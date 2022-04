Gustavo Petro firma ante notario que no hará expropiaciones si es presidente de Colombia

21-04-22.-En un esfuerzo por disuadir a sus críticos de la dercha, el candidato izquierdista y el favorito en las encuetas, Gustavo Petro, se comprometió ante un notario a no realizar expropiaciones si llega a la presidencia de Colombia.En una oficina de registro público de Bogotá, el senador y ex guerrillero firmó este lunes "bajo la gravedad de juramento" un documento en el garantiza el respeto a propiedad privada si es elegido como presidente en la primera vuelta del 29 de mayo o en el balotaje de mediados de junio."Con contundencia firmo que mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley", dijo ante los medios antes de radicar el documento.Acompañado por su candidata a la vicepresidencia, la ambientalista Francia Márquez, Petro insistió en que no despojará de «las riquezas y bienes» a los colombianos si se convierte en el primer presidente de izquierda en Colombia.Constitución colombianaLa Constitución colombiana permite las expropiaciones siempre y cuando se hagan «en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa». Según expertos, el acto de Petro no tiene carácter vinculante y solo se hace a manera de testimonio.Favorito en todas las encuestas, Petro despierta temores con su ambicioso programa de reformas económicas y sociales en un país tradicionalmente gobernado por las élites liberales y conservadoras que lo asocian con la izquierda radical.*Con información de Milenio EFE Y AFP