Orden Libertadores y Libertadoras post morten al director Luis Alberto Lamata por su preservación de la memoria histórica

En la Cinemateca Nacional, en Caracas, autoridades nacionales otorgaron la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela post mortem a familiares del director venezolano Luis Alberto Lamata, en homenaje a su valiosa contribución al cine nacional y a la preservación de la memoria histórica del país, ceremonia que incluyó la entrega de la condecoración a sus familiares, en un acto cargado de respeto y reconocimiento.

El vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, resaltó el significado que tiene para la cultura venezolana el legado de Luis Alberto Lamata, donde se perdió un maestro: "Luis Alberto Lamata es más que un cineasta venezolano; es un ejemplo de trabajo, de lucha por la mirada propia de un país y por la memoria histórica de un país. Fue un historiador que supo conjugar el cine desde un sabor y el temperamento venezolano, la exploración, la búsqueda de una identidad nacional", manifestó.

Asimismo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, subrayó a través de su canal de Telegram que "la más alta condecoración de Venezuela, la Orden Libertadores, fue conferida por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, post mortem, al gran cineasta e historiador venezolano Luis Alberto Lamata".

Homenaje

Durante el acto, se anunció la difusión permanente de la obra de Lamata como parte de un homenaje, que incluye proyecciones de su filmografía, entrevistas, discursos y registros públicos. Luis Alberto Lamata nació el 13 de diciembre de 1959 en Caracas. Estudió Historia en la Universidad Central de Venezuela y desde 1982 se dedicó al cine y la televisión. Dirigió más de 50 telenovelas, entre ellas "Cristal", "Topacio", "Señora", "Las dos dianas", "La vida entera", "La hija del jardinero", "Soledad" y "A puro corazón". Sus últimos proyectos incluyen "Carabobo, caminos de libertad" y "Chávez, el arañero", producidos junto a la Villa del Cine.

En el ámbito cinematográfico, Lamata dirigió títulos como "Jericó", "Desnudo con naranjas", "Salserín, la primera vez", "Miranda regresa", "El enemigo", "Taita Boves", "Azú, alma de princesa", "Bolívar, el hombre de las dificultades" y "Parque Central". Su obra recibió reconocimientos en festivales internacionales como Berlín, San Sebastián, Sundance y Montreal, además de premios en La Habana, Biarritz, Cartagena, Sochi y Trieste.

Lamata fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura, mención cine, además del premio municipal, el de la crítica, el de los autores cinematográficos y múltiples distinciones por mejor película, guion, dirección y elección del público en los Festivales de Mérida, Margarita, Oriente y el Internacional de Caracas. Su fallecimiento ocurrió el 24 de agosto de 2025 en Caracas a los 65 años y deja una huella profunda en la historia cultural del país.