(VIDEO) Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles ovacionados en el festival de Coachella en EEUU

14-04-25.-El público se rindió y ovacionó al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles (L.A. Phil) quienes fusionaron el rap con clásicos de cine y exploraron el reguetón junto a célebres cantantes como Becky G o Ca7riel & Paco Amoroso en Coachella, en una de las actuaciones más originales de esta edición.Dudamel zarandeó este sábado la batuta para abrir su primer recital en el festival más grande de Estados Unidos con The Ride of The Valkyries (Cabalgata de las Valquirias), de la opera del compositor alemán Richard Wagner, para a continuación dar paso a un carrusel de invitados encabezados por Laufey, indicó la agencia EFE.La cantautora islandesa interpretó a guitarra From the Start y Silver Linning al ritmo de la orquesta sinfónica angelina.«Mi sueño siempre ha sido mezclar el mundo de la música clásica y las orquestas con el pop y los festivales divertidos como este, y de verdad que esto es un honor», dijo Laufer al término de su actuación.También la cantante estadounidense Maren Morris, engalanada con un vestido largo y dorado, fue otra de las artistas invitadas, aportando un toque pop con My Church a un concierto que Dudamel acostumbra poco ofrecer.Añadiendo clásicos a este repertorio, que incluyó The Imperial March (La marcha imperial), el tema emblemático de la saga Star Wars; o uno de sus imperdibles, Toccata, de John Sebastian Bach; el director venezolano volvió a mezclar estilos cuando apareció en escena la cantante estadounidense Becky G, con la que interpretó la versión a orquesta de Shower.El dúo del momento, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, se volvió a subir al escenario tras su actuación de ayer, en una de las apariciones más sorprendentes, para cantar Dumbai y La que puede, puede al compás de L.A. Phill, poniendo a bailar a la multitud al ritmo de dos de los temas del momento.Poco después, el DJ y productor ruso Zedd comenzó a tocar los primeros acorde al piano de una versión de orquesta de su conocido tema de música electrónica Clarity, acompañado con voces de coro.Y mientras sonaba la banda sonora de Jurassic Park, Dudamel y L.A. Phil dieron la bienvenida a su último invitado, el rapero LL Cool J, con quien cerraría el recital acordando una fusión de rap y música clásica basado en las letras de Medley: Mama Said Knock You Out, I Need Love y Rock The Bells.