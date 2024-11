Efemérides del 28 de noviembre: Nace Engels (1820) - Independencia de varios países

Aunque no existe formalmente tal día, el 28 de noviembre bien pudiera ser nombrado como el "Día de las Independencias", porque ese mismo día, en distintos años, varios países se independizaron y rompieron sus yugos coloniales en diversos continentes, o al menos obtuvieron autonomía, en África, América, Asia y Europa: *En 1821 Panamá logra su independencia del Imperio Español y se une a la Gran Colombia (Ecuador, Nueva Granada y Venezuela), rompió el yugo colonial de 321 años y hoy celebra 202 años. La Villa de Los Santos declaró la independencia el 10 de noviembre de 1821, pero la declaración oficial tuvo lugar el 28 de Noviembre en la Ciudad de Panamá. Sin embargo, la pertenencia de Panamá a la Gran Colombia no duraría mucho y pronto se separaría como nación. *En 1843: los Gobiernos del Reino Unido y de Francia reconocen oficialmente al Reino de Hawái como una nación independiente (Día de la Independencia de Hawái), antes de anexársela los EE.UU. Hawái fue un reino polinesio independiente por siglos, hasta ser colonizado por los europeos, pero tras su independencia y en medio de situaciones de conflicto se produjo la anexión por parte de los Estados Unidos en 1898. *En 1912 Albania (en Europa) se independiza del Imperio Otomano (los turcos). *África, 1958: en pocos días, cinco países africanos se independizan del Imperio colonial francés: Malí, Senegal, Chad, Gabón y Congo-Brazzaville. Luego, también en África, en 1960: Mauritania es otro país que se independendiza del Imperio colonial francés. *En 1963: las Cortes españolas aprueban el Estatuto de Autonomía para Fernando Poo y Río Muni *1967: el FNL proclama la independencia de la República Popular de Yemen del Sur (Península Arábiga), con la aprobación de las autoridades británicas.• *1975: Timor Oriental declara su independendencia de Portugal. Sin embargo, a los pocos días, es ocupada por Indonesia con visto bueno de los Estados Unidos. Más adelante, en 1999, un referéndum permitió la autodeterminación de Timor Oriental, que en 2002 se convirtió en el primer estado soberano del siglo XXI. Día del Mediterráneo, celebrado por algunos países y zonas de Europa con orillas en el Mar Mediterráneo: El objetivo propuesto es el de "fomentar una identidad mediterránea común, promoviendo al mismo tiempo los intercambios interculturales y abrazando la diversidad de la región". Se resaltan los esfuerzos realizados por organizaciones y ciudadanos para mejorar la cooperación e integración en la región euromediterránea. Coincide con lo que fue el lanzamiento del Proceso de Barcelona en 1995, que dio lugar al compromiso de los países euromediterráneos de convertir la región en un "espacio común para la paz, la estabilidad, el progreso socioeconómico compartido y el diálogo entre los pueblos" y llevó a la creación de la institución Unión por el Mediterráneo (UpM) en 2008. Este día se celebra en países de toda la cuenca mediterránea, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea. Pero… ¿Y el Mediterráneo africano qué? ¿Y la zona mediterránea del cercano oriente, como Gaza? Israél no quiso asistir a la reunión del presente año, para evitar discutir sobre su intervención genocida contra los palestinos. Dos preocupaciones muy importante, aparte de la integración cultural y en términos de cooperación, es la situación del Mar Mediterráneo desde el punto de vista de la contaminación ambiental y el tema del paso de poblaciones migratorias procedentes de África, que a menudo protagonizan trágicos accidentes en el mar, donde mueren adultos y niños y se presentan conflictos para la recepción de los migrantes, y hasta para su auxilio de emergencia cuando suceden naufragios en sus aguas. Cuestiones para incorporar como interrogantes para los promotores de esta iniciativa europea por el Mediterráneo, que no se pueden pasar por alto. En 1493, Cristóbal Colón arriba a las islas caribeñas de lo que hoy es Jamaica y Puerto Rico, habitadas desde siglos antes por pueblos indígenas originarios, y también navega en torno a costas de Cuba. Magallanes navega y da a conocer el paso entre el Atlántico y el Pacífico en la región más austral de Sur América. Tres naves, al mando del navegante y explorador portugués Fernando de Magallanes, atraviesan el estrecho que une el océano Atlántico y el océano Pacífico, bautizándolo como estrecho de Todos los Santos, lo que le convierte en el primer europeo en unir ambos océanos. Había pueblos indígenas en el extremo sur, patagónico, del continente americano, que podían haber tenido algún conocimiento al respecto, pero es con Magallanes que pudo conocerlo el mundo. Considerado un adelantado de su tiempo, estudió náutica y cartografía en Lisboa (1520). Nace William Blake (1757), artista británico de la pintura, místico, grabador y poeta. Alguna de sus obras más destacadas: "El matrimonio del cielo y el infierno" y "Jerusalén". Batalla de Coro (1810), ocurrida en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela, entre las fuerzas expedicionarias leales a la Junta Suprema de