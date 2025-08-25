Denuncian retraso en la entrega del bono Contra la Guerra Económica, para pensionados

Para este día, lunes 25, son muchos los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del programa 100% Amor Mayor que aún no han recibido el bono Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de agosto.

Muchos pensionados también se quejan que no les pagan el monto correspondiente, completo de los $50 sino 6.700 bolívares, lo que equivale aproximadamente a 47 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, lo que quiere decir que le están restando $3 que pesan mucho dentro de esta espiral inflacionaria que afecta sobre todo a los adultos mayores.

Otro punto es que los pensionados se sienten discriminados con respecto a los jubilados, pues cada vez se hace más grande la diferencia entre estos sectores, pues los jubilados reciben $112, mientras que los pensionados 47, menos del 50% con respecto a los jubilados.

Así mismo, plantean los pensionados, la tardanza en los pagos, son los últimos en recibir los bonos, les cambian las fechas, en unos meses les pagan los días 21 y en otras como ahora que van por el 25 de mes y aún hay muchos sin recibir sus pagos, así lo manifiestan a través de las redes sociales.