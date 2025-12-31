(VIDEO) Comando Sur difunde videos de incautación de presuntos buques petroleros venezolanos

31-12-25.-El Comando Sur de Estados Unidos publicó este martes un video de una reciente incautación de un buque petrolero. A través de su cuenta de X, detallaron que seguirían proporcionando apoyo a las operaciones del Departamento de Justicia.“Bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, #SOUTHCOM está listo para proporcionar capacidades marítimas especializadas en apoyo de las operaciones @DHSgov y @TheJusticeDept en alta mar”, dice la publicación.Pese a que no detallaron dónde se realizó el operativo, se presume que se trata de una nueva incautación de un buque petrolero venezolano sancionado.A mediados de este mes de diciembre las tensiones entre el Gobierno venezolano y estadounidense se incrementaron con el decomiso del buque “Skipper”.El mismo fue tomado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela por transportar crudo venezolano sancionado, con destino a Cuba, en una operación que incluyó un abordaje militar desde helicópteros y lanchas rápidas.Esta acción se enmarca en la campaña de presión de EE. UU. contra el gobierno de Maduro, por lo que lo calificó como la calificaron de "piratería", mientras EE. UU. afirmó que continuará con operativos similares contra el contrabando de petróleo.