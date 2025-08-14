México: Interponen denuncia por muerte del cocodrilo "Lucho", en Oaxaca

Lucho era un emblemático cocodrilo de la comunidad de Oaxaca Credito: Agencias

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado de Oaxaca presentó una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de la muerte del cocodrilo americano "Lucho", ejemplar macho cuya edad rondaba entre los 40 y 50 años.

Según informó la dependencia federal, el reptil era uno de los ejemplares más emblemáticos de la comunidad de La Ventanilla, en Santa María Tonameca.

De acuerdo con el comunicado, el ejemplar fue sometido meses atrás a una cirugía, con fines demostrativos durante un taller, sin autorización expresa de la Profepa.

Dicha intervención, detalló, habría provocado una infección que eventualmente derivó en su fallecimiento.

Por lo anterior, se presentó la denuncia el lunes 11 de agosto, con la finalidad de deslindar responsabilidades mediante una investigación del caso.

Para las diligencias, se solicitó información detallada sobre los antecedentes médicos de "Lucho", evidencia de las actividades realizadas y copia de los permisos correspondientes.

El cocodrilo, cuyo nombre científico es Crocodylus acutus, estaba bajo resguardo legal desde 2005 y se encuentra enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie sujeta a protección especial.

Además, estaba incluido en el Apéndice II de la Convención CITES, que regula el comercio internacional de especies silvestres en riesgo.

Por razones sanitarias, el cocodrilo "Lucho" fue sometido a necropsia y enterrado en playa.

Responsable podría enfrentar pena de uno a nueve años de prisión: Profepa

Sobre la denuncia penal, Profepa informó que con base en el artículo 420, fracciones III, IV y V, se impondrá pena de uno a nueve años de cárcel y el equivalente de tres mil días de multa a quien ilícitamente ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestre.

Asimismo, merece sanción penal quien dañe algún ejemplar de especies de flora o fauna silvestres terrestres o acuáticas.

La dependencia gubernamental condenó la muerte del cocodrilo americano de Oaxaca y reiteró que "no se tolerarán actos que atenten contra la vida silvestre, por lo que hará una investigación exhaustiva del caso".