son condenados 23 policías a 156 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 111 internos en la penitenciaría de Carandirú de Sao Paulo, acción considerada la peor matanza carcelaria de Brasil, que se produjo en 1992. En 2016, muere Prince Rogers Nelson,cuyo nombre artístico era Prince (1958), un cantante, compositor, bailarín y músico estadounidense. Wikipedia le describe como un artista "conocido por su ecléctico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto; su vida llena de controversias y su amplio registro vocal". En vida vendió más de 150 millones de discos. Ganó 7 premios Grammy, un American Music Award, un Globo de Oro y un premio Óscar (por la banda sonora de la película Purple Rain). Ingresó en 2004 en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Se le clasificó en 2010 en el puesto 7 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos (según VH1), y segundo mejor artista pop, superado por Michael Jackson (puesto dos). Escuchar. En 2016, se promulga la Ley de Cestaticket para Pensionados y Jubilados, que hoy es como si no existiera por efecto de la extrema depauperación salarial y caída de las pensiones en Venezuela,. En 2017 grupos violentos de la oposición de derecha apedrean, agreden y queman basura frente al hospital Materno Infantil Hugo Chávez de Caracas, provocando evacuación de 54 personas, madres y niños recién nacidos. Lo acontecido ameritó un pronunciamiento de la UNICEF en defensa de los derechos de los niños. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n307323.html https://www.aporrea.org/actualidad/n307318.html https://www.aporrea.org/ddhh/n307346.html En 2018 el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, anuncia que el país suspenderá sus pruebas nucleares y de misiles, pero más adelante se volvieron a realizar. También anunció el cierre del centro de ensayos nucleares del noreste del territorio (según la agencia norcoreana KCNA). Pero en años más recientes se volvió a tener noticias de pruebas nucleares y lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n323975.html En 2018 muere en Japón, Nabi Tajima, a la edad de 117 años, quien vivió en tres siglos diferentes. Se trata de la última persona conocida que naciera en el siglo XIX y la última que vivió en 3 siglos diferentes: finales del siglo IXX, todo el siglo XX y casi dos décadas del siglo XXI. En 2019 se informa en la prensa que científicos graban como "hablan" los enigmáticos delfines de un río en Brasil. Un equipo de especialistas de la Universidad de Vermont (EE.UU.) y de la Universidad de St. Andrews (Escocia) ha logrado filmar como 'hablan' enigmáticos delfines del río Araguaia, una especie nativa de la cuenca del Araguaia-Tocantins en Brasil. Los biólogos descubren que pueden producir cientos de sonidos diferentes para comunicarse. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n341004.html En 2019, en Sri Lanka: Terroristas suicidas ocasionan cientos de muertos y al menos 500 heridos, tras 8 explosiones en iglesias. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n341009.html En 2020, pese al bloqueo económico a Venezuela, EEUU otorga una nueva licencia para que Chevron opere en el país por lo que resta del año. Estas licencias se han repetido en años siguientes para no afectar los negocios petroleros de la transnacional y de ese país. Ver: www.aporrea.org/energia/n354474.html En 2021, el gobierno alemán anuncia una nueva estrategia nacional para aumentar el uso de la bicicleta y la seguridad de los ciclistas para 2030; plan que "hará a Alemania un país de bicicletas", según el ministro de Transporte Andreas Scheuer. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n364350.html En 2021, la transnacional de ventas por encargo Amazon, presenta una tecnología de pago que usa sólo la palma de la mano para las transacciones. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n364349.html En 2022, Damián Fonseca Marlutica, enfermero cubano, fallece al salvar la vida de un niño en las aguas del río Orinoco, estado venezolano de Amazonas. Ver: https://www.aporrea.org/regionales/n373120.html En 2022, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel exige la liberación del fundador de WikiLeaks Julian Assange, y advierte que la orden de extradición por la justicia británica equivale a una sentencia de muerte. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n373122.html En 2022, Gustavo Petro firma ante notario que no hará expropiaciones si es presidente de Colombia. Con ello indicaba que no intentaría modificar las relaciones de propiedad y explotación capitalista, a pesar de presentarse como izquierdista. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n373127.html En 2024, huelga general en Cisjordania contra el terrorismo del ejército israelí. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392260.html