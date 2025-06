(VIDEO) Jorge Rodríguez apoya eliminar "estructuras del Estado que no sirven para nada"

06-06-25.-Desde el estado Guárico, el jefe del Comando de Campaña Ven25+, Jorge Rodríguez, manifestó este jueves su respaldo a la iniciativa impulsada por el presidente Nicolás Maduro, orientada a iniciar una nueva etapa de transformación del Estado venezolano, con el propósito declarado de eliminar la burocracia.Rodríguez participó en el acto de juramentación de Donald Donaire como nuevo gobernador de la entidad, donde aseguró que la reciente victoria electoral del pasado 25 de mayo representa mucho más que un logro político: simboliza, dijo, el inicio de una etapa que exige mayor compromiso con la transformación del país.“Ese resultado del 25 de mayo nos obliga mucho, nos obliga demasiado (…) no es solo celebrar, sino entender que se trata de un compromiso de futuro”, declaró durante su intervención, al subrayar que es tiempo de avanzar hacia un modelo institucional que responda efectivamente a las necesidades del pueblo venezolano.El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) calificó como ejemplar la victoria obtenida en Guárico, una de las más holgadas del país, y subrayó que este respaldo debe traducirse en políticas que erradiquen la ineficiencia dentro del aparato gubernamental. “Es un compromiso para acabar de una buena vez y para siempre con esas estructuras del Estado que no sirven para nada, llenas de burocracia, llenas de corrupción”, enfatizó.Durante su alocución, Rodríguez rememoró la receptividad obtenida en localidades clave como San Juan de los Morros, Calabozo, Valle de la Pascua y Camaguán, donde aseguró que los ciudadanos expresaron su confianza en el proyecto político del oficialismo. A juicio del dirigente, ese respaldo popular debe ser correspondido con una gestión pública tangible, eficiente y cercana a las comunidades.Finalmente, hizo un llamado a consolidar una administración pública alineada con las directrices estratégicas del presidente Nicolás Maduro, centradas —aseguró— en combatir la corrupción, eliminar estructuras inoperantes y colocar a los venezolanos como prioridad en la toma de decisiones gubernamentales.