Durante 2025, en Venezuela se contabilizaron tres homicidios por cada 100 mil habitantes

Informó el Ejecutivo Nacional

Caracas, 15 de enero de 2026.-La Presidenta Encargada de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que durante el año 2025 se contabilizaron tan sólo tres homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa un gran logro del Gobierno Bolivariano en materia de seguridad ciudadana en beneficio de la población venezolana y posiciona a la nación del Caribe como una de las más seguras de la región, informó Prensa Mpprijp.

"Otro gran logro es la seguridad del país. Venezuela está tranquila, en calma y segura, y se han reducido la tasa de homicidios a tres por cada 100 mil habitantes", manifestó la Primera Mandataria Nacional interina.

En este sentido, la Jefa encargada del Estado explicó que, mientras el promedio de homicidios en diversas naciones de América Latina es de 16 asesinatos por cada 100 mil habitantes y el promedio de homicidios en Ecuador, nación suramericana en la que opera el narcotráfico, es de 70 asesinatos.

"Díganme ustedes si no es un logro la seguridad en nuestro país", manifestó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante la presentación de la memoria y cuenta de la gestión del presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, ante las y los diputados de la Asamblea Nacional.