Caracas, dirigidas por el marqués Francisco Rodríguez del Toro y las tropas realistas fieles a la Regencia de España. El objetivo de la expedición caraqueña era someter a su autoridad las provincias de Coro y Maracaibo, no adheridas al movimiento independentista iniciado el 19 de abril de 1810. Aunque las fuerzas revolucionarias consiguieron la victoria, no consiguieron retener por mucho tiempo la ciudad, que fue nuevamente ocupada por sus enemigos. Batalla de Caratal (1811), en Venezuela: fue una acción militar de la campaña de Guayana, durante la Primera República, ocurrida en las cercanías del río Orinoco, en la cual resultó vencedor el jefe republicano Manuel Villapol sobre el coronel realista Lorenzo Fernández de la Hoz. Nace Friedrich Engels (1820), filósofo y revolucionario alemán, amigo y colaborador de Karl Marx, compartió con él la autoría de obras fundamentales seguidas por primeros movimientos socialistas, comunistas y sindicales. Engels fue dirigente político de la Primera Internacional y de la Segunda Internacional. Aplicó el método del "materialismo histórico" en sus escritos, y desarrolló el "materialismo dialéctico", para la interpretación de la historia y de la naturaleza, sentando una parte fundamental de las bases filosóficas del socialismo científico o lo que llegaría a ser el marxismo, así como las concepciones vertebrales del movimiento comunista en el mundo. Fue coautor del Manifiesto Comunista con Marx y le apoyó en el trabajo de El Capital. Aportó ideas a la Teoría Evolucionista explicando la combinación dialéctica entre lo biológico y lo social, al explicar, por ejemplo, la aparición y desarrollo del lenguaje en los humanos como expresión y producto de la actividad social y como factor que, junto al trabajo, produjo la diferenciación cualitativa de los seres humanos respecto al resto de los animales. Engels examinó el papel del trabajo en el origen y desarrollo de las relaciones sociales en la comunidad primitiva en los cambios cognitivos de nuestra especie. Abordó temas como el origen y la evolución de la vida orgánica, la vida vegetal, animal y de la especie humana, en que la naturaleza adquiere conciencia de sí misma en la persona del hombre ("la necesidad hecha conciencia"). Como síntesis sobre Engels, podría decirse que concebía la historia como algo que solo podía explicarse sobre la base del desarrollo económico de la sociedad (aunque no la redujera a ello); pensaba que las desigualdades y calamidades sociales eran el resultado del surgimiento socio-histórico de la propiedad privada de los medios de producción, y que únicamente podrían eliminarse mediante la lucha de clases para acabar con la explotación del hombre por el hombre y con la opresión a su servicio, para culminar en la edificación de una sociedad comunista (basada en la propiedad colectiva y la auto organización social sin el papel coercitivo del Estado), algo que tiene muy poco que ver con la caricatura que hacen las derechas del "comunismo" confundiéndolo con los degenerados regímenes burocrático-autoritarios que se instalaron en medio del cerco burgués al que fueron sometidos los países en los que triunfaron revoluciones proletarias. Obras de Engels Muere Francisco Antonio Zea (1822), científico, periodista y político colombiano que se unión a la causa patriota en 1815 tras conocer a Simón Bolívar. Nace Amelia Denis de Icaza (1836), una poetisa panameña (f. 1911), la primera mujer en publicar sus versos en su país. En su obra hay amor por la patria, a la juventud y la melancolía, entre otros aspectos. Nace Elise Honegger (1839), una periodista, editora y activista suiza por los derechos de las mujeres (f. 1912). Estableció el primer periódico de mujeres suizo Schweizer Frauen-Zeitung en 1879. En 1885, fundó y presidió la primera organización nacional de mujeres en Suiza, Schweizer Frauen-Verband (Asociación Suiza de Mujeres). En 1893, en Nueva Zelanda, por primera vez en la historia las mujeres votan en una elección nacional. En 1907, nace Alberto Moravia, en Italia. Uno de los más importantes novelistas italianos del siglo XX, autor de obras como La romana, El desprecio y El conformista, que llegaron al cine con dirección de Vittorio De Sica, Jean-Luc Godard y Bernardo Bertolucci, respectivamente. Falleció en 1990. En 1909 se estrena el concierto para piano Nº 3 de Rachmaninov. En Nueva York, Sergei Rachmaninov estrena su tercer concierto para piano, considerado uno de los más difíciles del repertorio (conocido como Rach 3). Escuchar concierto. Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, el cual reivindica los derechos de los campesinos. Su lema fue "Reforma, Libertad, Justicia y Ley" (1911), en el marco de la Revolución Mexicana. Nace Ramón José Velásquez Mujica (1916), político, jurista, historiador y expresidente venezolano. El 5 de junio de 1993 el Congreso eligió al entonces Senador por el Estado Táchira, Ramón J. Velásquez, como presidente constitucional para sustituir a Carlos Andrés Pérez, que había sido recientemente suspendido. En 1929, llega Richard E. Byrd al Polo Sur. Primer hombre que visita los dos Polos en un avión. En 1930, en España, el filósofo José Ortega y Gasset publica "La Rebelión de las Masas". En 1931 nace en Caracas, Jacobo Borges: Pintor, dibujante, cineasta, escenógrafo y artista plástico venezolano. Ha expuesto sus obras en galerías nacionales e internacionales y recibió distintos premios. Ha trabajado en escenografías para teatro. Un museo de Caracas lleva su nombre: el Museo del Oeste Jacobo Borges, que se encuentra ubicado en el Parque del Oeste Alí Primera. En 1932, en Argentina, nace Leandro "Gato" Barbieri, músico de jazz mundialmente reconocido. Fue creador de un jazz latino con su saxo tenor. Se hizo muy popular con la banda sonora de Último tango en París, película de Bertolucci con actuación de Marlon Brando. Fueron muy conocidos sus trabajos en los años 70, como "¡Caliente!" y la serie de los "Capítulos", que abarcó cuatro discos. (f. 2016). Revolucionó el uso del saxo en la música de jazz. Escuchar al "Gato" Barbieri en banda sonora del Último Tango en París (Video con restricción de edad). Muere Enrico Fermi (1954), físico italiano - estadounidense y premio Nobel de Física en 1938, que logró la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear. Un año más tarde, se pondrá el nombre "Femium" a un elemento sintético altamente radioactivo en su honor. En 1964, la NASA lanza desde Cabo Cañaveral (Estados Unidos), la sonda Mariner 4 hacia el planeta Marte, que hace el primer vuelo sobre el planeta y envía las primeras fotografías de su superficie. Muere Enid Blyton (1968), escritora inglesa de literatura infantil, escribió más de seiscientas obras. Entre ellas las series Los Cinco, Secreto, Los Siete Secretos, Aventura en la Isla… Su carrera como escritora se consolidó tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial, en 1920. En 1971, en La Palma (islas Canarias) finaliza una fase eruptiva del volcán Teneguía. En 1986, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad a la Ciudad de Barro Chan Chan en Perú. Perteneció al reino Chimú, que alcanzó su apogeo en el siglo XV, antes de ser incorporado al imperio incaico. Es considerada como la ciudad construida con tierra más grande de la América precolombina. Se inaugura el Forum de Valencia (1988), en el Estado Carabobo, Venezuela. En 1989, nace en Guacara, estado Carabobo, el Grande Liga venezolano Jesús Montero. En 1994, en España, el escritor peruano Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras en lengua española. Su novelas fueron muy leídas en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado, como "La ciudad y los Perros", "La Casa Verde" y "Conversación en la Catedral"... En 2007, Gerardo Ávila de las Águilas del Zulia rompe el récord al hacer 4 dobles en un mismo partido de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. Muere Elly Beinhom (2007) a la edad de cien años. Primera aviadora alemana. Tras la Segunda Guerra Mundial se dedicó a volar en planeadores, ante la prohibición de volar aviones a motor en Alemania, por lo que se mudó a Suiza para continuar volando en aviones. En 1979, a la edad de 72 años, devolvió su licencia de piloto. El 28 de noviembre nos enterábamos del asesinato de tres dirigentes obreros de Aragua (Venezuela), ocurrido a últimos momentos del día 27: se produce la Masacre de La Encrucijada en la que mueren los sindicalistas Richard Gallardo, Luís Hernández y Carlos Requena. Ayer 27 de noviembre, se conmemoró el sesinato de los dirigentes obreros pero la noticia la obtuvo y publicó Aporrea al iniciarse el día 28 de noviembre de 2008. Ver: https://www.aporrea.org/trabajadores/n388256.html Fueron compañeros de militancia de los fundadores y de algunos de los integrantes iniciales de Aporrea. El hecho provocó fuertes movilizaciones regionales de repudio en Aragua (Venezuela). Muere Roberto Gómez Bolaños - Chespirito (2014), actor, comediante, escritor, guionista y productor mexicano, muy conocido, sobre todo por el público infantil, por sus personajes de "El Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado". En 2016, se estrella un vuelo que transportaba a Colombia al equipo brasileño de fútbol Chapecoense, para jugar la final de la Copa Sudamericana. Fallecen 71 personas y 6 sobreviven. A petición del club futbolístico colombiano, se les adjudicó como homenaje la Copa del torneo. En 2020, los trabajadores de Agropatria son informados, a través de una carta, de que la empresa (bajo control del Estado) pasará a manos privadas del Grupo Agrollano 2910, como parte de la materialización de la Ley Antibloqueo por parte del gobierno de Nicolás Maduro, con la finalidad de "inyectar" capital privado en empresas públicas que habían sido estatizadas. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n360871.html ¡Qué lejos en la historia quedó aquél "control obrero" de lo que fue una vez la Revolución Bolivariana"! En 2023, las fuerzas israelíes seguían matando a palestinos pese al "alto al fuego" declarada por cuatro días, matando a más de 100 personas antes de finalizar el plazo establecido para la tregua. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n388257.html Entretanto el Representante de Unicef declaraba que: "En 20 años nunca había visto una cantidad de niños con heridas de guerra como la que hay en Gaza", Ver: www.aporrea.org/internacionales/n388251.html