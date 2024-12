Efemérides del 4 de diciembre: En 2002, resistencia popular al golpe petrolero en Venezuela

Día de Santa Bárbara. La celebración del Día de Santa Bárbara es una tradición que en Venezuela tiene un doble sentido: rendir tributo a la virgen mártir cristiana del siglo III, para los católicos, y por otro lado, en el mundo de la santería, de raíces africanas, es conocida como Changó (primer santo de las siete potencias africanas). Los espiritistas practican ritos de celebración, en honor a Santa Bárbara. Día Internacional de los Bancos. El 19 de diciembre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 74/245, que designaba el 4 de diciembre como el Día Internacional de los Bancos "en reconocimiento al importante potencial de los bancos multilaterales de desarrollo y otros bancos internacionales de desarrollo a la hora de financiar el desarrollo sostenible". Asimismo, la resolución reconoce "la contribución vital de los sistemas bancarios de los Estados miembros a la mejora del nivel de vida". Sin embargo, más allá de las funciones de "resguardo" de posesiones monetarias, transacciones y crédito, entre otras, hay quienes, en contraposición con la visión que ofrece de los bancos el organismo de la gobernanza mundial (que es la ONU) y de los estados manejados por las burguesías en el capitalismo global, que consideran a los bancos como instrumentos del capital financiero para el lucro de las élites. Existen movimientos sociales y corrientes políticas, así como interpretaciones económicas cercanas al marxismo, que ven a los bancos como como parte del sistema de dominación económica de las clases privilegiadas o de las naciones imperialistas, para imponer sus planes y pautas a las naciones menos desarrolladas, neocoloniales o semicoloniales, incluyendo los famosos "ajustes" estructurales conocidos como "paquetazos" (tales como los del FMI y el Banco Mundial) y el sistema de sometimiento a través de las deudas externas y del pago de onerosos intereses. En realidad el Día de los Bancos son todos los días, porque son los que "llevan la batuta" y manejan las ganancias; y cuando entran en crisis son "salvados" con recursos del Estado y con sacrificios para el resto de los ciudadanos. Día Internacional del Guepardo. En el año 656, cerca de Basora, actual Irak, tuvo lugar la Batalla del Camello entre el califa Alí y la viuda de Mahoma, Aisha. En 1248, Alfonso el Sabio, príncipe de Castilla, tomó Alicante a los árabes que ocupaban partes de la Península Ibérica y bautizó a su fortaleza como el Castillo de Santa Bárbara, en el día de la santa. Es proclamado gran principe de Moscú, Iván el Terrible, cuando tenía tres años de edad con motivo de la muerte de su padre el principe Basilio III de Moscú (1533). Su madre reinará en su nombre hasta que muere envenenada en 1538 por clanes boyardos que se disputaban el poder. Muere Armand Jean du Plessis (1642) en París, quien pasará a la historia como el Cardenal Richelieu, que fomentó el absolutismo en Francia en el siglo XVII. Muere Thomas Hobbes (1670) en Inglaterra. Fue un filósofo empirista y tratadista político, celebre por su obra el Leviatán, o la esencia y poderío de un estado religioso y civil, apología del laicismo, en la que presentaba al estado civil desligado por completo de la iglesia. Se funda y publica en Londres, Reino Unido el periódico The Observer (1791), primer ejemplar dominical de la historia y el más antiguo del mundo. Batalla de Guedequis (1810). Fue la primera campaña militar de la guerra Independencia de Venezuela, iniciada durante el año 1810 en la provincia venezolana de Coro, por parte de las fuerzas leales a la Junta Suprema de Caracas. Muere Joseph Mohr (1848), compositor austriaco, autor del muy célebre villancico navideño Noche de Paz. Nace Bárbaro Rivas (1893), pintor venezolano del arte ingenuo. En 1957 sus obras fueron incluidas en la Bienal de Sâo Paulo en representación de Venezuela, donde recibió Mención Honorífica a título de artista ingenuo. Obtuvo el Premio Arístides Rojas del Salón Oficial de Arte Venezolano (2 veces). En 1963, ganó el Premio Federico Brandt. En 1967 representó a Venezuela en la exposición Ingenuos Actuales de América, en el Museo de Arte Moderno de Madrid. En 1895, nace en Austria, Anna Freud, psicoanalista y docente. Medalla de Oro de Honor por Servicios a la República de Austria. Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Comendador de la Orden del Imperio Británico (1967). Hija de Sigmund Freud. Nace José María Vélaz (1910), sacerdote jesuita, fundador de Fe y Alegría, a partir de uno de los barrios más pobres de Caracas. Su formación y la situación política de España lo llevaron por varios países europeos y luego a Venezuela en el año 1946. En agosto de 1949, fue nombrado rector del Colegio San José de Mérida. Después fundó una red de escuelas en varios pueblitos andinos. En 1955, fundó Fe y Alegría. En 1914, se firmó el Pacto de Xochimilco entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, consolidando la alianza entre ambos líderes de la revolución mexicana. Muere Cipriano Castro (1924). Fue un militar y político venezolano que se convirtió en jefe de estado entre 1899 y 1908, primer presidente de facto tras el triunfo de una guerra civil y desde 1901 como presidente constitucional de Venezuela. Nace Hebe de Bonafini (1928). Era una activista argentina, cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo, organización de madres de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar, que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la cual dependen un instituto universitario nacional, un periódico, una radio, una casa cultural, una librería y administra un centro cultural donde antes se encontraba el centro clandestino ESMA. Falleció recientemente este año. Nace en Galicia, Antonio Lázaro Candal (1931), popularmente "Papaíto Candal" y "La voz histórica del balompié en Venezuela", pues narró diez Mundiales de fútbol" (f). Narrador y periodista deportivo español (gallego) que trabajó muchos años en Venezuela. Fue narrador deportivo de todas las Copas Libertadores de América, con los equipos venezolanos. Se ganó el afecto de los aficionados por su manera de narrar los partidos. "¡¿Qué hiciste papaíto?!", fue una de las frases famosas que acuñó. En una población de Venezuela se aprobó dar el nombre de Lázaro Candal a un campo de fútbol, homenaje de la Liga Nacional de Fútbol Menor. Fue Condecorado con la Orden de Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano (Confederación Sudamericana de Fútbol). Recibió Placa-Homenaje de la Cámara Española de Industria y Comercio de Caracas – Venezuela. Finalista del Premio Internacional Príncipe de Asturias. Obtuvo el Cacique de Oro como Mejor Narrador Deportivo del Año 1992. En 1936 nace la actriz venezolana (nacida en Yugoslavia), América Alonso (María GolajovskiZaicev). mejor conocida como América Alonso. Gran actriz venezolana de teatro, cine y televisión, hija de inmigrantes rusos. Egresada de Escuela Juana Sujo. Su segundo esposo fue el actor y directorDaniel Farías. Nace Roberta Bondar (1945). Es la primera mujer astronauta y la primera neuróloga canadiense en el espacio. Después de más de una década como jefa de medicina espacial de la NASA, Bondar se convirtió en consultora y conferenciante en las comunidades comerciales, científicas y médicas. Ha recibido varios honores, incluyendo la Orden de Canadá, la Orden de Ontario, la Medalla Espacial de la NASA, más de 22 títulos honoríficos y su ingreso en el Salón de la Fama de la Medicina de Canadá. En una expedición espacial, un mono regresa a la Tierra sano y salvo después de estar a 55 millas en el espacio exterior (1959). En 1980, nace en Maracaibo el grandeliga Gustavo Chacín, beisbolista venezolano, lanzador zurdo juegadorde los Tiburones de La Guaira en la LVBP y de los Azulejos de Toronto en las Grandes Ligas de Béisbol. Jaime Lusinchi del partido AD es elegido Presidente de Venezuela (1983). La UNESCO declara a Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humanidad (1985). Santiago de Compostela es la capital de la comunidad autónoma de Galicia (España). Pertenece a la provincia de A Coruña y en ella tienen su sede el gobierno autonómico gallego (Xunta de Galicia) y el Parlamento. Posee una antigua catedral admirada por su valor artístico y centro de peregrinación cristiana desde distintas latitudes del mundo. Carlos Andrés Pérez del partido AD es elegido Presidente de Venezuela (1988). En 1990, nace en Maracay el grandeliga Ángel Nesbitt, lanzador venezolano de béisbol profesional en las Grandes Ligas. En 1992, bajo mandato presidencial de George Bush (padre), Estados Unidos envió a Somalia 25.000 soldados para iniciar una intervención militar al que llamaron "Restore Hope", Restaurar la Esperanza, con el supuesto fin de paliar las condiciones infrahumanas de la población civil como consecuencia de la guerra civil y la sequía que azotaba la región desde hace años. A menudo Estados Unidos interviene en países y es quien los deja en condiciones infrahumanas. En 2002 en Venezuela, en el marco del llamado paro-sabotaje petrolero iniciado el 2 de diciembre, se producen diversos atentados, acciones de sabotaje y se producen muertes producto de ataques de opositores golpistas, identificados en Aporrea como "carmoníacos" (por haber participado sus autores previamente en el golpe de Estado a Hugo Chávez, que invistió al empresario Carmona como dictador por dos días). Ver noticias: https://www.aporrea.org/archivo/4-12-2002 En 2006, confirmado el triunfo de Chávez en las elecciones del 3 D y su reelección para un nuevo período presidencial, sectores opositores de derecha y organismos empresariales, tras previa resistencia de algunos, comienzan a reconocer su victoria. Ver diversas noticias: https://www.aporrea.org/archivo/4-12-2006 En 2007, al no alcanzar la aprobación de la propuesta de Reforma Constitucional en previo referendo, el presidente Chávez declara que: "Habrá que madurar y seguir construyendo nuestro socialismo". Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/actualidad/n105805.html Otras declaraciones y comentarios: https://www.aporrea.org/archivo/4-12-2007 En 1919, Colombia: Tercera huelga general en 14 días pone en jaque al gobierno de Duque. Se lleva a cabo en Colombia la tercera huelga general en 14 días, desde el llamado a paro nacional en contra del gobierno de Iván Duque realizado el 21 de octubre, mientras las protestas no cesan. Las convocatorias provienen de sectores sindicales, estudiantiles y agrupamientos ciudadanos.Ver: www.aporrea.org/internacionales/n349677.html En 2020, en Italia, oficialmente el estadio del Napoli pasa a llamarse «Estadio Diego Armando Maradona». Fue oficialmente rebautizado tras una resolución aceptada por la ciudad del sur de Italia, diez días después del fallecimiento del ídolo futbolístico sudamericano, que jugó en este equipo entre 1984 y 1991. Maradona contribuyó a que el equipo obtuviese dos títulos de campeón de Italia. En 2021, en los Panamericanos Jr, la Criolla Astrid Montero gana oro y es proclamada campeona Jr en lucha de los 62 kilogramos. Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/venezuelaexterior/n369792.html En 2022, Irán suprime la policía de la moral, fuerza que vigilaba la vestimenta de las personas y detenía sobre todo a las mujeres que no se cubrían de acuerdo con los códigos dictados por el sistema de la República Islámica. Esto se dió en el contexto de intensas movilizaciones previas de protesta con gran participación de mujeres en Irán y en varias capitales del mundo en las que irrumpieron movilizaciones solidarias con las mujeres iraníes frente a y los recortes a sus libertades y a la represión. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n378858.htm