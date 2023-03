(VIDEO) PCV: Detenciones de altos funcionarios confirman existencia de grupos mafiosos en el Gobierno

Las detenciones de altos funcionarios registradas en las últimas horas demuestran la existencia de grupos mafiosos en el Gobierno y la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), afirmó este lunes Pedro Eusse, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

De acuerdo a información difundida a través de redes sociales, el fin de semana fueron detenidos por la Policía Nacional Anticorrupción el diputado del PSUV, Hugbel Roa, Ex ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología; Pedro Hernández, Alcalde del PSUV en el municipio Santos Michelena (Aragua); Joselit Ramírez, Superintendente Nacional de Criptoactivos de Venezuela (SUNACRIP) y el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de la estatal petrolera PDVSA.

Además, fueron aprehendidos el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles, quién también fungía como consultor jurídico de la Asamblea Nacional controlada por el PSUV; y el juez de control en delitos asociados al terrorismo José Mascimino Márquez, responsable de numerosas condenas de trabajadores que han sido injustamente encarcelados.

"Este proceso ha estado colmado de especulaciones. El gobierno no le ha hablado claro al país. No hay transparencia en el manejo de la información: no hay claridad sobre qué hay detrás de lo que se ha conocido a través de redes sociales de manera informal", dijo Eusse.

"Lo que sí vemos claro es algo que el PCV y diversas expresiones del movimiento popular revolucionario hemos denunciado: que hay graves hechos de corrupción que quedan impunes", agregó.

El dirigente sindica del PCV explicó que no solo impera la impunidad en los actos de corrupción de los politiqueros de extrema derecha que se apropiaron de activos de la nación y cuantiosos recursos como Juan Guaidó sino que también hay impunidad ante la corruptela gubernamental.

PCV reivindica la inocencia de Alfredo y Aryenis

Entre las informaciones que han circulado durante las últimas horas, Eusse llamó la atención sobre la desaparición de tres mil millones de dólares provenientes de la venta de petróleo y que presuntamente no ingresaron a las arcas del Estado.

"Hay que recordar que trabajadoras y trabajadores de la industria petrolera ya habían denunciado casos de corrupción y particularmente nos referimos a las denuncias realizadas por los jóvenes gerentes de PDVSA, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos", dijo Eusse.

"Aryenis y Alfredo denunciaron corrupción y se convirtieron en víctimas de una judicialización absolutamente irregular: fueron presentados ante el país como traidores a la Patria y lo que habían hecho era defender los intereses nacionales", explicó el dirigente del PCV.

Eusse aseguró que como los jóvenes se convirtieron "en una traba para los agentes de la corrupción" fueron "perseguidos, apresados, torturados y, finalmente, condenados a cinco años de prisión sin que se hubiera encontrado algún elemento que confirmara las acusaciones en su contra".

"Reivindicamos la inocencia de Alfredo y Aryenis y demás trabajadores que han denunciado corrucpcion y han sido injustamente judicializados", reiteró.Para el PCV los actos de corrupción se han multiplicado durante el último periodo bajo el "paraguas de silencio y ocultamiento" que ofrece la denominada Ley Antibloqueo que ha amparado "prácticas irregulares y delictivas en negocios realizados por el Estado".

Las detenciones indican "que ha habido complicidad de altos niveles del Gobierno porque es imposible que no conocieran de esto cuando ya había denuncias", aseguró Eusse.

"Nosotros consideramos que tras esto lo que hay son contradicciones en la cúpula del poder: una pugna terrible de tendencias y el manejo de sectores del Poder que permiten hechos de corrupción, para luego actuar con un interés político en contra de determinados sujetos o grupos en el seno del Gobierno", concluyó.