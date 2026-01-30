(Caricatura)Los Destrazos por Marquitos: Piazo de loca

Por: | | Versión para imprimir

Credito: Marco Pedraza

Caracas, 30 de enero de 2026.-

Esta nota ha sido leída aproximadamente 317 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Venezuela en el Exterior


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad


Revise noticias similares en la sección:
Oposición