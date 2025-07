Lista de despidos de trabajadores en Hollywood y medios de comunicación: Desde Paramount hasta Warner Bros. Discovery, CNN...Y más

31 de julio de 2025.- Aunque el año nuevo casi ha concluido su primer trimestre fiscal completo, los despidos en los medios de comunicación en toda la industria del entretenimiento siguen repercutiendo en la avalancha de recortes de empleo del año pasado, informó deadline.com.

Esta lamentable tendencia aún se siente tras la pandemia de COVID-19, las dos huelgas en Hollywood y, el último evento que azotó duramente a Los Ángeles: una serie de incendios forestales que estallaron en enero. Mientras la industria del entretenimiento aún se recupera de varios factores agravantes, Deadline busca mantenerse al tanto de los cambios.

Se enumeran cronológicamente, del más reciente al más antiguo, a continuación.

TelevisaUnivisión

Otra empresa de medios tradicionales afectada por la suspensión de sus servicios de televisión por cable despedirá a varios cientos de trabajadores en una reestructuración.

Warner Bros.

Warner Bros. Motion Picture Group sufrirá recortes del 10% de su plantilla. La noticia se produce tras la división de liderazgo entre Warner Bros. y Discovery Global, anunciada el lunes 28 de julio.

Blumhouse

Blumhouse despidió a seis empleados de las divisiones de cine, televisión y casting a mediados de julio.

Microsoft

A principios de julio, Microsoft anunció el despido de unos 9.000 trabajadores, lo que representa alrededor del 4% de su plantilla.

"Seguimos implementando los cambios organizativos necesarios para posicionar mejor a la empresa y a sus equipos para el éxito en un mercado dinámico", declaró el gigante tecnológico en un comunicado.

La empresa tecnológica también recortó 6.000 puestos de trabajo en mayo.

BET

A finales de junio, el director ejecutivo de BET, Scott Mills, informó a sus empleados que la compañía reduciría su plantilla como resultado del recorte de personal nacional de Paramount Global a principios de mes.

Paramount

El 10 de junio se supo que Paramount recortaría otro 3,5% de su plantilla nacional, debido a la disminución de la televisión lineal.

"Mientras navegamos por las continuas caídas lineales de toda la industria y el dinámico entorno macroeconómico, al tiempo que priorizamos las inversiones en nuestro creciente negocio de streaming, estamos tomando las medidas difíciles, pero necesarias, para optimizar aún más nuestra organización a partir de esta semana", escribieron los ejecutivos.

This latest round came after the company shed 15% of its workforce last year.

Warner Bros. Discovery

Almost a year after its most recent round of layoffs, Warner Bros. Discovery has initiated another round of cuts that will affect the cable side of its business.

Disney

Several hundred employees at the Walt Disney Company went underway June 2, as Deadline reported exclusively. Staffers across divisions of Disney Entertainment like marketing for both TV and film as well as TV publicity, casting and development. Disney’s corproate financial operations are also affected.

Business Insider

En la última semana de mayo, la directora ejecutiva de Business Insider, Barbara Peng, anunció que el medio llevaría a cabo una tercera ronda importante de despidos en dos años, lo que reduciría la plantilla y afectaría al 21% de la población activa, afectando a todos los departamentos. El comunicado fue ampliamente difundido por medios como SF Gate, Variety y otros.

Critical Content Despide Personal

Critical Content, la productora responsable de Ginny & Georgia de Netflix y del documental Sly de Sylvester Stallon, ha despedido a varios de sus empleados de televisión, algunos de los cuales se encuentran sin trabajo desde finales de marzo. Una fuente informó que la compañía ofrece algunas horas pagadas para "mantener las apariencias".

Universal International Studios

Universal International Studios sufrió despidos en la sede de Londres, sus centros de Australia y Los Ángeles. Según Deadline, la plantilla rondaba los 10%.

LA Times

Según el sindicato de periodistas de Los Angeles Times, catorce empleados recibieron notificaciones de despido en la última ronda de la publicación.

"Esta es la tercera ronda de despidos en muchos años y dejará a Los Angeles Times aún más devastado", declaró el sindicato en un comunicado. "El anuncio de hoy representa al 6% de nuestro personal de redacción".

NBCUniversal

NBCUniversal ha decidido formar una escisión de una nueva compañía independiente, SpinCo, que albergará cadenas de cable como E!, Syfy, Oxygen y USA Network. La empresa, propiedad de Comcast, también se está reestructurando. Los despidos se iniciaron a finales de abril tras estos movimientos.

Los equipos de producción sin guion fueron los más afectados, con al menos dos vicepresidentes sénior del área de telerrealidad afectados, además de varios que trabajan en NBC, Peacock y Bravo, según informó Deadline en exclusiva. Stephanie Steele, vicepresidenta sénior de Producción Actual Sin Guion, y Jenny Ramirez, vicepresidenta sénior de Formatos Sin Guion, se encontraban entre las personas despedidas el 30 de abril.

Mattel

El importante fabricante de juguetes de Barbie, Hot Wheels y otros productos despedirá a 120 trabajadores a partir de mediados de marzo de 2025.

ABC/Disney

The Walt Disney Company se sometió a una ronda de despidos el miércoles 5 de marzo, que afectará a casi 200 empleados, lo que representa el 6 % de la plantilla de ABC News Group y las cadenas de entretenimiento de la compañía.

ABC News se sometió a una reestructuración como resultado de los despidos.

Lionsgate Television

Lionsgate Television también optó por un ajuste de gastos que afectó al 6 % de su plantilla, unos 80 empleados, tras recortes imprevistos que equivalieron al 5 % de la plantilla en noviembre de 2024.

CNN

CNN recortó alrededor de 200 empleos en enero de 2025.

Allen Media Group

Dos docenas de estaciones de televisión de Allen Media Group en todo el país se enfrentaron a la eliminación, reasignación o reemplazo de meteorólogos en enero.

Meta

Meta, la empresa matriz de Facebook, advirtió sobre despidos del 5 % de sus empleados en todas sus plataformas en enero.

The Washington Post

En una de las primeras oleadas de recortes de empleo que afectó al Cuarto Poder, The Washington Post enfrentó una ronda de despidos que afectó al 4 % de su plantilla.