Inicia entrega del bono de Ingreso Económico de la plataforma Patria para la Administración Pública

Bono de Ingreso Económico enero 2026

15 de enero de 2026.- La tarde de este día, el sistema Patria comenzó la asignación del bono denominado «Ingreso Contra la Guerra Económica» para los trabajadores activos del sector público venezolano.



Según los reportes, la asignación de este mes de octubre tiene un valor base de 40.680 bolívares, que, en teoría, equivalen a 120 dólares.



Ahora bien, la tasa cambiaria del Banco Central de Venezuela (BCV) cotiza este día en 339,15 Bs dólar. Por consiguiente, a diferencia de meses anteriores, el redondeo del sistema Patria fue ligero, pues con el calculo inverso se puede verificar que la tasa se fijo en 339 bolívares por dólar.



En términos estrictos, el monto base del ingreso equivale a 119,95 dólares.